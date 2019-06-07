جريمة

تنفيذ 61 ألف حكم قضائي في حملات مكبرة بالمحافظات

تحرير:محمد الأشموني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية
بالتعاون مع قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، شنت مختلف مديريات الأمن حملات مكبرة، للقضاء على ظاهرة الإتجار في المواد المخدرة، وضبط الهاربين من أحكام قضائية، وتجار الأسلحة، وتفتيت البؤر الإجرامية، وأسفرت الحملات عن ضبط 420 قضية مخدرات، وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي متنوع، على مدى يومين.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.
وفي الجيزة داهمت مديرية الأمن تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة لا سيما خلال عيد الفطر المبارك.أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 12 متهما بينهم 7 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع 7 وإصابة 22 شخصا في حادث سير بأسوان

تسبب حادث سير، صباح اليوم الجمعة، بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، في مصرع 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بمدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة- أسوان"، إذ تلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من مدير مرفق الإسعاف الدكتور محمد الدخيلى، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو بالقرب من مدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو، ليتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، والتي قامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ نقل جثامين المتوفين.
انقلاب ميكروباص في ترعة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين من عائلة واحدة، في حادث انقلاب ميكروباص بترعة على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند، إذ تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع حادث على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند فى وانقلاب ميكروباص فى ترعة المنصورية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وتبين مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، حيث تم انتشال جثت كل من مروة هلال 25 سنة وميرفت أحمد 60 سنة وسجى محمد، ومحمد مصطفى 4 أشهر ومصطفى 3 سنوات، وملك محمد 7 سنوات، وجميعهم مقيمين بميت غمر.
الداخلية-تداهم-ثلاث-أوكار-إرهابية-بمحافظتي-الجيزة-وشمال-سيناء-وتقتل-40-إرهابي (5)

معركة شرسة بين الأمن والإرهابيين في شمال سيناء

تصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، لهجوم جديد من مجموعة من العناصر الإرهابية، حيث أعلنت وزارة الداخلية: "محاولة لعناصر إرهابية إطلاق نار على إحدى الأكمنة بشمال سيناء وتم التصدى لهم". وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق، أن القوات استهدفت مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، الأربعاء الماضي، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكانهم، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.
غرق

6 غرقى في ثاني أيام عيد الفطر بالمحافظات

كالعادة تشهد الشواطئ إقبالا كبيرا من المواطنين، ابتهاجا وفرحا لقضاء إجازة العيد وهروبا من ارتفاع درجة حرارة الجو، لكن ما يفسد تلك الفرحة هي حالات الغرق، إذ شهد ثاني أيام عيد الفطر 6 حالات غرق منها 3 طلاب ثانوي من قرى مركز شربين غرقا في بحر جمصة بعدما جرفهما التيار، وشاب غرق في نهر النيل بمنطقة شبرا الخيمة، وطفل لقي مصرعه في القناطر الخيرية في أثناء القفز من أعلى الأسوار إلى النهر، كما غرق شاب بشبرا الخيمة لعدم إجادته السباحة، بينما لقي طالب مصرعه في حلوان.
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ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (5)

الأمن يداهم ثلاجات لحوم ودواجن فاسدة بالعمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية فى الجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين، جهودها لشن حملات تفتيش للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومنع جرائم الغش التجاري وبيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين، وتمكنت القوات من القبض على صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة العمرانية، كان بحوزته كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 350 كيلوجراما، أكد فحص اللجنة البيطرية المرافقة للحملة أنها فاسدة وتضر بالصحة العامة لمن يتناولها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
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سقوط عنصرين إجراميين في العجوزة والشيخ زايد

واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودهم برئاسة اللواء رضا العمدة لفرض السيطرة الأمنية والتصدي لمروجي المواد المخدرة لاسيما التخليقية "الإستروكس - الفودو - الشادو" لما تمثل من خطورة على الشباب، وذلك من خلال مداهمة البؤر الإجرامية والأوكار التي يتخذها متزعمو تلك العصابات نقطة انطلاق لنشاطهم غير المشروع بالتنسيق مع الإدارات النوعية وفي مقدمتهم قوات الأمن المركزي "مجموعات قتالية" وإدارة مكافحة المخدرات بقيادة العميد سامح الحميلي تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
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تحرير 300 محضر إشغال وإزالة 1470 حالة تعد في الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية موسعة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
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23 قطعة سلاح ناري وحشيش وأفيون في حملات بالمنيا

شن ضباط مباحث المنيا حملات أمنية مكبرة بدوائر مراكز المحافظة، لملاحقة تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية، وأسفر ذلك عن ضبط 23 قطعة سلاح آلي وخرطوش وطلقات نارية متنوعة غير مرخصة بحوزة مسلحين، عبارة عن 14 فردا محلي الصنع، و7 بندقيات خرطوش، و2 بندقية آلية، و21 طلقة متنوعة غير مرخصة. وفي مجال المواد المخدرة وملاحقة تجار "الكيف"، تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة متهمين، عبارة عن 537 جرام حشيش، و30 جرام أفيون، و10 جرامات بانجو.
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