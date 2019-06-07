أسماء المصابين في حادث «البيجو والميكروباص» بأسوان

تحرير:عوض سليم ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

صورة أرشيفية

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، عند الكيلو 55 بمدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة - أسوان"، إذ تلقى العميد مأمور مركز شرطة إدفو، إخطارًا بالحادث، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، ونقل 7 جثث إلى مشرحة أسوان الرئيسية، و15 من المصابين إلى المستشفيات القريبة، بعد الدفع بـ11 سيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وأسماء المصابين كالتالي: "أحلام حجاجى إبراهيم، وسيد عبد الكريم أحمد، وتيسير محمود أحمد، وشيريهان جلال أحمد، وأسماء منصور أحمد، وابتسام بدر الدين، ومنصور أحمد سليمان، وآيه منصور أحمد، وزهرة كمال عبد العظيم، وسماح عبد الوهاب محمود، وشيماء أحمد عبد الله، وزينب حسن أمين، وفاطمة الزهراء سليمان، ورشاد على