لسرقتها.. لص يستدرج مسنة من محطة قطار أسوان ويقتلها

تحرير:عوض سليم ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

صورة أرشيفية

نجحت جهود ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فى الكشف عن غموض مقتل سيدة مسنة آتية من الإسكندرية لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع ذويها وأسرتها بأسوان، حيث تبين أنه في أثناء وصولها إلى محطة قطار أسوان، قام لص باستدراجها إلى منطقة نائية بالمدينة الصناعية القديمة وسط مدينة أسوان، بغرض سرقتها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، ثم قام بقتلها وإلقاء جثتها. تم ضبط المتهم، واعترف بجريمته وظروف وملابسات الحادث، الذى جاء بدافع السرقة.

كان أهالى المدينة الصناعية بمدينة أسوان، عثروا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على جثة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 62 عامًا. على الفور انتقل إلى موقع الجريمة اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وأخطر بدوره مدير أمن أسوان، الذى كلف ضباط البحث الجنائى بسرعة ضبط المتهم فى الواقعة. وتبين