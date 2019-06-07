ارتفاع عدد قتلى حادث صحراوي أسوان إلى 9 أشخاص

تحرير:عوض سليم ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

صورة أرشيفية

ارتفعت حصيلة المتوفين فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة بيجو 7 راكب، بالطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" عند الكيلو 55 بين قريتى فارس وبنبان شمال أسوان، والذى وقع صباح اليوم الجمعة، إلى 9 قتلى، فيما أصيب 13 أخرين، يخضعون حاليا للعلاج بمستشفى أسوان الجامعى، وكشفت التحريات الأمنية أن السيارة الميكروباص كانت متجهة من قرية الرمادى بمركز إدفو شمال المحافظة، إلى مدينة أسوان، حيث تصادمت بالأمام بالسيارة البيجو والتى انطلقت من أسوان فى طريقها إلى خارج المحافظة، ما أسفر عن وقوع الحادث.

وكان اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق "أسوان - القاهرة" الصحراوى الغربى، بين السيارة رقم "ص و ا 2397" ميكروباص، والسيارة رقم "ص و د 1942" بيجو 7 راكب، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص معظمهم من الطالبات بجامعة أسوان،