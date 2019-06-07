مباحث العمرانية تلاحق هاربين من أحكام وعناصر إجرامية

تحرير:محمد الشاملي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

حملة أمنية

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة لإحكام سيطرتها على شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الأكشاك المخالفة والإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ تحقيقا لمبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال بمختلف المراكز.

في مجال البحث الجنائي، أسفرت جهود اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 5 قطع سلاح أبيض، وقضية اتجار في المواد المخدرة، واثنين من المسجلين الخطرين، وفحص مترددين على مقاهٍ وشقة مفروشة. كما تمكنت الحملة بمشاركة المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية والرائد