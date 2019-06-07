بعد إخلاء سبيله.. أحمد أحمد يصل إلى مصر الأحد

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

أحمد أحمد

أفادت صحيفة البطولة المغربية أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، سيوجد في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن أخلت النيابة العامة في مرسيليا سبيله دون توجيه الاتهام إليه، بعد أن خضع للاستجواب من قبَل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم مع شركة بوما لتوفير تجهيزات وملابس رياضية لبطولة كأس الأمم للمحليين، لكن كاف قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع تاكتيكال ستيل.

أحمد أحمد تم إلقاء القبض عليه أمس الخميس، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل استجوابه في ما هو منسوب إليه من تهم بالفساد والرشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية. وأنهت السلطات الفرنسية استماعها لأحمد أحمد، وتمت إعادة جواز سفر رئيس الاتحاد الإفريقي،