رياضة

معارضة إسبانية وإنجليزية لشكل دوري الأبطال الجديد

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتغيير شكل دوري أبطال أوروبا، بداية من عام 2024، وهو التغيير الذي يواجه معارضة كبيرة من قبل العديد من الأندية الأوروبية؛ فعلى سبيل المثال توجد من إسبانيا 9 أندية في اتحاد الأندية الأوروبية، من بينها 7 أندية هي "أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا وأتلتيك بلباو وفياريال وريال سوسيداد ومالاجا"، تعارض المقترح الجديد، بينما يؤيده فقط كل من ريال مدريد وبرشلونة، ومن المنتظر أن تتألف البطولة من 32 فريقا، على أن تهبط منها 8 أندية للدوري الأوروبي في الموسم التالي.
ويتألف الدور الأول من 32 فريقا، يتم تقسيمهم على 4 مجموعات تتكون من 8 أندية، وتتأهل أول 4 أندية إلى دور الـ16، بينما يهبط متذيل كل مجموعة إلى الدوري الأوروبي في الموسم التالي. أما الفرق التي ستحتل المركزين السادس والسابع في كل مجموعة، فستخوض مباريات تأهيلية لتفادي الهبوط إلى الدوري الأوروبي في الموسم
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بوفون

برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

أشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، حيث يبحث العملاق الكتالوني عن إيجاد حارس بديل لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن للموسم المقبل، في ظل أن الحارس البديل الهولندي ياسبر سيلسن أعلن بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا، كي يلعب أساسيا مع أي فريق آخر الموسم المقبل، وبالتالي يبحث البارسا عن التوقيع مع بوفون خاصة أن عقده انتهى مع سان جيرمان، ومن الممكن التعاقد معه بالمجان.
محمد-صلاح‎

محمد صلاح يستعد لأمم إفريقيا بهذه الطريقة

نشر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من سخريته من الأشخاص الذين أطلقوا عليه لقب "المغرور" بعد وجوده في منزل عائلته بقرية نجريج في محافظة الغربية، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومنعه من النزول لأداء الصلاة، عقب حصوله مع الريدز على بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم للمعسكر الوطني استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ كتب صلاح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "محمد صلاح بقى مغرور مش راضي يقعدني على حجره".
عمرو مراد فهمي‎

عمرو فهمي: أملك مستندات تدين المكتب التنفيذي لـ«كاف»

علق عمرو فهمي، الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على استجواب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، من قبَل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
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تشيلسي‎

تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.
إيدين-هازارد

ريال مدريد يستعد للإعلان عن صفقة هازارد

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال مدريد قد يعلن عن ضم النجم البلجيكي إيدين هازارد في الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد إنهاء الفريق الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه رفقة تشيلسي، إذ من المنتظر فقط الموافقة على بعض البنود الصغيرة المتعلقة بالإضافات، وذلك بعدما سارت المفاوضات بسرعة كبيرة منذ أن قاد هازارد البلوز للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، وأراد تشيلسي الحصول على 130 مليون يورو للتخلي عن نجمه البلجيكي الذي ينتهي تعاقده في صيف 2020، وبدأ الريال المفاوضات بعرض 90 مليون يورو، لتنتهي المفاوضات على موافقة الطرفين على 100 مليون يورو.
احتفالات-ليفربول‎ (1)

ليفربول يهدد زعامة اليونايتد في إنجلترا

توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي، للمرة السادسة في تاريخه، ليواصل الضغط من أجل السيطرة على الألقاب الكبرى بين الأندية الإنجليزية، وبات ليفربول يملك في رصيده حاليا 42 من الألقاب الكبرى، بواقع 18 لقبًا في الدوري، و7 في كأس الاتحاد الإنجليزي، و8 في كأس الرابطة، و3 في كأس الاتحاد الأوروبي، كما يملك مانشستر يونايتد أيضًا 42 لقبًا مقابل 30 لقبًا لأرسنال و24 لقبًا لتشيلسي و20 لقبًا لأستون فيلا و19 لقبًا لمانشستر سيتي و17 لقبًا لتوتنهام.
تشيلسي‎

بعد رقمه المميز.. نجم تشيلسي يتغنى بهازارد

عبر الدولي الإسباني بيدرو رودريجيز، جناح تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته بإحراز لقب الدوري الأوروبي، وسجل لاعب برشلونة السابق هدف فريقه الثاني في اللقاء، ليصبح خامس لاعب في التاريخ يهز الشباك في مباراة نهائية لكلتا المسابقتين القاريتين (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي)، وقال بيدرو في تصريحات لشبكة بي تي سبورت: "في الشوط الأول أعتقد أن المباراة كانت مفتوحة أكثر، وحظي أرسنال بفرص عديدة، لكننا سيطرنا في الشوط الثاني وحركنا الكرة بين الخطوط حتى النهاية".
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