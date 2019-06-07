طقس «كوكتيل» في آخر أيام العيد.. اعرف درجات الحرارة

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص

الأرصاد تعلن طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 23 35 شبين الكوم 24 35 طنطا 23 34 دمنهور 23 28 الإسكندرية 22 27 بلطيم 22 31 مطروح 21 26 السلوم 20 26 سيوة 22 33 بورسعيد 24 27 دمياط 24 27 الزقازيق 22 35 الإسماعيلية 22 35 السويس 23 35 العريش 23 29 رفح 24 29 رأس سدر 25 33 نخل