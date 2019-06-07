رياضة

بعد إخلاء سبيله.. أحمد أحمد يصل إلى مصر الأحد

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
أفادت صحيفة البطولة المغربية أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، سيوجد في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن أخلت النيابة العامة في مرسيليا سبيله دون توجيه الاتهام إليه، بعد أن خضع للاستجواب من قبَل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم مع شركة بوما لتوفير تجهيزات وملابس رياضية لبطولة كأس الأمم للمحليين، لكن كاف قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع تاكتيكال ستيل.
أحمد أحمد تم إلقاء القبض عليه أمس الخميس، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل استجوابه في ما هو منسوب إليه من تهم بالفساد والرشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية. وأنهت السلطات الفرنسية استماعها لأحمد أحمد، وتمت إعادة جواز سفر رئيس الاتحاد الإفريقي،
اقرأ المزيد
بوفون

برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

أشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، حيث يبحث العملاق الكتالوني عن إيجاد حارس بديل لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن للموسم المقبل، في ظل أن الحارس البديل الهولندي ياسبر سيلسن أعلن بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا، كي يلعب أساسيا مع أي فريق آخر الموسم المقبل، وبالتالي يبحث البارسا عن التوقيع مع بوفون خاصة أن عقده انتهى مع سان جيرمان، ومن الممكن التعاقد معه بالمجان.
محمد-صلاح‎

محمد صلاح يستعد لأمم إفريقيا بهذه الطريقة

نشر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من سخريته من الأشخاص الذين أطلقوا عليه لقب "المغرور" بعد وجوده في منزل عائلته بقرية نجريج في محافظة الغربية، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومنعه من النزول لأداء الصلاة، عقب حصوله مع الريدز على بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم للمعسكر الوطني استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ كتب صلاح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "محمد صلاح بقى مغرور مش راضي يقعدني على حجره".
عمرو مراد فهمي‎

عمرو فهمي: أملك مستندات تدين المكتب التنفيذي لـ«كاف»

علق عمرو فهمي، الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على استجواب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، من قبَل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
اقرأ المزيد من الأخبار
عمرو مراد فهمي‎

عمرو فهمي: أملك مستندات تدين المكتب التنفيذي لـ«كاف»

علق عمرو فهمي، الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على استجواب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، من قبَل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
أحمد-احمد‎ (1)

إخلاء سبيل أحمد أحمد دون توجيه الاتهام إليه

أخلت النيابة العامة في مرسيليا، سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، دون توجيه الاتهام إليه، وذلك بعد أن خضع أحمد للاستجواب من قبَل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
أحمد أحمد رئيس الكاف

كيف علقت صحف المغرب على أزمة رئيس الاتحاد الإفريقي؟

أخلت النيابة العامة في مرسيليا، سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي، أحمد أحمد، دون توجيه الاتهام إليه، وذلك بعد أن خضع أحمد للاستجواب من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافها المغرب في مطلع 2018، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

فرانس فوتبول: الرياح السيئة تعصف بكرة إفريقيا

"الرياح السيئة تعصف بالكاف، اعتقال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أزمات تحكيمية، كل ذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية". هكذا بدأت صحيفة "فرانس فوتبول" تحليلها للوضع الحالي في القارة الإفريقية، وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قرار إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم اعتقال رئيس "كاف"، يلقي بحجاب مظلم على كرة القدم في إفريقيا التي تعاني منذ عقود طويلة من أزمات تحكيمية في كبرى المسابقات، وتزييف أعمار اللاعبين في البطولات العمرية والفساد بجميع أشكاله.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org