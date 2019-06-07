فرانس فوتبول: الرياح السيئة تعصف بكرة إفريقيا

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

أحمد أحمد

"الرياح السيئة تعصف بالكاف، اعتقال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أزمات تحكيمية، كل ذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية". هكذا بدأت صحيفة "فرانس فوتبول" تحليلها للوضع الحالي في القارة الإفريقية، وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قرار إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم اعتقال رئيس "كاف"، يلقي بحجاب مظلم على كرة القدم في إفريقيا التي تعاني منذ عقود طويلة من أزمات تحكيمية في كبرى المسابقات، وتزييف أعمار اللاعبين في البطولات العمرية والفساد بجميع أشكاله.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن تأهل كل من السنغال ومالي إلى دور الـ16 في مونديال الشباب المقام حاليا في بولندا هو الحسنة الوحيدة في كرة القدم الإفريقية في الوقت الراهن. وتستعد السنغال لمواجهة كوريا الجنوبية غدًا السبت، بينما تواجه مالي منتخب إيطاليا اليوم الجمعة. يذكر أن أحمد أحمد تم إلقاء القبض عليه