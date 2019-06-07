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تخريب سفن الخليج.. الإمارات تتهم «دولة» بعد تحقيق ثلاثي

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
ناقلة بترول - أرشيفية
ناقلة بترول - أرشيفية
أبلغت الإمارات العربية المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، بأن الهجمات التي تعرضت لها أربع ناقلات قبالة ساحلها يوم 12 مايو الماضي تحمل بصمات عملية معقدة ومنسقة تقف وراءها دولة على الأرجح. وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم، أن وثيقة الإفادة التي قدمتها "الإمارات والسعودية والنرويج" إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، لم تتطرق الدول الثلاث إلى الجهة التي تعتقد أنها تقف وراء الهجمات ولم تذكر إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالمسؤولية المباشرة عنها.
وحسب النتائج الأولية للتحقيق المشترك الذي تجريه الدول الثلاث، فإن الهجمات تطلبت خبرة في قيادة الزوارق السريعة وغواصين مدربين ثبتوا على الأرجح ألغاما بحرية في السفن بقدر كبير من الدقة تحت سطح الماء بهدف تعطيلها وليس إغراقها. وأوضحت الدول الثلاث، أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكن هذه الحقائق تعد دلائل قوية
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أبي أحمد-رئيس-وزراء-إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا في السودان.. وساطة تبدأ من العسكري

مع تأزم الأوضاع في السودان، قرر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن يجري محاولة يمارس من خلالها دورا محوريا في تحويل الأوضاع على الأرض، بأن يطرح نفسه وسيطا بين الفرقاء في الخرطوم، وتحديدا المجلس العسكري الحاكم برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقادة الحركة الاحتجاجية وخصوصا قوى الحرية والتغيير، في محاولة لتسوية النزاع المحتدم بين الطرفين، والذي وصل ذروته مع الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصام القيادة فجر الإثنين الماضي، بالقوة، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، وتوقفت. المفاوضات بين السلطة والمعارضة بشأن انتقال ال
الطيران التركي

ليبيا تُدمر طائرة تركية «مسيرة» في مطار معيتيقة

أفادت "سكاي نيوز عربية" فجر الجمعة، أن قوات سلاح الجو استهدفت ودمرت طيارة تركية مسيرة بالقسم العسكري بمطار معيتيقة وهي الثانية خلال يومين، بحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي. وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو الليبي أغار على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة ودمرت الطائرة التركية بالقرب من الدُشم العسكرية. وتعد هذه الواقعة هي الثانية، خلال أقل من 24 ساعة داخل مطار معيتيقة في طرابلس. وأعلن الجيش الليبي تدمير الطائرة تركية بعد إغارتها على قوات تابعة له، ومحاولتها الهبوط بمدرج قاعدة معيتيقة العسكري الذي انطلقت منه.
حفل-زفاف-ابناء-محمد-بن-راشد (22)

حاكم دبي يحتفل بزفاف 3 من أبنائه في يوم واحد

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بزفاف 3 من أبنائه، اليوم الخميس -الذي يوافق ثالث أيام العيد في الإمارات- وهم: ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونشر بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مجموعة من الصور الخاصة بالاحتفال وصاحبها تدوينة جاء بها: «اللهم أدم الفرحة.. والبركة.. والخير.. على أهلي.. ووطني.. وشعبي..»، ولاقت التدوينة تفاعلا كبيرا من متابعي حاكم دبي.
عبد-القادر-بن-صالح

رئيس الجزائر: الوضع الحالي يجبرني على الاستمرار

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أن الوضع الحالي للبلاد يلزمه بالاستمرار في منصبه وتحمل مسؤولية قيادة الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، داعيا الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى اختيار سبيل الحوار، من أجل المضي قدما نحو مستقبل أكثر استقرارا للجزائر، مؤكدا على ضرورة تبني الحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد التي شهدت حراكا شعبيا طالب الرئيس السابق بوتفليقة لعدم الترشح لولاية خامسة، وتمت تنحيته استجابة للحراك، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية"،
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القمة-الإسلامية

إيران والقمة الإسلامية.. مخاوف وإصرار على الحضور

يبدو أن إيران بدأت في البحث عن وسيلة للخروج من عزلتها، فرغم عدم دعوتها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الإسلامية التي تنطلق غدا الجمعة في مكة المكرمة، كشفت طهران عن نيتها حضور القمة. وأعلنت طهران أنها تلقت الدعوة من أمانة منظمة دول التعاون الإسلامي فقط ولم تتلق دعوة من الدول المضيفة، إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف عن عزم بلاده المشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع. مشيرا إلى أن المشاركة ستكون على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها رسميا من قبل المملكة.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: إيران تترنح.. والتحالف يتوعد الحوثيين

تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".
دونالد ترامب

ترامب يتخذ قرارًا لـ«مرة واحدة» من أجل السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدما في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن في إجراء يتجاوز الكونجرس لأن أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران، بحسب "رويترز". وأضاف بومبيو في بيان، الجمعة،”تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران والدفاع عن نفسها في مواجهتها“، مؤكدا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء ”لمرة واحدة“.
الامارات

الإمارات توجه رسالة للدول المشاركة في تحقيق الفجيرة

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، بيانا، أعلنت فيه ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة، بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت 4 ناقلات بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي، قائلة: "إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".
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