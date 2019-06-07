إسبانيا تبحث عن العلامة الكاملة في تصفيات اليورو

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

منتخب إسبانيا

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وستكون أبرز مباريات اليوم بين المنتخب الإسباني ونظيره جزر فارو في المباراة التي ستقام في تمام الساعة 8:45 مساءً، على ملعب تورسفولور. وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من خلال الفوز على كل من النرويج بنتيجة 2-1، ومالطا بهدفين دون رد، بينما تتذيل جزر فارو الترتيب بدون رصيد من النقاط، بعد الخسارة أمام مالطا 2-1 وأمام رومانيا بنتيجة 4-1، ومن ثم تتطلع إسبانيا لمواصلة الانتصارات لضمان التأهل المبكر لليورو.

وفي المجموعة الثانية تستقبل أوكرانيا نظيرتها صربيا في تمام الساعة 8:45 مساءً، وتتصدر أوكرانيا الترتيب برصيد 4 نقاط مقابل نقطة وحيدة لصربيا في المركز الرابع. وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات: جورجيا X جبل طارق الساعة 6:00 مساءً. التشيك X بلغاريا الساعة 8:45 مساءً. الجبل الأسود