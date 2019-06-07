كيف علقت صحف المغرب على أزمة رئيس الاتحاد الإفريقي؟
خضع رئيس الاتحاد الإفريقي «كاف» للاستجواب من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
أحمد أحمد - رئيس الاتحاد الإفريقي
أخلت النيابة العامة في مرسيليا، سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي، أحمد أحمد، دون توجيه الاتهام إليه، وذلك بعد أن خضع أحمد للاستجواب من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافها المغرب في مطلع 2018، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
وفي ما يلي نستعرض ما قالته صحف المغرب عن الأزمة.
- المنتخب
الاستماع إلى رئيس "كاف" بفرنسا
"تم الاستماع إلى أحمد أحمد من قبل الشرطة الفرنسية في فندق بيري بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كان يقيم لحضور الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للكاف، وتم الاستماع لأحمد أحمد من طرف المكتب المركزي لمكافحة الفساد
وفي ما يلي نستعرض ما قالته صحف المغرب عن الأزمة.
- المنتخب
الاستماع إلى رئيس "كاف" بفرنسا
"تم الاستماع إلى أحمد أحمد من قبل الشرطة الفرنسية في فندق بيري بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كان يقيم لحضور الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للكاف، وتم الاستماع لأحمد أحمد من طرف المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية في قضية مرتبطة بعملية نصب واحتيال وارتشاء متعلقة بكرة القدم".
- المغرب اليوم
بعد استجوابه في باريس لمدة 10 ساعات.. إخلاء سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي
"قررت السلطات الفرنسية إخلاء سبيل أحمد أحمد، بعد احتجازه لمدة عشر ساعات تقريبا، وخضع أحمد أحمد، الخميس، بباريس لاستجواب من قبل السلطات الفرنسية، بشأن ادعاءات مرتبطة بولايته على رأس هذه الهيئة الرياضية القارية، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".
بعد ساعات من التحقيق معه على خلفية شبهات فساد.. الشرطة الفرنسية تطلق سراح رئيس الاتحاد الإفريقي
"علم المغرب اليوم من مصادر مسؤولة أن الشرطة الفرنسية أطلقت سراح أحمد أحمد، بعد ساعات من التحقيق معه، حيث غادر مقر التحقيق عائدا إلى الفندق الذي يقيم فيه في العاصمة الفرنسية باريس، ونشرت مجلة (جون أفريك) عبر موقعها الإلكتروني، أن أحمد الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ سنة 2017 خلفا للكاميروني عيسى حياتو الذي حكم (كاف) نحو ثلاثة عقود، استُجوب من طرف السلطات الفرنسية على خلفية شبهات فساد في فسخ من طرف واحد لعقد مع شركة (بوما) الألمانية للتجهيزات الرياضية، واستبدال عقد آخر به مع شركة (تاكتيكال ستيل) التي تتخذ من فرنسا مقرا لها".
- البطولة
انتهاء الاستماع لرئيس "كاف" وهذه حقيقة منعه من مغادرة فرنسا
"أنهت السلطات الفرنسية استماعها لأحمد أحمد، بعد أن استجوبته في قضية مرتبطة بفسخ عقد (كاف) مع شركة (بوما) للتجهيزات والملابس الرياضية، وتمت إعادة جواز السفر للرئيس الملغاشي، ما يعني أنه مؤهل لمغادرة الأراضي الفرنسية، خلافا لما تم تداوله عن منع أحمد من الرحيل عن التراب الفرنسي إلى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية، وسيظل رئيس (كاف) في فرنسا حتى الجمعة، إذ سيشاهد المباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات بين المنتخبين الفرنسي والكوري الجنوبي، قبل التوجه إلى الديار المصرية التي تستعد لاحتضان كأس أمم إفريقيا".
- le 360
الإفراج عن رئيس "كاف"
"قالت مصادر (le 360 سبور) إن السلطات القضائية الفرنسية أفرجت عن الملغاشي أحمد أحمد، بعد ساعات قليلة من استجوابه في باريس، بخصوص قضايا فساد بشأن عقد جرى فسخه من جانب واحد مع شركة بوما الألمانية، للتعاقد مع شركة أخرى هي تاكتيكال ستيل، التي تتخذ من الجنوب الفرنسي مقرا لها، ويشتبه المحققون في أن يكون رئيس كاف قد تعاقد مع الشركة الفرنسية لأنه مقرب إليها، حتى وإن كانت الصفقة قد كبدت الاتحاد القاري مبلغا إضافيا يصل إلى 830 ألف دولار".
رئيس "كاف" يلتقي لقجع وعددا من الرؤساء فور الإفراج عنه
"عمد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى زيارة أحمد أحمد مباشرة بعد مغادرته مخفر مكتب التحقيقات ووصوله إلى مقر إقامته بأحد فنادق العاصمة الفرنسية، بعد أن تم الاستماع لشهادته في إحدى قضايا الفساد، وبحسب مصادر le 360 سبور، فقد استقبل أحمد أحمد، إلى جانب فوزي لقجع، عددا من رؤساء الاتحادات الإفريقية، لتقريبهم من تفاصيل قضية اعتقاله".
- هسبريس
الشرطة الفرنسية توقف رئيس "كاف"
"أوقفت الشرطة الفرنسية رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، في أحد فنادق باريس، بغرض الاستماع إليه من طرف المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية".
هذه تفاصيل استجواب رئيس "كاف" بفرنسا.. فساد مالي وإداري
"استجوبت السلطات الفرنسية، أحمد أحمد، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، في فصل جديد من سلسلة أحداث مثيرة للجدل تشهدها الكرة القارية قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس الأمم 2019، وبحسب مستندات اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها، يتعلق التحقيق مع أحمد باتفاق أبرم في ديسمبر 2017 مع شركة بوما لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين (كان) 2018، التي استضافها المغرب في مطلع العام المذكور، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع (تاكتيكال ستيل)".
"وبحسب مصادر متطابقة، فأحمد أحمد هو أيضا موضع تحقيق من لجنة الأخلاقيات في الفيفا بناءً على شكوى رفعها في مارس، الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي، المصري عمرو فهمي، الذي أعلن كاف إقالته من منصبه في أبريل وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه".
الشرطة الفرنسية تخلي سبيل أحمد أحمد
"أفرجت السلطات الفرنسية عن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عقب اقتياده، من أجل التحقيق معه بسبب تهم تتعلق بالفساد، بحسب ما جاءت به مجلة (جون أفريك) المعنية بمستجدات القارة السمراء، وأفرجت هيئة التحقيق عن أحمد أحمد دون أي ضمانات أو عقوبات أو حتى الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بجلسة التحقيقات".
- الصباح
إطلاق سراح أحمد أحمد بباريس
"قالت مصادر إعلامية إن السلطات الفرنسية أفرجت عن أحمد أحمد، بعد استجوابه في باريس، بخصوص قضية فساد، وبسبب فسخ عقد (كاف) مع شركة (بوما) للملابس الرياضية، بعدما فضل المسؤولون الأفارقة شركة فرنسية، يعد مديرها مقربا إلى أحمد أحمد".
- المغرب 24
القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في باريس بتهمة الفساد
"كشفت صحيفة jeuneafrique الفرنسية، عن إلقاء القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه تم توقيف أحمد من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية".
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