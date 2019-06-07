ضبط لاعب «كونغ فو» هشم رأس شخص معوق بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

صورة أرشيفية

ألقت قوات الأمن بكفر الشيخ القبض، اليوم الجمعة، على "أحمد. س" 25 عامًا، لاعب "كونغ فو" سابق وصاحب صالة للتدريب، وذلك على خلفية اتهامه بقتل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يدعى "حمادة. ك. ع" 40 عامًا، بعد ضربه على رأسه بقطعة حديدية، ما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف حاد داخلي بالمخ، نقل على أثره إلى العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام ليلفظ أنفاسه الأخيرة به، وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول المجنى عليه مصابا بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، إلى المستشفى المركزي بسيدي غازي، والذي رفض استقباله لسوء حالته، ليتم نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام. وتبين من التحريات الأولية أنه عند قيام الأطفال