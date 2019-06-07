رياضة

فرانس فوتبول: الرياح السيئة تعصف بكرة إفريقيا

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
أحمد أحمد
أحمد أحمد
"الرياح السيئة تعصف بالكاف، اعتقال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أزمات تحكيمية، كل ذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية". هكذا بدأت صحيفة "فرانس فوتبول" تحليلها للوضع الحالي في القارة الإفريقية، وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قرار إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم اعتقال رئيس "كاف"، يلقي بحجاب مظلم على كرة القدم في إفريقيا التي تعاني منذ عقود طويلة من أزمات تحكيمية في كبرى المسابقات، وتزييف أعمار اللاعبين في البطولات العمرية والفساد بجميع أشكاله.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن تأهل كل من السنغال ومالي إلى دور الـ16 في مونديال الشباب المقام حاليا في بولندا هو الحسنة الوحيدة في كرة القدم الإفريقية في الوقت الراهن. وتستعد السنغال لمواجهة كوريا الجنوبية غدًا السبت، بينما تواجه مالي منتخب إيطاليا اليوم الجمعة. يذكر أن أحمد أحمد تم إلقاء القبض عليه
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أحمد-احمد‎ (1)

إخلاء سبيل أحمد أحمد دون توجيه الاتهام إليه

أخلت النيابة العامة في مرسيليا، سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، دون توجيه الاتهام إليه، وذلك بعد أن خضع أحمد للاستجواب من قبَل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، والتي استضافتها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
ريال- مدريد‎

ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن قميصه الجديد الخاص بموسم 2019- 2020، والذي سيرتدي من خلاله لونه الأبيض التقليدي، بينما ستكون الخطوط الثلاثية الشهيرة الخاصة بشركة أديداس الراعية له باللون الذهبي، في محاكاة لقميص الفريق في موسم 2011- 2012، ذلك الموسم التاريخي الذي نجح خلاله الفريق الملكي في إيقاف هيمنة برشلونة على الدوري الإسباني، التي استمرت حينها ثلاث سنوات، بالتتويج باللقب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، محطمًا حينها العديد من الأرقام القياسية، ولكنه ودع في ذلك الموسم دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بالخسارة أمام بايرن ميونيخ.
ايهاب-جلال

هل يرحل إيهاب جلال عن المصري البورسعيدي؟

لا صوت يعلو داخل أروقة النادي المصري البورسعيدي على صوت موقف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، من البقاء أو الرحيل خارج جدران النادي البورسعيدي؛ وذلك لوجود مشكلات مادية داخل النادي، بجانب وجود بنود في عقده تتيح له الرحيل دون الرجوع للإدارة، إذ ينص عقد إيهاب جلال مع المصري على التعاقد لمدة 6 أشهر براتب 550 ألف جنيه شهريا خالص الضرائب، وتُجدد المدة لموسم آخر في حالة اتفاق الطرفين وبزيادة الراتب الشهري ليصل إلى 650 ألف جنيه شهريا، كما اتفق الطرفان على مقدم تعاقد عن أول 6 أشهر بقيمة تتخطى مليون جنيه، والسنة التالية أكثر من مليوني جنيه.
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حكم

ثنائي مصري في القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، عن القائمة النهائية للحكام الذين يديرون مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة وجود 26 حكم ساحة، و30 حكمًا مساعدا، يمثلون 33 دولة، وضمت قائمة حكام الساحة حكمين مصريين فقط، هما أمين عمر، وإبراهيم نور الدين، بينما ضمت قائمة المساعدين 3 مصريين هم تحسين أبو السادات، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
أحمد أحمد رئيس الكاف

تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

رئيس الكاف يشيد باستعدادات البطولة الإفريقية

وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأجهزة المعنية على الدعم المستمر والعمل الضخم لإنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر الحالي، كما وجه رئيس الاتحاد الإفريقي الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومجموعة عمل البطولة على هذا الجهد الكبير، وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العمومية للكاف المنعقدة على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في باريس.
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