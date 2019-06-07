«كلام جرايد».. الحيتان والشهامة

كاتب صحفي ساخر، حاصل على الدكتوراه والزمالة في الأديان المقارنة، ومؤسس رابطة الكتاب الساخرين بنقابة الصحفيين، ومؤسس جائزة السعدني وطوغان للصحافة الساخرة.

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

الحيتان

من الطرائف التي لا تحدث إلا ربما في الغرب، أن حوتًا ينقذ هاتفا جوالا سقط في الماء، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حظي بإعجاب واسع لحوت أبيض يلتقط هاتفا وقع في الماء، ثم يعيده إلى عدد من السياح على متن قارب على سواحل النرويج، ويظهر في الفيديو الحوت وهو يغمر نفسه في الماء ويتناول الهاتف ثم يرجعه إلى السياح، وقد شكك كثيرون في أن الحوت قد يكون مختلَقًا، أي آلي الصنع وليس حيوانا حقيقيا، أو في الغالب أنه مدرب على ذلك تدريبا لفترات طويلة.

وبعيدا عن هذا وذاك، لماذا لم نرَ مثل هذا الحوت لدينا في مصر؟ الغالب أن حيتان بلادنا ينهبون البنوك والأموال العامة، حتى كنا نطلق عليهم حوت الأسمنت وحوت الحديد وحوت الأراضي وحوت الآثار، و"حوت يا حوات" أي حوش يا حواش، من فرط ما عانيناه منهم لولا ضربات الرقابة الإدارية مؤخرا التي هدّأت من تأثيرهم وحجّمتهم

وبعيدا عن هذا وذاك، لماذا لم نرَ مثل هذا الحوت لدينا في مصر؟ الغالب أن حيتان بلادنا ينهبون البنوك والأموال العامة، حتى كنا نطلق عليهم حوت الأسمنت وحوت الحديد وحوت الأراضي وحوت الآثار، و"حوت يا حوات" أي حوش يا حواش، من فرط ما عانيناه منهم لولا ضربات الرقابة الإدارية مؤخرا التي هدّأت من تأثيرهم وحجّمتهم بعض الشيء. وهكذا ارتبط الحوت في بلادنا بعدم الأمانة، بعكس الحوت لديهم الذي ارتبط بالطيبة والوداعة والخير، فهل الحيتان لدينا من البشر الذين لا يعرفون حدا للنهم للمال العام ونهب قوت الشعب، تم تدريبهم على ذلك، أم هم بالفطرة، أم أنها موهبة وغريزة؟ ولماذا لم تعرف حيتان الغرب مَن يدربها على التقاط مال اليتيم كما في مصر، ولكن علموها فقط التقاط "الموبايلات"؟



الشهامة بين شعوب الأرض كما هي في مصر وكذلك في الصين، حيث كان سائق رافعة على مقربة من مكان حادث حريق بمبنى في مدينة فوشون شمال شرقي إقليم لياو نينج الصيني، وكان البطل على بعد 300 متر من الحادث، فاستخدم مقدمة الرافعة في إنقاذ الضحايا، فكانت الرافعة بمنزلة سلة حملت السكان العالقين في المبنى إلى بر الأمان.



هذه الشهامة ليست حكرا على أحد كما يعتقد البعض، ولكنها تتوارى خجلا أمام شهامة ابن الحي الشعبي المصري "سبايدر مان" الذي صعد إلى مبنى على ماسورة ضعيفة قد لا تتحمل وزنه، لينقذ أسرة، فهو في موقف أصعب من المنقذ الصيني صاحب الرافعة، فهو دخل وسط النيران المشتعلة وعرّض حياته للخطر المحقق، وأنقذهم وحملهم على كتفه تباعا إلى أرض الشارع، وهو ليس مشاركا بالصدفة، وليست شهامة موقف عابر، ولكنها تتكرر من آن لآخر، ما يعني أن الخير في شعبنا وشبابنا رغم ما نمر به من أزمات اقتصادية وسياسية ومحن، فإن عرق الشهامة لم يفتُر ولم ينقطع، ولنا فيه صولات وجولات لو سجلناها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لَسُدنا العالم بلا منازع في هذا السجل وهذا المجال.





