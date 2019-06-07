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ياسر جلال.. حقق معادلة النجاح ببساطة

تحرير:بيتر مجدي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
ياسر جلال في لمس أكتاف
ياسر جلال في لمس أكتاف
للعام الثالث على التوالي، ينجح الفنان ياسر جلال في أن يكون مسلسله ضمن المسلسلات الناجحة التي يشيد بها النقاد والجماهير خلال موسم شهر رمضان. البداية كانت في 2017 بمسلسل "ظل الرئيس" الذي كان انطلاقته للبطولة المطلقة في مسلسل يحمل اسمه منفردا، ثم واصل النجاح في 2018 بمسلسل "رحيم"، وهذا العام حقق مسلسل "لمس أكتاف" نجاحا كبيرا. ورغم أن ياسر جلال لم يكن الممثل صاحب الأداء الأفضل في العمل، فإن المميز فيه أنه يعرف جيدًا أنه ترس في منظومة عمل جماعي، فيها مؤلف ومخرج وممثلون، ولكل فرد في هذه المنظومة دوره، وهذه روشتة النجاح السهلة.
بعد انتهاء شهر رمضان، كتبت الفنانة المتميزة رانيا شاهين، التي شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" بدور أميرة شقيقة أدهم (ياسر جلال)، عن خبرتها في العمل معه، قائلة إنه «من أنضف وأنقى الناس، محترم جدا، موهوب جدا إنسانيا وفنيا، متعاون وداعم وطول الوقت قلبه على الممثلين وعلى العمال، عنده إنكار ذات رهيب، الانبساط
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كازابلانكا

سينمات إسكندرية كاملة العدد.. وكازابلانكا في المقدمة

شهدت سينمات وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، ثاني أيام العيد، إقبالا كثيفا من الزائرين، لمشاهدة الأفلام المعروضة، واستمر توافد أعداد كبيرة خاصة من الشباب على مدار ساعات اليوم منذ الصباح، واستقبلت السينمات أعداد كبيرة من الشباب والأسر، لمشاهدة الأفلام التي جاء في مقدمتها فيلم كازبلانكا للفنان أمير كرارة في المركز الأول على مستوي دور العرض بمحافظة الإسكندرية. وقال مصطفى سلطان مدير سينما مترو الإسكندرية، إن السينمات تشهد إقبالا كثيفا هذا العيد، خاصة سينمات محطة الرمل بوسط المدينة.
اشرف-زكى

المهن التمثيلية: سنتخذ إجراءات قانونية ضد المزورين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، نفت فيه علاقتها بمنشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن التحقيق مع أعضاء في النقابة بتهم النصب والاحتيال وإنتاج أعمال منافية للآداب الهدف منها تشويه سمعة الفن المصري. وقالت النقابة: "تعلن نقابة المهن التمثيلية أنه لا علاقة لها نهائيا بالمنشور الذي انتشر على السوشيال ميديا، ولا بأسماء الأشخاص الموجودة فيه، وأن هذا المنشور مزور وبخاتم للنقابة وتوقيع للنقيب مزورين لا أساس لهما من الصحة، وسوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية بصدد هذا التزوير".
فتحي-عبد-الوهاب-لمس-اكتاف (3)

فتحي عبد الوهاب تفوق على نفسه بـ«حمزة» في لمس أكتاف

مخاطرة كبيرة أن يلعب فنان في عامين متتاليين شخصية الشرير، لكن مع فتحي عبد الوهاب الأمر ليس كذلك، بل فرصة لمشاهدة الجديد دائما، فشتان الفارق بين "سمير العبد" شرير مسلسل "أبو عمر المصري" في رمضان العام الماضي، و"حمزة الحناوي" شرير مسلسل "لمس أكتاف" في رمضان 2019، فلا يوجد أي تشابه بين الشخصيتين ولا حتى في أداء العبقري فتحي عبد الوهاب لكل منهما، فبينما "سمير العبد" شخص متجبر، فإن "حمزة الحناوي" تاجر المخدرات، يبدو لوهلة لديه بعض مشاعر الحب خاصة لابنه الذي رفض دخوله عالمه، ومزيج من القلق والخوف، لأنه يتمنى وجود شخصيات صادقة في حياته يطمئن لهم.
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فتحي-عبد-الوهاب-لمس-اكتاف (3)

فتحي عبد الوهاب تفوق على نفسه بـ«حمزة» في لمس أكتاف

مخاطرة كبيرة أن يلعب فنان في عامين متتاليين شخصية الشرير، لكن مع فتحي عبد الوهاب الأمر ليس كذلك، بل فرصة لمشاهدة الجديد دائما، فشتان الفارق بين "سمير العبد" شرير مسلسل "أبو عمر المصري" في رمضان العام الماضي، و"حمزة الحناوي" شرير مسلسل "لمس أكتاف" في رمضان 2019، فلا يوجد أي تشابه بين الشخصيتين ولا حتى في أداء العبقري فتحي عبد الوهاب لكل منهما، فبينما "سمير العبد" شخص متجبر، فإن "حمزة الحناوي" تاجر المخدرات، يبدو لوهلة لديه بعض مشاعر الحب خاصة لابنه الذي رفض دخوله عالمه، ومزيج من القلق والخوف، لأنه يتمنى وجود شخصيات صادقة في حياته يطمئن لهم.
حنان-مطاوع-في مسلسل-لمس-اكتاف (3)

«لمس أكتاف» (29).. الإيقاع بحمزة وصدفة تقتل عايدة

شهدت الحلقة 29 من مسلسل لمس أكتاف، تمكن أدهم (ياسر جلال) من الإيقاع بحمزة (فتحي عبد الوهاب)، بعدما اكتشف أن شحنة المخدارات (2 طن هيروين)، ستدخل مصر عن طريق شركة وصفقة هو وقع على أوراقها، وساعدت عايدة (حنان مطاوع)، أدهم بعد أن أخبرته على مكان الأوراق، في أن يتم السطو على الشحنة وتنقل إلى مزرعة الخيل التي يملكها حمزة. عايدة علمت من أدهم قصة اتفاق زوجة حمزة الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، مع عبد المنجي أحد رجاله للخلاص من حمزة، الذي علم بقبض الشرطة على رجاله والعثور على شحنة المخدرات في مزرعته.
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خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.
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لمس أكتاف 24.. حمزة يوافق على زواج أدهم وغادة

وافق حمزة الذي يجسده الفنان فتحي عبد الوهاب، على زواج أدهم الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بشقيقته غادة التى تجسدها الفنانة إيمان العاصي، وذلك فى أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «لمس أكتاف» المذاع عبر فضائية CBC، وطلب حمزة من أدهم أن يقف فى ظهره ويسانده فى عمله؛ لأنه يشعر بالخطر، وعلى الجانب الآخر ذهب أدهم ليخلص شقيقته من بطش طليقها الذي يعتدي عليها بالضرب، وجعله يمضي على إيصالات أمانة ليتأكد أنه لن يفعل فى شقيقته أى شيء، وإذا فكر فى إيذائها سيقوم بحبسه.
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