انفجار غامض يدمر واجهات مباني في السويد

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

جانب من آثار الانفجار

هز انفجار قوي وسط بلدة لينشوبينج في جنوب السويد، اليوم الجمعة، وأشارت هيئة الشرطة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الانفجار "على ما يبدو ألحق أضرارا بمبان"، وأكدت أنها أرسلت فريقا من خبراء المفرقعات إلى موقع الحادث، من أجل الوقوف على أسباب الانفجار، وتمشيط المنطقة بالكامل، مستكملة "نحقق فيما حدث. لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات" -بحسب سكاي نيوز-، فيما أعلنت متحدثة من مستشفى جامعة لينشوبينج، استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى، عددا من الأشخاص المصابين، وجاري علاجهم من آثار الإصابات التي لحقت بهم جراء التفجير غير المعروفة أسبابه حتى الآن، وفقا ليورو نيوز.

وذكرت الإذاعة السويدية، أن الانفجار كان قوي، وتسبب في تحطم النوافذ والشرفات في أحد المبانى السكنية، مكون من 5 طوابق، مشيرة إلى أنه أحدث أيضا، تلفيات في مبان أخرى، وأضافت أن أحد المبنيين المتضررين، مكون من 5 طوابق، في حين يتكون الآخر من 4 طوابق.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر النوافذ المهشمة