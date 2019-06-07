جريمة

ضبط لاعب «كونغ فو» هشم رأس شخص معوق بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت قوات الأمن بكفر الشيخ القبض، اليوم الجمعة، على "أحمد. س" 25 عامًا، لاعب "كونغ فو" سابق وصاحب صالة للتدريب، وذلك على خلفية اتهامه بقتل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يدعى "حمادة. ك. ع" 40 عامًا، بعد ضربه على رأسه بقطعة حديدية، ما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف حاد داخلي بالمخ، نقل على أثره إلى العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام ليلفظ أنفاسه الأخيرة به، وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول المجنى عليه مصابا بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، إلى المستشفى المركزي بسيدي غازي، والذي رفض استقباله لسوء حالته، ليتم نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام. وتبين من التحريات الأولية أنه عند قيام الأطفال
اقرأ المزيد
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

حملات انضباطية للحد من الانتظار الخاطئ بشوارع الجيزة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2000 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 668 مخالفة انتظار خاطئ، و327 مخالفة متنوعة.
سلاح-ومخدرات (3)

سقوط 20 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

فحص 37 مشتبها فيه ضبطوا في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما. وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شؤونها.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة أمام قرية المصري على طريق "مصر-إسكندرية" الزراعي بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار إطار السيارة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة واصطدمت بالرصيف، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم. بعد وصول إخطار للواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم خيري وكيل فرع البحث يفيد بحادث انقلاب سيارة على الطريق المشار إليه.
اقرأ المزيد من الأخبار
اموال-نقود (3)

«ميراث الدم».. 3 أشقاء يهشمون رأس أخيهم أمام زوجته

سلاح نواجه به صعوبات الحياة، سند ومكسب حقيقي في هذه الدنيا، نور الظلام وعدة بالبلاء وعون على الأعداء، كلمات تصف أهمية الأخوة باعتبار أن الأخ هو الصديق ونسيم الروح، لم تجد العبارات السابقة مكانا في قلوب 3 أشقاء غلبتهم المادة وحب المال والرغبة في تحقيق ثروة حتى لو كلفهم الأمر قتل ابن أبيهم وأمهم الذي تربطهم به أواصر الدم، وشهدت قرية التبع التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ جريمة قتل يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان ملخصها "الإخوة أعداء وقتلة".
جثة-فتاة

شاب يلقي أمه من «البلكونة» في كفر الشيخ

"ألو شرطة النجدة أمي وقعت من البلكونة" بهذه الكلمات تلقت شرطة النجدة في كفر الشيخ بلاغا من "مصطفى . ا" ، 37 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم في شارع المهدي المتفرع من شارع الجيش بمدينة دسوق، لتنطلق على الفور سيارات النجدة، ويتبين سقوط "يسرية . ا. م" في العقد السادس من العمر من بلكونة الدور الأول علوى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من شاب أكد سقوط والدته من "بلكونة" الدور الأول علوى.
كلب

«صحابه حرقوا ديله».. كلب ينهش رأس طفل من ذوي الإعاقة

"إلحقي الكلب بياكل إبنك".. بهذه الكلمات سمعت أم الطفل يوسف، 8 سنوات، أصوات الأطفال فى الشارع تستغيث بها لإنقاذ طفلها من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أثناء قيام كلب بعقره، وهو ينزف دمًا بغزارة ولا تدرى ماذا تفعل ولا كيف تنقذ ابنها، فأخذت تطلق الصراخ مستغيثة بالمارة حتى لحق بها أحد الجيران بعصا خشبية، واستطاعوا إنقاذ الصغير، وتوجهت به إلى مستشفى الحامول المركزي، ولكنهم اكتشفوا عدم وجود "مصل الكلب"، فتوجهوا به إلى كفر الشيخ العام وكان نفس الحال حتى استطاعوا توفيره.
حبس-كلابشات

حبس شقيقين لإطلاقهما النار على طلاب معهد أزهري

قررت نيابة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، تجديد حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهمامها بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش" على 6 طلاب بمعهد مسير الثانوي، وذلك الأربعاء الماضي، لوجود خلافات بين أحدهما والمصابين، على أولوية الجلوس في لجنة الامتحانات بمعهد الدكتور أحمد غلوش، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org