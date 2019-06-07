ياسر جلال.. حقق معادلة النجاح ببساطة

تحرير:بيتر مجدي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

ياسر جلال في لمس أكتاف

للعام الثالث على التوالي، ينجح الفنان ياسر جلال في أن يكون مسلسله ضمن المسلسلات الناجحة التي يشيد بها النقاد والجماهير خلال موسم شهر رمضان. البداية كانت في 2017 بمسلسل "ظل الرئيس" الذي كان انطلاقته للبطولة المطلقة في مسلسل يحمل اسمه منفردا، ثم واصل النجاح في 2018 بمسلسل "رحيم"، وهذا العام حقق مسلسل "لمس أكتاف" نجاحا كبيرا. ورغم أن ياسر جلال لم يكن الممثل صاحب الأداء الأفضل في العمل، فإن المميز فيه أنه يعرف جيدًا أنه ترس في منظومة عمل جماعي، فيها مؤلف ومخرج وممثلون، ولكل فرد في هذه المنظومة دوره، وهذه روشتة النجاح السهلة.

بعد انتهاء شهر رمضان، كتبت الفنانة المتميزة رانيا شاهين، التي شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" بدور أميرة شقيقة أدهم (ياسر جلال)، عن خبرتها في العمل معه، قائلة إنه «من أنضف وأنقى الناس، محترم جدا، موهوب جدا إنسانيا وفنيا، متعاون وداعم وطول الوقت قلبه على الممثلين وعلى العمال، عنده إنكار ذات رهيب، الانبساط