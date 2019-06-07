بالأرقام.. الشرطة تستعيد سيطرتها على شارع عثمان محرم

تحرير:محمد الشاملي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

حملة إزالة

على مدار أيام متواصلة شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. وأسفرت الحملة التي ترأسها اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، عن رفع 220 طن قمامة وإزالة 386 حالة تعدّ متنوعة على الطريق، أبرزها (125 ترابيزة، 47 كرسيا،