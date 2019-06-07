رياضة

إسبانيا تبحث عن العلامة الكاملة في تصفيات اليورو

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وستكون أبرز مباريات اليوم بين المنتخب الإسباني ونظيره جزر فارو في المباراة التي ستقام في تمام الساعة 8:45 مساءً، على ملعب تورسفولور. وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من خلال الفوز على كل من النرويج بنتيجة 2-1، ومالطا بهدفين دون رد، بينما تتذيل جزر فارو الترتيب بدون رصيد من النقاط، بعد الخسارة أمام مالطا 2-1 وأمام رومانيا بنتيجة 4-1، ومن ثم تتطلع إسبانيا لمواصلة الانتصارات لضمان التأهل المبكر لليورو.
وفي المجموعة الثانية تستقبل أوكرانيا نظيرتها صربيا في تمام الساعة 8:45 مساءً، وتتصدر أوكرانيا الترتيب برصيد 4 نقاط مقابل نقطة وحيدة لصربيا في المركز الرابع. وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات: جورجيا X جبل طارق  الساعة 6:00 مساءً. التشيك X بلغاريا  الساعة 8:45 مساءً. الجبل الأسود
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

مالي تبحث عن التأهل للمربع الذهبي لمونديال الشباب

تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في بولندا، وستكون ضربة البداية الساعة 3:30 عصرًا بمواجهة أوكرانيا نظيرتها كولومبيا. وتأهلت أوكرانيا إلى هذا الدور بتصدّر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتغلب على الولايات المتحدة وقطر، والتعادل مع نيجيريا قبل التغلب على بنما في دور الـ16، أما كولومبيا فوصلت إلى ربع النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتغلب على بولندا وتاهيتي، والخسارة أمام السنغال، قبل التفوق على نيوزيلندا في دور الـ16.
احمد-احمد-وانفانتينو

هل برأت التحقيقات رئيس الكاف من تهم الفساد؟

هل أطلع أحمد شوبير على نص التحقيقات التي أجرتها فرنسا مع أحمد أحمد؟.. سؤال أثار جدلًا على مواقع السوشيال ميديا وبين الصحفيين، بعدما كتب الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تويتة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تشير إلى اقتراب انتهاء التحقيقات مع "احمد أحمد" رئيس الاتحاد الإفريقي. وكتب: "إن رئيس الاتحاد الإفريقى أحمد أحمد اقترب من انتهاء التحقيقات معه التى لم توجه أى إدانات للمدغشقرى، وسوف يحضر افتتاح كأس العالم للسيدات بفرنسا اليوم الجمعة".
لابا-كودجو

العين الإماراتي يخطف لابا كودجو من الأهلي

خطوة واحدة أصبحت تفصل نادي العين الإماراتي من إعلان تعاقده مع المهاجم التوجولي لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أكدت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، أن اللاعب وصل إلى الإمارات خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيدًا لتوقيع العقود. وأشارت الصحيفة، إلى أن نجم نهضة بركان، سيكون بمثابة صفقة افتتاحية، لفترة الانتقالات الصيفية، التي يسعى خلالها العين لتدعيم صفوفه بقوة استعدادًا للموسم المقبل، بعد تراجع نتائج الفريق في الموسم المنقضي.
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خوسيه-أنطونيو-رييس (2)

وفاة لاعب أرسنال السابق أنطونيو رييس

لقى لاعب أرسنال السابق خوسيه أنطونيو رييس مصرعه في حادث سيارة وذلك بعمر 35 عامًا، وانضم رييس إلى أرسنال في شهر يناير من عام 2004، وكان ضمن الفريق الذي لا يهزم والذي توج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2003- 2004 دون خسارة أي مباراة، وبعدها قضي عامًا على سبيل الإعارة في موسم 2006- 2007 رفقة ريال مدريد ونجح في التتويج معه بلقب الدوري الإسباني، ووصل قبلها مع أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2005- 2006 قبل الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب ستاد دو فرانس.
جولين-لوبيتيجي

لوبيتيجي: حرموني من حلمي وكل شيء يحدث بسرعة في مدريد

يشعر جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن إقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، كان قرارًا ظالمًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وأعلن الريال تعاقده مع لوبيتيجي قبل أيام من مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم، ليقود الميرينجي عقب البطولة، وهو ما لم يتقبله الاتحاد الإسباني، الذي قرر إقالته، ثم تعرض ريال مدريد لهزة قوية على صعيد المستوى والنتائج مطلع الموسم المُنقضي، دفعت إدارة الريال للتضحية به.
الدوري-الأوروبي

كيف استعدت أذربيجان لنهائي الدوري الأوروبي؟

يسدل الستار اليوم الأربعاء على منافسات الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه تشيلسي نظيره أرسنال في المباراة النهائية بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وتستعد أذربيجان، لاستضافة أول نهائي لبطولات الأندية الأوروبية على أرضها، وكان الاتحاد الأوروبي قد اختار هذا الملعب في سبتمبر 2017، لاستضافة نهائي مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي، كما وقع الاختيار على هذا الملعب للمشاركة في استضافة فعاليات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).
منتخب-المانيا (3)

تعرف على الغائبين عن قائمة ألمانيا في تصفيات اليورو

غاب الدولي الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد والحارس مارك أندريه تير شتيجن عن تشكيلة منتخب ألمانيا لكرة القدم التي استدعاها المدرب يواكيم لوف لخوض تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل، حيث تعرض حارس البلوجرانا للإصابة في ركبته فيما يعانى لاعب ريال مدريد الإسباني إصابة عضلية تمنعه من مواجهة بيلاروسيا يوم 8 يونيو، ثم مواجهة إستونيا في ماينز بعدها بثلاثة أيام. وأشار الاتحاد الألماني إلى أن الحارس نوير استدعي في الوقت الحالي إذ يعاني حارس بايرن ميونخ بطل الدوري منذ أسابيع من إصابة عضلية في ساقه وغاب عن آخر مباريات لفريقه في الدوري الألماني.
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