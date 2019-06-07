معارضة إسبانية وإنجليزية لشكل دوري الأبطال الجديد

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

دوري أبطال أوروبا

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتغيير شكل دوري أبطال أوروبا، بداية من عام 2024، وهو التغيير الذي يواجه معارضة كبيرة من قبل العديد من الأندية الأوروبية؛ فعلى سبيل المثال توجد من إسبانيا 9 أندية في اتحاد الأندية الأوروبية، من بينها 7 أندية هي "أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا وأتلتيك بلباو وفياريال وريال سوسيداد ومالاجا"، تعارض المقترح الجديد، بينما يؤيده فقط كل من ريال مدريد وبرشلونة، ومن المنتظر أن تتألف البطولة من 32 فريقا، على أن تهبط منها 8 أندية للدوري الأوروبي في الموسم التالي.

ويتألف الدور الأول من 32 فريقا، يتم تقسيمهم على 4 مجموعات تتكون من 8 أندية، وتتأهل أول 4 أندية إلى دور الـ16، بينما يهبط متذيل كل مجموعة إلى الدوري الأوروبي في الموسم التالي. أما الفرق التي ستحتل المركزين السادس والسابع في كل مجموعة، فستخوض مباريات تأهيلية لتفادي الهبوط إلى الدوري الأوروبي في الموسم