مالي تبحث عن التأهل للمربع الذهبي لمونديال الشباب

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

كأس العالم للشباب

تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في بولندا، وستكون ضربة البداية الساعة 3:30 عصرًا بمواجهة أوكرانيا نظيرتها كولومبيا. وتأهلت أوكرانيا إلى هذا الدور بتصدّر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتغلب على الولايات المتحدة وقطر، والتعادل مع نيجيريا قبل التغلب على بنما في دور الـ16، أما كولومبيا فوصلت إلى ربع النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتغلب على بولندا وتاهيتي، والخسارة أمام السنغال، قبل التفوق على نيوزيلندا في دور الـ16.

أما المباراة الثانية فستجمع بين إيطاليا ومالي الساعة 6:30 مساءً، ووصلت إيطاليا إلى هذا الدور بتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بالتغلب على المكسيك والإكوادور، والتعادل مع اليابان قبل التفوق في دور الـ16 على بولندا. وبدورها احتلت مالي المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بالتعادل مع بنما