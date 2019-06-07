رأي

مقالات

كاريكاتير

«كلام جرايد».. الحيتان والشهامة

د.أشرف السويسي
بقلم: د.أشرف السويسي
كاتب صحفي ساخر، حاصل على الدكتوراه والزمالة في الأديان المقارنة، ومؤسس رابطة الكتاب الساخرين بنقابة الصحفيين، ومؤسس جائزة السعدني وطوغان للصحافة الساخرة.
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
الحيتان
الحيتان
من الطرائف التي لا تحدث إلا ربما في الغرب، أن حوتًا ينقذ هاتفا جوالا سقط في الماء، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حظي بإعجاب واسع لحوت أبيض يلتقط هاتفا وقع في الماء، ثم يعيده إلى عدد من السياح على متن قارب على سواحل النرويج، ويظهر في الفيديو الحوت وهو يغمر نفسه في الماء ويتناول الهاتف ثم يرجعه إلى السياح، وقد شكك كثيرون في أن الحوت قد يكون مختلَقًا، أي آلي الصنع وليس حيوانا حقيقيا، أو في الغالب أنه مدرب على ذلك تدريبا لفترات طويلة.
وبعيدا عن هذا وذاك، لماذا لم نرَ مثل هذا الحوت لدينا في مصر؟ الغالب أن حيتان بلادنا ينهبون البنوك والأموال العامة، حتى كنا نطلق عليهم حوت الأسمنت وحوت الحديد وحوت الأراضي وحوت الآثار، و"حوت يا حوات" أي حوش يا حواش، من فرط ما عانيناه منهم لولا ضربات الرقابة الإدارية مؤخرا التي هدّأت من تأثيرهم وحجّمتهم
اقرأ المزيد
قراءة-قرآن-مصحف

انفتاح الروح والعقل على الإنسان

كانت حياتنا فى حى شبرا مفتوحة على التعدد الدينى والاختلاف والتعايش فى سلام وأمن ومحبة، وذلك فى إطار بعض من سمات ثقافة المدينة الكوزموبوليتانية المفتوحة على عالمها من خلال التعدد فى أصول سكانها من بقايا اليهود المصريين، والأرمن، وبعض من الفرنسيين واليونانيين والإيطاليين من الجاليات الأجنبية التى تمصرت، وكان حضورها ووجودها تعبيرًا عن الغنى فى التعدد فى المكونات والروافد الثقافية التى شكلت خمائر حداثية فى إطار الخصوصية القاهرية والمصرية، وذلك على الرغم من وجود وافدين إلى شبرا من الأرياف، إلا أن منطق وقوة ثقافة المدينة كانت مسيطرة بحيث تؤثر على بعض من ذوى الأصول الريفية، لاسيما فى غلبة قانون التعايش فى إطار التعدد، وعدم التمييز الدينى.
القمة الاسلامية فى مكة (4)

ثلاث قمم متتالية في مكة.. التوقيت والدلالات

شهدت مدينة مكة المكرمة انعقاد ثلاث قمم متتالية وهي القمة العربية في 30 مايو والقمة الخليجية في 31 مايو والقمة الإسلامية في 1 يونيو، في أجواء عاصفة تهدد مستقبل المنطقة برمتها، ووسط حالة من التمزق العربي الذي ضاعف من المآسي الحقيقية التي تعاني منها العديد من الشعوب العربية، خاصة في سوريا واليمن وليبيا، بالإضافة إلى مخاطر التصفية التي تواجه القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا المنطقة.
انترنت-بنكى (3)

الفخ الأكبر

فضاء الإنترنت يشبه الفضاء الكونى الذى يمتلئ بمجرات عملاقة تدور حول شموسها كواكب لا حصر لها، بينها مساحات هائلة من الفراغ، تسبح فيها جسيمات شاردة لم تقع بعد فى أى مجال لجاذبية قوية تأسرها وتشدها إليها. المواقع التى تسبح فى فضاء الشبكة العنكبوتية لها بالمثل جاذبيتها التى تأسر من يسبح شارداً فى ذلك الفراغ الفسيح الذى يعج بالفخاخ.
خالد-الجندي (2)

تجليات النار في شهر النور... (5)

عفوا يا شيخ خالد الجندي.. إسرائيل ليس هو نبي الله يعقوب..! عزيزي وصديقي الشيخ خالد الجندي أعرفك منذ زمن بعيد، كصحفي يتحرك في شارع الصحافة منذ نحو 50 عاما، وكرجل يعمل بالفكر والنقد، تحاورنا كثيرا، ولعلك تذكر ملف التحرش الديني، في صفحتين متقابلتين في قلب جريدة الأخبار، وكان ملف مناظرة بينك وبين الأستاذ مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية في سويسرا والدكتور سعد الدين الهلالي، وحلق هذا الملف في فضاء كثير من دول العالم، وكان له رد فعل دولي بين الكنائس والهيئات والمنظمات والجاليات والمجتمعات المسيحية في أوروبا وأمريكا. أتابعك كعالم جليل، وكشيخ (حقيقي) من شيوخ الأزهر العظيم، لك خطراتك الإيمانية الجميلة، ولديك حضورك الإنساني، وتمايزك بالكثافة العلمية، والذاكرة المتدفقة ذات السعة العالية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org