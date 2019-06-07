مزقته خلال نومه.. حكاية 90 يوما زواجا انتهت بجريمة
لم تتحمل صاحبة الـ23 ربيعا أفعال زوجها التي تنوعت ما بين اعتداء بألفاظ خارجة ووصلات من الضرب المبرح، فقررت كتابة نهاية حياتها الزوجية بعد رفضه تطليقها
تحرير:محمد الشاملي
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
سكين ملطخة بالدماء - تعبيرية
أيام قليلة كانت تفصل الزوجين عن إتمام 100 يوم على عقد قرانهما واستقرارهما في عش الزوجية البسيط في منطقة الطبالين التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية. مرت الشهور الثلاثة بمرارة وحسرة على الزوجة التي ضاقت ذرعا من أفعال رب الأسرة، الذي ظنت أنه سيكون ملاذها الأول والأخير بعد تركها منزل أسرتها الذي نشأت فيه منذ صغرها، إلا أن تلك الأحلام الوردية تبددت وأضحت مشكلات وأزمات متتالية انتهت باتخاذها قرارا هو الأصعب في حياتها حملت معه لقب "قاتلة" تنتظر مصيرها الذي قد ينهيه "حبل المشنقة".
نشأت "سميرة" -اسم مستعار- في منزل لأسرة بسيطة، أحسن والدها تربيتها وإخوتها، وفرح بتدرجهم في مراحل التعليم المختلفة، وتنتابه نشوة الانتصار لدى نجاحهم في حياتهم داعيا الله أن يكونوا خير سند له عند الكبر، ولطالما حلم بيوم زفاف ابنته وارتدائها الفستان الأبيض.
أتمت الفتاة عامها الثاني والعشرين فصارت عروسا
نشأت "سميرة" -اسم مستعار- في منزل لأسرة بسيطة، أحسن والدها تربيتها وإخوتها، وفرح بتدرجهم في مراحل التعليم المختلفة، وتنتابه نشوة الانتصار لدى نجاحهم في حياتهم داعيا الله أن يكونوا خير سند له عند الكبر، ولطالما حلم بيوم زفاف ابنته وارتدائها الفستان الأبيض.
أتمت الفتاة عامها الثاني والعشرين فصارت عروسا يقصدها الخُطاب بحثا عن الظفر بزواجها، لا سيما أنها تنتمي لعائلة تتمسك بالعادات والتقاليد في تلك البيئة الريفية البسيطة، بينما يراجع الأب أفراد أسرته للاستقرار على العريس.
مطلع العام الجاري تقدم "س. م" نجار، يبلغ من العمر 30 عاما، لخطبة "سميرة" التي تصغره بنحو 7 سنوات، فوجدت أسرة الفتاة في الشاب مواصفات الزوج الجيد، إذ يملك القدرة على توفير نفقات بيته والاهتمام بابنتهم وطلباتها فأبدوا موافقة مبدئية على طلبه.
موافقة الأهل قوبلت برفض الفتاة: "مش هتجوز واحد معرفوش ومبحبوش"، لكن رغبتها اصطدمت بإصرار أسرتها على العريس بعد تحديد موعد "الخطوبة"، وسرعان ما انتهى الأخير من إعداد عش الزوجية ليصبح جاهزا لاستقبال الفتاة التي ستحمل اسمه وأطفالهما في المستقبل.
منذ انتقالها للعيش معه، أحست ذات الـ23 ربيعا بغربة غير مبررة في منزل الزوجية، وافتقدت الألفة والتفاهم مع شريك حياتها لتتعقد حياتهما الزوجية منذ البداية على نحو غير منشود.
3 أشهر كانت عمر تلك الزيجة، عنوانها الرئيسي "مشاحنات وخلافات بالجملة"، لكن الأمور ازدادت تعقيدا مع تطور المشادات الكلامية إلى شجار واعتداء العامل على زوجته بالضرب المبرح، بل وإجبارها على ممارسة العلاقة الحميمة، فقررت الأخيرة وضع نهاية لمأساتها في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.
نهاية شهر مايو الماضى، تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة شبين القناطر من عمليات النجدة بوجود جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه "م. س. ع" 30 سنة، نجار، مقيم بذات المنطقة، وبه طعنات متفرقة بالصدر والبطن.
وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، بقيادة العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، توصلت جهوده إلى سائق توك توك كان يقف بالصدفة بجوار منزل المجني عليه، أدلى بمواصفات فتاة خرجت من منزل القتيل بعد الفجر وفي يدها "كيس أسود"، ما جعله يشعر بالريبة في الأمر، فتابعها ليجدها تتجه نحو المقابر.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه، ربة منزل، 23 سنة، بعد اكتشاف رجال المباحث أيضا وجود بقعة دماء كبيرة على سرير المجني عليه بمنزله، فتم ضبطها لتبرر جريمتها: "ماكنتش بحبه وأهلي أجبروني على زواجه، كان بيغصبني على معاشرته".
جلست المتهمة أمام رئيس المباحث تروي تفاصيل جريمتها لافتة إلى أنها طلبت الطلاق أكثر من مرة، لكنه قوبل بالرفض، واعترفت بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهما، وحدوث مشادة كلامية بينهما يوم الحادث، وعقب استغراقه فى النوم قامت بطعنه بسكين، ما أودى بحياته، ثم استعانت بابنة خالتها، طالبة، 16 سنة، مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وقامتا بحمله وإلقائه بمكان العثور عليه، وأضافتا تخلصهما من الأداة المستخدمة وحافظة نقوده بإلقائهما بالطريق العام، وتم ضبط الطالبة.
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