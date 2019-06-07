تنفيذ 61 ألف حكم قضائي في حملات مكبرة بالمحافظات

تحرير:محمد الأشموني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

حملة أمنية- أرشيفية

بالتعاون مع قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، شنت مختلف مديريات الأمن حملات مكبرة، للقضاء على ظاهرة الإتجار في المواد المخدرة، وضبط الهاربين من أحكام قضائية، وتجار الأسلحة، وتفتيت البؤر الإجرامية، وأسفرت الحملات عن ضبط 420 قضية مخدرات، وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي متنوع، على مدى يومين.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.

وفي الجيزة داهمت مديرية الأمن تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة لا سيما خلال عيد الفطر المبارك.أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 12 متهما بينهم 7 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر