كيف علقت صحف المغرب على أزمة رئيس الاتحاد الإفريقي؟

خضع رئيس الاتحاد الإفريقي «كاف» للاستجواب من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

أحمد أحمد - رئيس الاتحاد الإفريقي

أخلت النيابة العامة في مرسيليا، سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي، أحمد أحمد، دون توجيه الاتهام إليه، وذلك بعد أن خضع أحمد للاستجواب من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافها المغرب في مطلع 2018، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".

وفي ما يلي نستعرض ما قالته صحف المغرب عن الأزمة. - المنتخب الاستماع إلى رئيس "كاف" بفرنسا "تم الاستماع إلى أحمد أحمد من قبل الشرطة الفرنسية في فندق بيري بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كان يقيم لحضور الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للكاف، وتم الاستماع لأحمد أحمد من طرف المكتب المركزي لمكافحة الفساد