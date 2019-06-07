جريمة

لسرقتها.. لص يستدرج مسنة من محطة قطار أسوان ويقتلها

تحرير:عوض سليم ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجحت جهود ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فى الكشف عن غموض مقتل سيدة مسنة آتية من الإسكندرية لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع ذويها وأسرتها بأسوان، حيث تبين أنه في أثناء وصولها إلى محطة قطار أسوان، قام لص باستدراجها إلى منطقة نائية بالمدينة الصناعية القديمة وسط مدينة أسوان، بغرض سرقتها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، ثم قام بقتلها وإلقاء جثتها. تم ضبط المتهم، واعترف بجريمته وظروف وملابسات الحادث، الذى جاء بدافع السرقة.
كان أهالى المدينة الصناعية بمدينة أسوان، عثروا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على جثة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 62 عامًا. على الفور انتقل إلى موقع الجريمة اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وأخطر بدوره مدير أمن أسوان، الذى كلف ضباط البحث الجنائى بسرعة ضبط المتهم فى الواقعة. وتبين
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كمين-العريش

الثأر لشهداء العريش.. مقتل 8 إرهابيين في مزرعة زيتون

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 8 إرهابيين من المتورطين فى الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش صباح أول أيام عبد الفطر المبارك، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة وأحزمة ناسفة، وذلك بعدما توصلت جهود فريق البحث رفيع المستوى إلى اختباء المتهمين في مزرعة زيتون بالعريش، وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الرصاص وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية، وعُثر بجوار الجثامين على أسلحة نارية متنوعة وعبوات وأحزمة ناسفة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة.
انقلاب-سيارة

مصرع أمين شرطة وإصابة ضابط و4 أفراد في حادث مروري

شهد طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بدائرة مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، حادث مروري مروع، أثناء قيام سيارة المفرقعات بتمشيط الطريق الصحراوي، اليوم الجمعة، اصطدم بها أتوبيس من الخلف، ما أدى إلى مصرع أمين شرطة وإصابة نقيب شرطة و4 آخرين من رجال الشرطة، وتم نقل الجثة لمستشفى النوبارية العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مركز شرطة النوبارية بحادث تصادم بين سيارة الحماية المدنية وأتوبيس أثناء تمشيط الطريق الصحراوى.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

حملات انضباطية للحد من الانتظار الخاطئ بشوارع الجيزة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2000 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 668 مخالفة انتظار خاطئ، و327 مخالفة متنوعة.
سلاح-ومخدرات (3)

سقوط 20 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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ادمان-ادوية-مخدرات (4)

«عيد بدون مخدرات».. ملاحقات أمنية في 6 محافظات

"عيد بدون مخدرات" شعار رفعته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات، لتوجيه ضرباتها ضد مروجي المواد المخدرة تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة. وشهدت الحملات مشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، مطروح، بورسعيد، أسيوط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.
جثة-طفل-مقتول-قتل

بعد تغيبها يومين.. العثور على جثة «سندس» بالإسكندرية

اعتادت سندس صاحبة السنوات الست من عمرها، بطفولتها البريئة على اللعب واللهو بالفانوس الذى أحضرته والدتها لها، ومع استعداد الأسرة لعيد الفطر اختفت سندس، وبالبحث عنها عند الجيران ومع أصدقائها لم يتم العثور عليها، حتى تم إبلاغ الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية حيث تقدمت سيدة تدعى "ن. م. ا." 33 عامًا ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع عرب غرب المحافظة، ببلاغ يفيد باختفاء طفلتها سندس ا. م، 6 سنوات فى ظروف غامضة وعدم عودتها للمنزل منذ يومين وبدأت أجهزة البحث التحرى.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

الداخلية ومجندو المؤهلات.. 6 أسابيع في حضرة الأبطال

شكل جديد من أشكال تطوير الأداء الأمني الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، لا سيما المرورية منها من خلال نهج وتوجه تمثل في الاستعانة للمرة الأولى بمجندين من حملة المؤهلات العليا؛ لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين كمرحلة أولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، لما تشهده تلك المحافظات من كثافات مرورية عالية، تحتاج معهت إلى هذه الفئة من المجندين، الذين لديهم القدرة والوعي لحسن التعامل مع المواطنين.
هيروين

ضبط 3 كيلو هيروين وأفيون بحوزة شخصين بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة جديدة لتجار الكيف الممنوع، حيث تم ضبط عنصرين إجراميين متلبسين وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدري الهيروين والأفيون، بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بورود معلومات تفيد قيام شخصين "عاطلين" بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدري الهيروين والأفيون ويعتزمان توزيعها على عملائهما فى المحافظة.
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