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حجم التنازلات يحدد فرص التوافق الوطني بالجزائر

ينتظر الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، نتائج خطابه أمس، وما إذا كان سيحول دون استمرار التظاهرات المناهضة للحكومة في الأسابيع القليلة المقبلة
تحرير:محمود نبيل ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
تظاهرات الجزائر
تظاهرات الجزائر
لم يفقد الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، الأمل في أن تنجح محاولات التهدئة في تجنيب الجزائر مزيدا من التخبط السياسي، وترجيح الحكمة لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد، لا سيما أن دعوات التظاهر والحراك لا تزال رافضة للشكل السياسي الحالي. وشهد خطاب ابن صالح، أمس الخميس، محاولة جادة من أجل تجنيب البلاد مزيدا من التوترات، إذ دعا المجتمع المدني إلى حوار توافقي بشأن تنظيم انتخابات رئاسية خلال أقرب فرصة، متناسيًا صعوبة إجراء انتخابات مطلع الشهر المقبل.
ورأت شبكة "فرانس 24" أن ابن صالح يعوّل بقوة على أن يسهم خطابه الجديد في تغيير مسارات التشكيك التي أدت إلى تظاهرات عارمة طيلة أيام الجمعة من شهر رمضان، الأمر الذي دفعه للتشديد على ضرورة مواصلة الحوار. وعلى الرغم من تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في مطلع يوليو المقبل، فإن الحراك الجزائري لا
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ناقلة-بترول

تخريب سفن الخليج.. الإمارات تتهم «دولة» بعد تحقيق ثلاثي

أبلغت الإمارات العربية المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، بأن الهجمات التي تعرضت لها أربع ناقلات قبالة ساحلها يوم 12 مايو الماضي تحمل بصمات عملية معقدة ومنسقة تقف وراءها دولة على الأرجح. وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم، أن وثيقة الإفادة التي قدمتها "الإمارات والسعودية والنرويج" إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، لم تتطرق الدول الثلاث إلى الجهة التي تعتقد أنها تقف وراء الهجمات ولم تذكر إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالمسؤولية المباشرة عنها.
أبي أحمد-رئيس-وزراء-إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا في السودان.. وساطة تبدأ من العسكري

مع تأزم الأوضاع في السودان، قرر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن يجري محاولة يمارس من خلالها دورا محوريا في تحويل الأوضاع على الأرض، بأن يطرح نفسه وسيطا بين الفرقاء في الخرطوم، وتحديدا المجلس العسكري الحاكم برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقادة الحركة الاحتجاجية وخصوصا قوى الحرية والتغيير، في محاولة لتسوية النزاع المحتدم بين الطرفين، والذي وصل ذروته مع الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصام القيادة فجر الإثنين الماضي، بالقوة، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، وتوقفت. المفاوضات بين السلطة والمعارضة بشأن انتقال ال
الطيران التركي

ليبيا تُدمر طائرة تركية «مسيرة» في مطار معيتيقة

أفادت "سكاي نيوز عربية" فجر الجمعة، أن قوات سلاح الجو استهدفت ودمرت طيارة تركية مسيرة بالقسم العسكري بمطار معيتيقة وهي الثانية خلال يومين، بحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي. وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو الليبي أغار على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة ودمرت الطائرة التركية بالقرب من الدُشم العسكرية. وتعد هذه الواقعة هي الثانية، خلال أقل من 24 ساعة داخل مطار معيتيقة في طرابلس. وأعلن الجيش الليبي تدمير الطائرة تركية بعد إغارتها على قوات تابعة له، ومحاولتها الهبوط بمدرج قاعدة معيتيقة العسكري الذي انطلقت منه.
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حاكم دبي يحتفل بزفاف 3 من أبنائه في يوم واحد

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بزفاف 3 من أبنائه، اليوم الخميس -الذي يوافق ثالث أيام العيد في الإمارات- وهم: ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونشر بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مجموعة من الصور الخاصة بالاحتفال وصاحبها تدوينة جاء بها: «اللهم أدم الفرحة.. والبركة.. والخير.. على أهلي.. ووطني.. وشعبي..»، ولاقت التدوينة تفاعلا كبيرا من متابعي حاكم دبي.
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عبد-القادر-بن-صالح

رئيس الجزائر: الوضع الحالي يجبرني على الاستمرار

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أن الوضع الحالي للبلاد يلزمه بالاستمرار في منصبه وتحمل مسؤولية قيادة الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، داعيا الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى اختيار سبيل الحوار، من أجل المضي قدما نحو مستقبل أكثر استقرارا للجزائر، مؤكدا على ضرورة تبني الحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد التي شهدت حراكا شعبيا طالب الرئيس السابق بوتفليقة لعدم الترشح لولاية خامسة، وتمت تنحيته استجابة للحراك، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية"،
مظاهرات-الجزائر

«جبهة التحرير الجزائري» يريد انتخابات رئاسية قريبا

دعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، إلى ضرورة تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية للبلاد وتفادي الوقوع في متاهات المراحل الانتقالية. وقال الأمين العام للحزب محمد جميعي، في بيان له، اليوم الخميس، إن الحزب مؤمن بضرورة المضي في حوار جدي وصادق وهادئ ورصين لتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، مضيفا أن هذه الاستحقاقات هي «الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري».
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صحف عربية: يوم دام في السودان بعد فض الاعتصام

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن العاصمة السودانية الخرطوم عاشت أمس الاثنين يوماً حزيناً بعد مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة المئات في عملية فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، فيما أعلن النائب العام عن تشكيل لجان للتحقيق في الحادث، في وقت دعت فيه المعارضة إلى عصيان مدني شامل، وأعلنت وقف التفاوض مع المجلس العسكري الذي نفى بدوره تورطه في فض الاعتصام بالقوة، وجدد دعوته إلى التفاوض، وخرج آلاف السودانيين في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، صباح أمس، إلى الشوارع احتجاجا على فض القوات الأمنية للاعتصام، وسط إغلاق للطرقات بالمتاريس بأم درمان.
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قرار جديد في الجزائر يدفع بخروج المتظاهرين للشوارع

خرج المتظاهرون في شوارع الجزائر، اليوم الأحد، مطالبين الرئيس عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، بالاستقالة، وذلك بعدما أعلن المجلس الدستوري الجزائري، في وقت سابق اليوم، تمديد عهدة الرئيس المؤقت، إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد ساعات من إعلان استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، موضحا أن أمر تحديد موعد جديد للتصويت يرجع إلى الرئيس، كما أن عدد المرشحين القليل سبب لإلغاء التصويت الذي لو أجري سوف يقتصر على شخصين، جاء ذلك في بيان تم بثه عبر التلفزيوني الحكومي الجزائري ونقله موقع "بي بي سي" بالعربية.
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