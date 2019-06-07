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مواجهة مرعبة بين مدمرة روسية وسفينة أمريكية ببحر الصين

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
سفن في بحر الصين - أرشيفية
سفن في بحر الصين - أرشيفية
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية أن الأسطول الروسي في المحيط الهادي اتهم، الجمعة، سفينة حربية أمريكية بأنها كادت أن تتسبب في تصادم مع سفينة عسكرية روسية في بحر الصين الشرقي بسبب مناورة خطيرة على حد وصفها. ونسبت الوكالة إلى البحرية الروسية، القول إن السفينة تشانسلورزفيل التي تحمل صواريخ موجهة اقتربت لمسافة 50 مترا فقط من المدمرة الروسية أدميرال فينوغرادوف. وتابعت "المدمرة الروسية في أعقاب الخطر، اضطرت إلى اتخاذ إجراء طارئ لتجنب الصدام".
وحسب "سكاي نيوز عربية"، لا يعرف بعد ما إذن كان الحادث خلف أضرارا مادية في إحدى السفينتين. ووفقا لـ"روسيا اليوم"، فقد أفادت الخدمة الصحفية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي بأن الحادث وقع عند الساعة 6:35 بتوقيت موسكو، حيث غيّرت السفينة الحربية الأمريكية "تشانسيلورزفيل" بشكل مفاجئ اتجاهها ومرت على بعد
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تنسيق الإجراءات بين روسيا والسعودية في صفقة «أوبك»

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو والرياض تتفهمان بشكل متشابه الوضع في سوق النفط، مشيرا إلى أنهما اتفقتا على تنسيق الإجراءات وعرضهما على المشاركين الآخرين في صفقة أوبك+. وقال "نوفاك": "التقينا أمس مع وزير الطاقة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، ونسقنا المواقف، وكان لدينا اجتماع جيد للغاية، ونحن نتفهم على قدم المساواة وضع السوق. واتفقنا على أننا سنتخذ إجراءات منسقة مشتركة وسنعرضها على البلدان الأخرى والأطراف الأخرى في الاتفاق".
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انفجار غامض يدمر واجهات مباني في السويد

هز انفجار قوي وسط بلدة لينشوبينج في جنوب السويد، اليوم الجمعة، وأشارت هيئة الشرطة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الانفجار "على ما يبدو ألحق أضرارا بمبان"، وأكدت أنها أرسلت فريقا من خبراء المفرقعات إلى موقع الحادث، من أجل الوقوف على أسباب الانفجار، وتمشيط المنطقة بالكامل، مستكملة "نحقق فيما حدث. لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات" -بحسب سكاي نيوز-، فيما أعلنت متحدثة من مستشفى جامعة لينشوبينج، استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى، عددا من الأشخاص المصابين، وجاري علاجهم من آثار الإصابات التي لحقت بهم جراء التفجير غير المعروفة أسبابه حتى الآن، وفقا ليورو نيوز.
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اكشفوا وجه المجرم.. حكم قضائي بفضح سفاح المسجدين بنيوزيلندا

قضت محكمة نيوزيلندية بالسماح لوسائل الإعلام بالكشف عن وجه منفذ الهجوم على مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" في شهر مارس الماضي، والذي أودى بحياة 51 شخصا وتسبب في إصابة أكثر من 50 آخرين. ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس عن قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر قوله: إن النيابة أكدت أنه لم يعد هناك ضرورة لمنع تداول صورة منفذ الهجوم برينتون هاريسون تارانت 28 عاما.
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اتهامات متبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا

أصدر الأسطول السادس الأمريكي، بيانا، اليوم الأربعاء، بشأن حادث اعتراض وقع، أمس الثلاثاء، قائلا: «مقاتلة روسية حلقت بسرعة فائقة مما وضع طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية في خطر، في أثناء عملية اعتراض فوق البحر المتوسط، ورغم أن الطائرة الروسية كانت تعمل في المجال الجوي الدولي كان هذا الاعتراض تصرفا غير مسؤول، وكانت الطائرة الأمريكية تعمل بما يتفق مع قواعد القانون الدولي ولم تتصرف بصورة تستلزم هذا النشاط الروسي». لكن موسكو قالت إن قائد الطائرة الروسية تصرف بمسؤولية.
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موسكو:3500 روسي «إرهابيون» بالعراق وسوريا وأفغانستان

أعلن نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، ايجور موروزوف، أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم قرابة 700 امرأة، يتواجدون في مخيمات المسلحين في سوريا والعراق وافغانستان. وقال نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، في تصريح صحفي اليوم الخميس حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لدينا معلومات تؤكد أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم 700 امرأة، يتواجدون حاليا في الأراضي السورية والعراقية والافغانية"، لافتا إلى أن النساء ذهبن إلى هناك مع أزواجهن.
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الولايات المتحدة تدرس إرسال 5 آلاف جندي للشرق الأوسط

قال مسؤولان أمريكيان إن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس طلبا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. وكان وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، قد قال إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، بحسب «سكاي نيوز عربية». وأضاف شانهان، في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج: «تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني»،
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دولة جديدة في الجنوب.. كيف تحاول روسيا تفكيك أمريكا؟

في خلال محاولاتها للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لجأت روسيا إلى يفجيني بريجوزين رجل الأعمال الذي قام بتشكيل لجان إلكترونية عملت على توجيه الناخبين الأمريكيين ونشر الشائعات بينهم، الآن، عاد بريجوزين الذي كان ضمن المواطنين الروس الذين وجه له المحقق الخاص روبرت مولر تهما في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، للظهور على الساحة مرة أخرى. فوفقا لعدد من الوثائق السرية التي حصلت عليها مجموعة معارضة روسية، تبنت روسيا خططا تهدف إلى إثارة الاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة من أجل تفكيك المجتمع الأمريكي.
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السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
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