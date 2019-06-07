الأموال العامة تداهم شركة سفريات وهمية بالقاهرة

تحرير:محمد الأشموني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

تزوير- أرشيفية

تمكنت مباحث الأموال العامة، بالقاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل تخصص في النصب على المواطنين، عبر إنشاء شركة وهمية "دراسات تعليمية" بمنطقة مدينة نصر، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كما اتخذ المتهم من من مقرها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى السفر بهدف استكمال دراستهم في دول أوروبية وأخرى ببعض الدول الإفريقية، وتبين أنه قام بالإعلان عن نشاطه عبر شبكة الإنترنت، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين 75 إلى 100 ألف جنيه، عن كل طالب.

تم استئذان النيابة العامة، وعمل كمين للمتهم، أسفر عن ضبطه بمقر الشركة، وعثر بداخلها على 22 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة، 6 شهادات دراسية منسوبة إلى جامعات دولية "مزورين بالكامل"، 60 ملف بأسماء الطلبة الراغبين استكمال دراستهم خارج البلاد، 6 دفاتر إيصالات استلام نقدية بأسماء أشخاص مختلفة. كما تم العثور