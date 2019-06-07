مواجهة مرعبة بين مدمرة روسية وسفينة أمريكية ببحر الصين

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

سفن في بحر الصين - أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية أن الأسطول الروسي في المحيط الهادي اتهم، الجمعة، سفينة حربية أمريكية بأنها كادت أن تتسبب في تصادم مع سفينة عسكرية روسية في بحر الصين الشرقي بسبب مناورة خطيرة على حد وصفها. ونسبت الوكالة إلى البحرية الروسية، القول إن السفينة تشانسلورزفيل التي تحمل صواريخ موجهة اقتربت لمسافة 50 مترا فقط من المدمرة الروسية أدميرال فينوغرادوف. وتابعت "المدمرة الروسية في أعقاب الخطر، اضطرت إلى اتخاذ إجراء طارئ لتجنب الصدام".

وحسب "سكاي نيوز عربية"، لا يعرف بعد ما إذن كان الحادث خلف أضرارا مادية في إحدى السفينتين. ووفقا لـ"روسيا اليوم"، فقد أفادت الخدمة الصحفية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي بأن الحادث وقع عند الساعة 6:35 بتوقيت موسكو، حيث غيّرت السفينة الحربية الأمريكية "تشانسيلورزفيل" بشكل مفاجئ اتجاهها ومرت على بعد