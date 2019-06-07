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انفجار غامض يدمر واجهات مباني في السويد

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
جانب من آثار الانفجار
جانب من آثار الانفجار
هز انفجار قوي وسط بلدة لينشوبينج في جنوب السويد، اليوم الجمعة، وأشارت هيئة الشرطة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الانفجار "على ما يبدو ألحق أضرارا بمبان"، وأكدت أنها أرسلت فريقا من خبراء المفرقعات إلى موقع الحادث، من أجل الوقوف على أسباب الانفجار، وتمشيط المنطقة بالكامل، مستكملة "نحقق فيما حدث. لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات" -بحسب سكاي نيوز-، فيما أعلنت متحدثة من مستشفى جامعة لينشوبينج، استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى، عددا من الأشخاص المصابين، وجاري علاجهم من آثار الإصابات التي لحقت بهم جراء التفجير غير المعروفة أسبابه حتى الآن، وفقا ليورو نيوز.
وذكرت الإذاعة السويدية، أن الانفجار كان قوي، وتسبب في تحطم النوافذ والشرفات في أحد المبانى السكنية، مكون من 5 طوابق، مشيرة إلى أنه أحدث أيضا، تلفيات في مبان أخرى، وأضافت أن أحد المبنيين المتضررين، مكون من 5 طوابق، في حين يتكون الآخر من 4 طوابق.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر النوافذ المهشمة
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تنسيق الإجراءات بين روسيا والسعودية في صفقة «أوبك»

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو والرياض تتفهمان بشكل متشابه الوضع في سوق النفط، مشيرا إلى أنهما اتفقتا على تنسيق الإجراءات وعرضهما على المشاركين الآخرين في صفقة أوبك+. وقال "نوفاك": "التقينا أمس مع وزير الطاقة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، ونسقنا المواقف، وكان لدينا اجتماع جيد للغاية، ونحن نتفهم على قدم المساواة وضع السوق. واتفقنا على أننا سنتخذ إجراءات منسقة مشتركة وسنعرضها على البلدان الأخرى والأطراف الأخرى في الاتفاق".
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اكشفوا وجه المجرم.. حكم قضائي بفضح سفاح المسجدين بنيوزيلندا

قضت محكمة نيوزيلندية بالسماح لوسائل الإعلام بالكشف عن وجه منفذ الهجوم على مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" في شهر مارس الماضي، والذي أودى بحياة 51 شخصا وتسبب في إصابة أكثر من 50 آخرين. ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس عن قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر قوله: إن النيابة أكدت أنه لم يعد هناك ضرورة لمنع تداول صورة منفذ الهجوم برينتون هاريسون تارانت 28 عاما.
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اتهامات متبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا

أصدر الأسطول السادس الأمريكي، بيانا، اليوم الأربعاء، بشأن حادث اعتراض وقع، أمس الثلاثاء، قائلا: «مقاتلة روسية حلقت بسرعة فائقة مما وضع طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية في خطر، في أثناء عملية اعتراض فوق البحر المتوسط، ورغم أن الطائرة الروسية كانت تعمل في المجال الجوي الدولي كان هذا الاعتراض تصرفا غير مسؤول، وكانت الطائرة الأمريكية تعمل بما يتفق مع قواعد القانون الدولي ولم تتصرف بصورة تستلزم هذا النشاط الروسي». لكن موسكو قالت إن قائد الطائرة الروسية تصرف بمسؤولية.
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لمواجهة تهديدات ترامب.. قمة صينية روسية اليوم

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، انتقادات لتدخله في الشأن الداخلي للأخيرة، كان نظيره الصيني، شي جين بينج، يستعد لزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الأربعاء، تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المتوقع توقيع عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية خلال الزيارة.
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إصابة 42 شخصا في انفجار مصنع ديناميت بروسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، وقوع انفجارات في مصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا ما أسفر عن إصابة 42 شخصًا. وذكرت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة (تاس) الروسية، أنه تم نقل 14 مصابًا إلى المستشفى للحصول على العلاج اللازم، مشيرة إلى أن المصابين لا يعاني أي منهم من إصابة خطيرة جراء الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم. وبحسب ما نقلت فرانس برس، فقد وقع الانفجار في مصنع "كريستال" في دزيرجينسك على بعد 400 كلم شرق موسكو.
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تداول امتحان إنجليزي أولى ثانوي على «فيسبوك» (صور)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "إنجليزي" الإلكترونى، لطلاب الصف الأول الثانوى العام، بعد بدء لجنة الامتحانات بلحظات قليلة. وطالب طلاب الصف الأول الثانوي العام مَن سرَّبوا الامتحان، بالحصول على إجابات الأسئلة سريعا، إذ كتب بعضهم: "عايزين الحل بسرعة يا جماعة"، كما وضع بعضهم إجابات بعض الأسئلة وجزئيات أسفل الامتحان. من جانبها، قالت مصادر مسؤولة إنه تم رصد الواقعة سريعا، وسيتم التعامل معها.
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سريلانكا: إيقاف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الإثنين، أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر، لأن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99% بعد اعتداءات عيد الفصح، قائلا: "إن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل، وتم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمني المباشر، إلا أنه لم يعد من الضروري تمديدها فترة أطول"، مشيرا إلى أنه يقوم بإعادة هيكلة قوات الأمن ليضمن عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي هزت السلام الذي تشهده البلاد منذ عقد.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

«البنتاجون» يحلل 350 مليار رسالة على فيسبوك وتويتر

أعلن مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اعتزامهم البدء في خطة لتحليل محتوى 350 مليار رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك وتويتر)، حول العالم للمساعدة في إجراءات رصد تطور انتشار الأفكار من خلال تلك الشبكات. المشروع، الذي تقوم عليه إحدى الكليات البحرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن تصوير رسائل نشرها 200 مليون مستخدم من أكثر من 100 دولة بأكثر من 60 لغة في محاولة فهم أفضل لمحتوى "التعبير الجماعي" للأفراد. ومن المقرر أن يتم التعامل مع هذه الرسائل، لتحليل التعليقات المرتبطة بها والمواقع الجغرافية للمعلقين وهوياتهم.
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