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تنسيق الإجراءات بين روسيا والسعودية في صفقة «أوبك»

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
نفط - أرشيفية
نفط - أرشيفية
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو والرياض تتفهمان بشكل متشابه الوضع في سوق النفط، مشيرا إلى أنهما اتفقتا على تنسيق الإجراءات وعرضهما على المشاركين الآخرين في صفقة أوبك+. وقال "نوفاك": "التقينا أمس مع وزير الطاقة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، ونسقنا المواقف، وكان لدينا اجتماع جيد للغاية، ونحن نتفهم على قدم المساواة وضع السوق. واتفقنا على أننا سنتخذ إجراءات منسقة مشتركة وسنعرضها على البلدان الأخرى والأطراف الأخرى في الاتفاق".
وأكد الفالح، في جلسة تناقش قضايا الطاقة خلال منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أود أن أؤكد ما قاله الوزير نوفاك، أن مواقفنا متشابهة تقريبا بالكامل، كما نرى مزايا وضرورة مواصلة التنسيق في السوق من قبل أكبر المنتجين.وصرح بأن أعضاء "أوبك" سيستمرون في مناقشة مستويات الإنتاج التنافسية داخل الحلف بعد
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انفجار غامض يدمر واجهات مباني في السويد

هز انفجار قوي وسط بلدة لينشوبينج في جنوب السويد، اليوم الجمعة، وأشارت هيئة الشرطة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الانفجار "على ما يبدو ألحق أضرارا بمبان"، وأكدت أنها أرسلت فريقا من خبراء المفرقعات إلى موقع الحادث، من أجل الوقوف على أسباب الانفجار، وتمشيط المنطقة بالكامل، مستكملة "نحقق فيما حدث. لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات" -بحسب سكاي نيوز-، فيما أعلنت متحدثة من مستشفى جامعة لينشوبينج، استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى، عددا من الأشخاص المصابين، وجاري علاجهم من آثار الإصابات التي لحقت بهم جراء التفجير غير المعروفة أسبابه حتى الآن، وفقا ليورو نيوز.
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اكشفوا وجه المجرم.. حكم قضائي بفضح سفاح المسجدين بنيوزيلندا

قضت محكمة نيوزيلندية بالسماح لوسائل الإعلام بالكشف عن وجه منفذ الهجوم على مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" في شهر مارس الماضي، والذي أودى بحياة 51 شخصا وتسبب في إصابة أكثر من 50 آخرين. ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس عن قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر قوله: إن النيابة أكدت أنه لم يعد هناك ضرورة لمنع تداول صورة منفذ الهجوم برينتون هاريسون تارانت 28 عاما.
ترامب وبوتين

اتهامات متبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا

أصدر الأسطول السادس الأمريكي، بيانا، اليوم الأربعاء، بشأن حادث اعتراض وقع، أمس الثلاثاء، قائلا: «مقاتلة روسية حلقت بسرعة فائقة مما وضع طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية في خطر، في أثناء عملية اعتراض فوق البحر المتوسط، ورغم أن الطائرة الروسية كانت تعمل في المجال الجوي الدولي كان هذا الاعتراض تصرفا غير مسؤول، وكانت الطائرة الأمريكية تعمل بما يتفق مع قواعد القانون الدولي ولم تتصرف بصورة تستلزم هذا النشاط الروسي». لكن موسكو قالت إن قائد الطائرة الروسية تصرف بمسؤولية.
بوتين-وشي

لمواجهة تهديدات ترامب.. قمة صينية روسية اليوم

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، انتقادات لتدخله في الشأن الداخلي للأخيرة، كان نظيره الصيني، شي جين بينج، يستعد لزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الأربعاء، تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المتوقع توقيع عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية خلال الزيارة.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (3)

السيسي يشاهد بقايا صواريخ اعترضتها السعودية في الجو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بشأن الاعتداءات التي جرت على الأراضي السعودية مؤخرا. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته بموقع "فيسبوك": إن الرئيس السيسي شاهد بقايا بعض الأسلحة والصواريخ التى اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي أخيرا في الجو. ووصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

انفراجة في أزمة مستحقات 300 صيدلي مصري بالسعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة، انفراجة في مستحقات 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي الطبية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بصرف 2000 ريال بشكل عاجل اليوم لكل صيدلي، فضلا عن صرف 1500 ريال منذ أسبوعين. وكانت الوزارة قد تلقت اتصالاً هاتفيًا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي يفيد بصرف هذه المبالغ من قبل الشركة التي وعدت بانفراجه في الأزمة المالية عقب عيد الفطر المبارك والاستمرار في صرف مستحقات الصيادلة عقب إعادة تشغيل الصيدليات التابعة لها بشكل كامل.
استهداف النفط

السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (3)

السعودية: إيران متورطة في تفجير المنشآت النفطية

علق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على تعرض محطتي ضخ لخط بترول في السعودية لهجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، أول من أمس الثلاثاء، قائلا إن استهداف الحوثيون لمنشآت نفطية في السعودية أتى بأمر إيراني، وأن مليشيات الحوثي تؤكد يوما بعد يوم بأنها تنفذ أجندة إيران وتبيع مقدرات الشعب اليمني، مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وما أكد ذلك هو استهدافها لمنشآت سعودية، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس.
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