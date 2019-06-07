تنسيق الإجراءات بين روسيا والسعودية في صفقة «أوبك»

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

نفط - أرشيفية

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو والرياض تتفهمان بشكل متشابه الوضع في سوق النفط، مشيرا إلى أنهما اتفقتا على تنسيق الإجراءات وعرضهما على المشاركين الآخرين في صفقة أوبك+. وقال "نوفاك": "التقينا أمس مع وزير الطاقة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، ونسقنا المواقف، وكان لدينا اجتماع جيد للغاية، ونحن نتفهم على قدم المساواة وضع السوق. واتفقنا على أننا سنتخذ إجراءات منسقة مشتركة وسنعرضها على البلدان الأخرى والأطراف الأخرى في الاتفاق".

وأكد الفالح، في جلسة تناقش قضايا الطاقة خلال منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أود أن أؤكد ما قاله الوزير نوفاك، أن مواقفنا متشابهة تقريبا بالكامل، كما نرى مزايا وضرورة مواصلة التنسيق في السوق من قبل أكبر المنتجين.وصرح بأن أعضاء "أوبك" سيستمرون في مناقشة مستويات الإنتاج التنافسية داخل الحلف بعد