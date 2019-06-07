ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن قميصه الجديد الخاص بموسم 2019- 2020، والذي سيرتدي من خلاله لونه الأبيض التقليدي، بينما ستكون الخطوط الثلاثية الشهيرة الخاصة بشركة أديداس الراعية له باللون الذهبي، في محاكاة لقميص الفريق في موسم 2011- 2012، ذلك الموسم التاريخي الذي نجح خلاله الفريق الملكي في إيقاف هيمنة برشلونة على الدوري الإسباني، التي استمرت حينها ثلاث سنوات، بالتتويج باللقب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، محطمًا حينها العديد من الأرقام القياسية، ولكنه ودع في ذلك الموسم دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بالخسارة أمام بايرن ميونيخ.

وظهر في الإعلان الترويجي لقميص ريال مدريد اللاعب الويلزي جاريث بيل بصورة مفاجئة، وتحوم الكثير من الشكوك حول استمراره مع الفريق الملكي الموسم المقبل. كما ظهر أيضًا من نجوم الفريق للترويج للقميص الجديد كل من قائد الفريق سيرجيو راموس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما ولوكاس فاسكيز. يذكر أن ريال مدريد مر بموسم