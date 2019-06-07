ريال مدريد يستعد للإعلان عن صفقة هازارد

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

إيدين هازارد

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال مدريد قد يعلن عن ضم النجم البلجيكي إيدين هازارد في الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد إنهاء الفريق الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه رفقة تشيلسي، إذ من المنتظر فقط الموافقة على بعض البنود الصغيرة المتعلقة بالإضافات، وذلك بعدما سارت المفاوضات بسرعة كبيرة منذ أن قاد هازارد البلوز للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، وأراد تشيلسي الحصول على 130 مليون يورو للتخلي عن نجمه البلجيكي الذي ينتهي تعاقده في صيف 2020، وبدأ الريال المفاوضات بعرض 90 مليون يورو، لتنتهي المفاوضات على موافقة الطرفين على 100 مليون يورو.

ومن المنتظر أن تضاف بعض الإضافات إلى عقده، من خلال حصول تشيلسي على أموال إضافية في حال حقق هازارد بعض الأهداف مع ريال مدريد، من خلال لعب عدد محدد من المباريات والتتويج بالبطولات والجوائز الفردية، ومن المنتظر أن يصل إجمالي الصفقة بالإضافات إلى 130 مليون يورو. ومع ذلك لن يتم تقديم هازارد في ملعب سانتياجو