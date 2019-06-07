رياضة

ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن قميصه الجديد الخاص بموسم 2019- 2020، والذي سيرتدي من خلاله لونه الأبيض التقليدي، بينما ستكون الخطوط الثلاثية الشهيرة الخاصة بشركة أديداس الراعية له باللون الذهبي، في محاكاة لقميص الفريق في موسم 2011- 2012، ذلك الموسم التاريخي الذي نجح خلاله الفريق الملكي في إيقاف هيمنة برشلونة على الدوري الإسباني، التي استمرت حينها ثلاث سنوات، بالتتويج باللقب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، محطمًا حينها العديد من الأرقام القياسية، ولكنه ودع في ذلك الموسم دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بالخسارة أمام بايرن ميونيخ.
وظهر في الإعلان الترويجي لقميص ريال مدريد اللاعب الويلزي جاريث بيل بصورة مفاجئة، وتحوم الكثير من الشكوك حول استمراره مع الفريق الملكي الموسم المقبل. كما ظهر أيضًا من نجوم الفريق للترويج للقميص الجديد كل من قائد الفريق سيرجيو راموس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما ولوكاس فاسكيز. يذكر أن ريال مدريد مر بموسم
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أحمد-احمد‎ (1)

إخلاء سبيل أحمد أحمد دون توجيه الاتهام إليه

أخلت النيابة العامة في مرسيليا، سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، دون توجيه الاتهام إليه، وذلك بعد أن خضع أحمد للاستجواب من قبَل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، والتي استضافتها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
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فرانس فوتبول: الرياح السيئة تعصف بكرة إفريقيا

"الرياح السيئة تعصف بالكاف، اعتقال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أزمات تحكيمية، كل ذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية". هكذا بدأت صحيفة "فرانس فوتبول" تحليلها للوضع الحالي في القارة الإفريقية، وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قرار إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم اعتقال رئيس "كاف"، يلقي بحجاب مظلم على كرة القدم في إفريقيا التي تعاني منذ عقود طويلة من أزمات تحكيمية في كبرى المسابقات، وتزييف أعمار اللاعبين في البطولات العمرية والفساد بجميع أشكاله.
ايهاب-جلال

هل يرحل إيهاب جلال عن المصري البورسعيدي؟

لا صوت يعلو داخل أروقة النادي المصري البورسعيدي على صوت موقف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، من البقاء أو الرحيل خارج جدران النادي البورسعيدي؛ وذلك لوجود مشكلات مادية داخل النادي، بجانب وجود بنود في عقده تتيح له الرحيل دون الرجوع للإدارة، إذ ينص عقد إيهاب جلال مع المصري على التعاقد لمدة 6 أشهر براتب 550 ألف جنيه شهريا خالص الضرائب، وتُجدد المدة لموسم آخر في حالة اتفاق الطرفين وبزيادة الراتب الشهري ليصل إلى 650 ألف جنيه شهريا، كما اتفق الطرفان على مقدم تعاقد عن أول 6 أشهر بقيمة تتخطى مليون جنيه، والسنة التالية أكثر من مليوني جنيه.
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سيرجيو-راموس

3 أزمات أشعلت غضب بيريز من سيرجيو راموس

يعد فلورنتينو بيريز الرجل الذي أتى بسيرجيو راموس إلى ريال مدريد منذ 14 عامًا من إشبيلية مقابل 27 مليون يورو، ليصبح راموس بعدها قائد الجيل الذهبي الذي توج بثلاث ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، ولكن يبدو أن العلاقة توترت للغاية بين الاثنين، حيث تشير التقارير الإسبانية إلى رغبة راموس في الرحيل عن الريال، وهذه ليست المرة الأولى التي تتوتر فيها العلاقة بين راموس وبيريز، حيث وقع الصدام الأول في عام 2013، حيث أخبر راموس بيريز بأنه يتوجب عليه الاختيار بين مدرب الفريق حينها جوزيه مورينيو وبين الفريق.
راموس

مفاجأة.. راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد

يبدو أن المستقبل ليس واضحًا بالنسبة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، إذ يفكر قائد ريال مدريد في الرحيل عن صفوف الملكي هذا الصيف. وعانى المرينجي من الموسم الأسوأ له في الألفية الجديدة هذا الموسم، الأمر الذي دفعه للتفكير في مستقبله فاتحًا أمام عينيه جميع الاختيارات. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس يدرس وضعه الحالي بدقة، إذ ربما يفضل الانتقال إلى دور أوروبي آخر، مع ترقب كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لوضعه، ودائمًا كان رأي راموس هو رفض الرحيل، إلا أن الوضع تغير حاليا ولم يعد يعرف ما ينتظره في المستقبل.
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فاران يؤكد استمراره في صفوف ريال مدريد

أكد المدافع الفرنسي رافائيل فاران، رغبته في البقاء في صفوف ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، وذلك على الرغم من الشائعات الكثيرة التي روجت في الآونة الأخيرة بشأن احتمالية رحيله عن صفوف الفريق الملكي هذا الصيف. واعترف المدافع الفرنسي بأنه قدم مستويات باهتة للغاية هذا الموسم، معربًا عن ثقته بقدرة زين الدين زيدان على إعادة بناء الفريق من جديد. وقال فاران، بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأستمر في صفوف ريال مدريد للموسم المقبل، وأنا على يقين تام بأن الفريق ككل سيرد على ما حدث هذا الموسم بصورة قوية".
توني-كروس

كروس يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن توصله لاتفاق لتمديد عقد متوسط ميدانه الألماني توني كروس، إذ من المنتظر أن يربط العقد الجديد كروس بالوجود في قلعة سانتياجو بيرنابيو حتى يوم 30 يونيو من عام 2023، وانضم النجم الألماني للريال في عام 2014، قادمًا من بايرن ميونيخ، وعلى مدار 5 سنوات مع المرينجي توج كروس بـ12 لقبًا، من بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في الدوري الإسباني، وعلى الرغم من ذلك السجل، فإن كروس كان من الأسماء التي حامت حول مستقبلها الشكوك مع ريال مدريد بعد الموسم الباهت الذي مر به الفريق.
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