جريمة

مزقته خلال نومه.. حكاية 90 يوما زواجا انتهت بجريمة

لم تتحمل صاحبة الـ23 ربيعا أفعال زوجها التي تنوعت ما بين اعتداء بألفاظ خارجة ووصلات من الضرب المبرح، فقررت كتابة نهاية حياتها الزوجية بعد رفضه تطليقها
تحرير:محمد الشاملي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
سكين ملطخة بالدماء - تعبيرية
سكين ملطخة بالدماء - تعبيرية
أيام قليلة كانت تفصل الزوجين عن إتمام 100 يوم على عقد قرانهما واستقرارهما في عش الزوجية البسيط في منطقة الطبالين التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية. مرت الشهور الثلاثة بمرارة وحسرة على الزوجة التي ضاقت ذرعا من أفعال رب الأسرة، الذي ظنت أنه سيكون ملاذها الأول والأخير بعد تركها منزل أسرتها الذي نشأت فيه منذ صغرها، إلا أن تلك الأحلام الوردية تبددت وأضحت مشكلات وأزمات متتالية انتهت باتخاذها قرارا هو الأصعب في حياتها حملت معه لقب "قاتلة" تنتظر مصيرها الذي قد ينهيه "حبل المشنقة".
نشأت "سميرة" -اسم مستعار- في منزل لأسرة بسيطة، أحسن والدها تربيتها وإخوتها، وفرح بتدرجهم في مراحل التعليم المختلفة، وتنتابه نشوة الانتصار لدى نجاحهم في حياتهم داعيا الله أن يكونوا خير سند له عند الكبر، ولطالما حلم بيوم زفاف ابنته وارتدائها الفستان الأبيض. أتمت الفتاة عامها الثاني والعشرين فصارت عروسا
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طعن-بالسكين

عاطل يطعن شقيقته بعد الشك في سلوكها ببني سويف

أقدم عاطل، اليوم الجمعة، على طعن شقيقته تدعى "أميمة.أ"، 18 عاما، بسلاح أبيض "مطواة" بعد مشادة نشبت بينهما؛ بسبب شكه فى سلوكها بمركز الفشن جنوب بنى سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من المقدم مسلم محفوظ، نائب مأمور مركز الفشن، بورود بلاغ من الدكتور أرميا منير، مدير مستشفى الفشن المركزي، يفيد بوصول فتاة مصابة بعدة طعنات في بطنها إلى المستشفى وجار إسعافها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
كمين-العريش

الثأر لشهداء العريش.. مقتل 8 إرهابيين في مزرعة زيتون

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 8 إرهابيين من المتورطين فى الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش صباح أول أيام عبد الفطر المبارك، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة وأحزمة ناسفة، وذلك بعدما توصلت جهود فريق البحث رفيع المستوى إلى اختباء المتهمين في مزرعة زيتون بالعريش، وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الرصاص وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية، وعُثر بجوار الجثامين على أسلحة نارية متنوعة وعبوات وأحزمة ناسفة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة.
جثة (3)

زواج ومنوِّم وطرحة.. تفاصيل قتل ابنة والدها في بهتيم

ضاقت عليها الأرض بما رحبت وسيطر الشيطان على عقلها فسول لها فكرة جهنمية للتخلص من والدها تاجر الأراضى، ضاربة بكل الأعراف والمعانى الإنسانية والأديان السماوية عرض الحائط، بعد أن حول حياتها لجحيم، وكثرة معايرته لها وإجبارها على الزواج من رجل يكبرها بخمسة عشر عامًا، فاختارت طريقة وحيدة لإنهاء مأساتها واختمرت برأسها فكرة لقتله نفذتها صباح أمس الخميس، وقامت بإخفاء أدوات جريمتها ظنا منها أنها ستفلت من عدالة السماء، لكن القدر كان لها بالمرصاد وحدثت مفاجأة لم تكن تتوقعها.
انقلاب-سيارة

مصرع أمين شرطة وإصابة ضابط و4 أفراد في حادث مروري

شهد طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بدائرة مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، حادث مروري مروع، أثناء قيام سيارة المفرقعات بتمشيط الطريق الصحراوي، اليوم الجمعة، اصطدم بها أتوبيس من الخلف، ما أدى إلى مصرع أمين شرطة وإصابة نقيب شرطة و4 آخرين من رجال الشرطة، وتم نقل الجثة لمستشفى النوبارية العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مركز شرطة النوبارية بحادث تصادم بين سيارة الحماية المدنية وأتوبيس أثناء تمشيط الطريق الصحراوى.
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امرأة-تحمل-سكين

«المرأة والسكين».. جريمة «آية» بعد شهرين جواز

سنوات من الكفاح والعرق والعمل المتواصل كان يحلم خلالها «محمد» الشاب الثلاثيني أنه بزواجه ستنتهي سنين الشقاء والتعب، كاد يطير من الفرحة بعد تجهيز شقة الزوجية، وبدأت الخطوة الأخيرة في البحث عن «بنت الحلال» لتقاسمه حياته، وسرعان ما استقر على «آية» فتاة عشرينية جميلة من أسرة متواضعة لن ترهقه في الكثير من النفقات تقدم لخطبتها بعد أن أمهل أسرتها وقتا للرد على طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، وسرعان ما جاءت الموافقة وتم الزفاف وانتقلا إلى عش الزوجية حالما ببدء حياة جديدة ولم يكن يتخيل أنها النهاية وستغرس زوجته سكينا في قلبه وتلقي بجثته في الشارع.
امرأة-تحمل-سكين

«جبروت أسماء».. قتلت زوجها بعد 60 يوما من الزفاف

30 يوما فقط مرت على زواج "أسماء" من "محمد" الذي يكبرها بـ13 عاما، عاشت حياة لم تلق قبولا لديها، لم تنعم بحياة كأى زوجين في بداية حياتهما، لم يعرف النوم مكانا لعينيها، حتى كلت وملت ونسيت طعم الراحة، ظلت تفكر أسماء في طريقة للخلاص من الزوج الذي أرغمت على الارتباط به، إرضاء لأسرتها التي طلبت منها إتمام الزيجة بأى وسيلة، والمبرر الوحيد لديهم «محمد ده راجل كويس هيحافظ عليكى ويصونك مش زى شباب اليومين دول»، لم تجد أسماء مفرا من إنهاء حياة العريس، غافلته بسكين وتخلصت من كابوس ظل يطاردها.
جثه -علي-الطريق (2)

نار الثأر.. شقيقان يقتلان عجوزا في الصف

نار ثأر لم تنطفئ، رغبة في الانتقام لم تتوقف لحظة، بحث مستمر عن سبيل للخلاص من معايرة الأهل والجيران، دوافع وعوامل عدة لعبت دورا كبيرا في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "رفاعي الصعيدي" و"أبو غريب" في مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، تعود الخلافات إلى سنوات ماضية سقط على أثرها قتلى من الطرفين بدايتها مشكلات نسب بينهما إلا أن شقيقين من العائلة الثانية خططا للأخذ بالثأر من الأول لإخماد نار الانتقام المشتعلة بين جنبيهما ومن ثم زيادة عدد ضحايا تلك الخصومة.
جثة

جريمة عين شمس.. عاد من التراويح فوجد زوجته مذبوحة

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم الاثنين، تقرير الصفة التشريحية الخاص بربة منزل مُسنة عُثر عليها مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، كما خاطبت رجال البحث الجنائي طالبة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وأشار زوج المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة إلى اكتشافه وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته ومبالغ أخرى من داخل الشقة.
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