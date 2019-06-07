إخلاء سبيل أحمد أحمد دون توجيه الاتهام إليه

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

هاني أبو ريدة- أحمد أحمد

أخلت النيابة العامة في مرسيليا، سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، دون توجيه الاتهام إليه، وذلك بعد أن خضع أحمد للاستجواب من قبَل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".

أحمد أحمد تم إلقاء القبض عليه أمس الخميس، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل استجوابه في ما هو منسوب إليه من تهم بالفساد والرشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية. وبحسب مصادر، فإن أحمد أحمد موضع تحقيق من لجنة الأخلاقيات في الفيفا بناءً على شكوى رفعها