رياضة

هل يرحل إيهاب جلال عن المصري البورسعيدي؟

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
لا صوت يعلو داخل أروقة النادي المصري البورسعيدي على صوت موقف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، من البقاء أو الرحيل خارج جدران النادي البورسعيدي؛ وذلك لوجود مشكلات مادية داخل النادي، بجانب وجود بنود في عقده تتيح له الرحيل دون الرجوع للإدارة، إذ ينص عقد إيهاب جلال مع المصري على التعاقد لمدة 6 أشهر براتب 550 ألف جنيه شهريا خالص الضرائب، وتُجدد المدة لموسم آخر في حالة اتفاق الطرفين وبزيادة الراتب الشهري ليصل إلى 650 ألف جنيه شهريا، كما اتفق الطرفان على مقدم تعاقد عن أول 6 أشهر بقيمة تتخطى مليون جنيه، والسنة التالية أكثر من مليوني جنيه.
وفي ضوء ما سبق، لا بد أن يتفق الطرفان على تجديد التعاقد بينهما لمدة موسم جديد. وعلمت «التحرير» أنه سيتم عقد جلسة تجمع مجلس إدارة المصري مع إيهاب جلال يوم الأحد المقبل، لمعرفة كل طلباته بشأن الموسم الجديد، مع وضع أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق. يشار إلى أن سمير حلبية رئيس مجلس إدارة المصري،
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إخلاء سبيل أحمد أحمد دون توجيه الاتهام إليه

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تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد أزمة المؤجلات

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إيهاب جلال يرفض استكمال الدوري بعد كأس الأمم

قال إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إن الفوز على الداخلية جاء بعد صيام دام 6 مباريات على الرغم من أن أداء اللاعبين كان جيدًا، ولكن سوء الحظ واجهنا بشكل غريب، وأضاف جلال أن استكمال مباريات الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية أمر غير جيد، ومن الممكن أن يضر المصري نظرًا لتأجيل مباراتين لفريق المقاولون منافسه على المركز الرابع، ما يعود بالنفع على ذئاب الجبل، وواصل كان من ضمن اهتماماتي للموسم المقبل، المشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية والتي اقتربت بنسبة كبيرة بعد الفوز على فريق الداخلية.
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المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

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