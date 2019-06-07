هل يرحل إيهاب جلال عن المصري البورسعيدي؟

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

إيهاب جلال

لا صوت يعلو داخل أروقة النادي المصري البورسعيدي على صوت موقف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، من البقاء أو الرحيل خارج جدران النادي البورسعيدي؛ وذلك لوجود مشكلات مادية داخل النادي، بجانب وجود بنود في عقده تتيح له الرحيل دون الرجوع للإدارة، إذ ينص عقد إيهاب جلال مع المصري على التعاقد لمدة 6 أشهر براتب 550 ألف جنيه شهريا خالص الضرائب، وتُجدد المدة لموسم آخر في حالة اتفاق الطرفين وبزيادة الراتب الشهري ليصل إلى 650 ألف جنيه شهريا، كما اتفق الطرفان على مقدم تعاقد عن أول 6 أشهر بقيمة تتخطى مليون جنيه، والسنة التالية أكثر من مليوني جنيه.

وفي ضوء ما سبق، لا بد أن يتفق الطرفان على تجديد التعاقد بينهما لمدة موسم جديد. وعلمت «التحرير» أنه سيتم عقد جلسة تجمع مجلس إدارة المصري مع إيهاب جلال يوم الأحد المقبل، لمعرفة كل طلباته بشأن الموسم الجديد، مع وضع أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق. يشار إلى أن سمير حلبية رئيس مجلس إدارة المصري،