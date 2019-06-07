جريمة

الأموال العامة تداهم شركة سفريات وهمية بالقاهرة

تحرير:محمد الأشموني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
تزوير- أرشيفية
تزوير- أرشيفية
تمكنت مباحث الأموال العامة، بالقاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل تخصص في النصب على المواطنين، عبر إنشاء شركة وهمية "دراسات تعليمية" بمنطقة مدينة نصر، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كما اتخذ المتهم من من مقرها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى السفر بهدف استكمال دراستهم في دول أوروبية وأخرى ببعض الدول الإفريقية، وتبين أنه قام بالإعلان عن نشاطه عبر شبكة الإنترنت، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين 75 إلى 100 ألف جنيه، عن كل طالب.
تم استئذان النيابة العامة، وعمل كمين للمتهم، أسفر عن ضبطه بمقر الشركة، وعثر بداخلها على 22 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة، 6 شهادات دراسية منسوبة إلى جامعات دولية "مزورين بالكامل"، 60 ملف بأسماء الطلبة الراغبين استكمال دراستهم خارج البلاد، 6 دفاتر إيصالات استلام نقدية بأسماء أشخاص مختلفة. كما تم العثور
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مباحث العمرانية تلاحق هاربين من أحكام وعناصر إجرامية

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة لإحكام سيطرتها على شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الأكشاك المخالفة والإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ تحقيقا لمبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال بمختلف المراكز.
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بالأرقام.. الشرطة تستعيد سيطرتها على شارع عثمان محرم

على مدار أيام متواصلة شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
انابيب

مباحث التموين تتصدى لجشع موزعي أسطوانات البوتاجاز

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 35 قضية تموينية تنوعت ما بين مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم وجود قائمة بيانات.
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أسماء المصابين في حادث «البيجو والميكروباص» بأسوان

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، عند الكيلو 55 بمدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة - أسوان"، إذ تلقى العميد مأمور مركز شرطة إدفو، إخطارًا بالحادث، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، ونقل 7 جثث إلى مشرحة أسوان الرئيسية، و15 من المصابين إلى المستشفيات القريبة، بعد الدفع بـ11 سيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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قبض-متهم

الأموال العامة تكشف حيلة نقاش للسفر إلى أوروبا

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على نقاش متهم بتزوير كشف حساب منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية لتقديمه لإحدى سفارات الدول الأوروبية؛ للحصول على تأشيرة لدخول تلك الدولة، وذلك بعد تلقي ضباط إدارة مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فرع وسط الدلتا، بلاغا يفيد اشتراك نقاش مع آخر في اصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية بمبلغ 700 ألف جنيه، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأوروبية للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة.
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115 قضية ابتزاز ونصب إلكتروني في أسبوع

115 قضية ابتزاز مادي ونصب، تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوزارة الداخلية من ضبطها في أسبوع، وذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كل قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي، والنصب لحماية المواطنين.. وتنوعت القضايا المضبوطة ما بين "ابتزاز مادى- نصب على المواطنين - ترويج لبيع الآثار والأدوية المستوردة مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - انتحال صفة".
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السيطرة على حريق شقتين بمدينة نصر وبولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القاهرة والجيزة، من إخماد حريقين نشبا فى شقتين سكنيتين، الأول في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، والثاني بمنطقة أرض اللواء. ونجحت جهود الحماية المدنية فى إخلاء العقارين والتعامل مع الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها. وفى الواقعة الأولى رجح أصحاب الشقة حدوث ماس كهربائي فى تكييف الشقة، بينما فى الحريق الثاني رجح السكان اندلاع النيران بسبب لهو الأطفال بقداحة المطبخ "ولاعة".
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