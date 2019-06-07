جريمة

أسماء المصابين في حادث «البيجو والميكروباص» بأسوان

تحرير:عوض سليم ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، عند الكيلو 55 بمدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة - أسوان"، إذ تلقى العميد مأمور مركز شرطة إدفو، إخطارًا بالحادث، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، ونقل 7 جثث إلى مشرحة أسوان الرئيسية، و15 من المصابين إلى المستشفيات القريبة، بعد الدفع بـ11 سيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
وأسماء المصابين كالتالي: "أحلام حجاجى إبراهيم، وسيد عبد الكريم أحمد، وتيسير محمود أحمد، وشيريهان جلال أحمد، وأسماء منصور أحمد، وابتسام بدر الدين، ومنصور أحمد سليمان، وآيه منصور أحمد، وزهرة كمال عبد العظيم، وسماح عبد الوهاب محمود، وشيماء أحمد عبد الله، وزينب حسن أمين، وفاطمة الزهراء سليمان، ورشاد على
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الأموال العامة تداهم شركة سفريات وهمية بالقاهرة

تمكنت مباحث الأموال العامة، بالقاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل تخصص في النصب على المواطنين، عبر إنشاء شركة وهمية "دراسات تعليمية" بمنطقة مدينة نصر، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كما اتخذ المتهم من من مقرها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى السفر بهدف استكمال دراستهم في دول أوروبية وأخرى ببعض الدول الإفريقية، وتبين أنه قام بالإعلان عن نشاطه عبر شبكة الإنترنت، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين 75 إلى 100 ألف جنيه، عن كل طالب.
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مباحث العمرانية تلاحق هاربين من أحكام وعناصر إجرامية

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة لإحكام سيطرتها على شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الأكشاك المخالفة والإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ تحقيقا لمبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال بمختلف المراكز.
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بالأرقام.. الشرطة تستعيد سيطرتها على شارع عثمان محرم

على مدار أيام متواصلة شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
انابيب

مباحث التموين تتصدى لجشع موزعي أسطوانات البوتاجاز

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 35 قضية تموينية تنوعت ما بين مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم وجود قائمة بيانات.
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تصادم

«غيبوبة سكر» تتسبب في مصرع وإصابة 9 أشخاص بالقليوبية

لقى سائق سيارة نقل مصرعه، وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل أصيب قائدها بغيبوبة سكر، مما أدى إلى اصطدامه بـ4 سيارات أخرى، جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم إعادة فتح الطريق بعد توقف لمدة دامت نصف ساعة تقريبًا. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمصرع سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء القيادة فاصطدم بعدد من السيارات على الطريق الزراعي.
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تصادم ميكروباص بملاكي في الشرقية.. وإصابة 11 شخصا

أصيب أحد عشر شخصًا، بينهم أربعة أطفال، بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى «ميكروباص» أجرة بطريق «أبو شلبي – الصالحية الجديدة» بدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «فاقوس» المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، مدير نيابة فاقوس، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
سجن

حبس 9 متهمين في واقعة قتل 3 أشخاص بـ«مشاجرة أسوان»

قرر المستشار مفيد ثروت مدير نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، حبس 9 متهمين من المتورطين فى الأحداث الدامية التى شهدتها قرية سبعة بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مطلع الأسبوع الحالى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أثر نشوب خلافات قديمة على مسقى مائى بين عائلتين، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، فيما أصيب 8 آخرين. وكانت تحريات المباحث، وجهت اتهامات إلى 9 أشخاص فى الضلوع فى إشعال الفتنة بين العائلتين، والاشتراك فى مشاجرة دامية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.
تصادم

إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين على «زراعي المنيا»

أصيب 15 شخصا، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي "مصر - أسوان" أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن معظمهم مصاب بسحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج. وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق. ورجحت التحريات الأولية، أن سبب التصادم التخطي الخاطئ، وأخطرت النيابة العامة للتصرف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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