إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة أمام قرية المصري على طريق "مصر-إسكندرية" الزراعي بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار إطار السيارة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة واصطدمت بالرصيف، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم. بعد وصول إخطار للواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم خيري وكيل فرع البحث يفيد بحادث انقلاب سيارة على الطريق المشار إليه.

وعلى الفور، انتقل الرائد أحمد المسيرى رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص، وسيارتين إسعاف وقوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، لمكان الحادث بدائرة مركز أبو حمص. وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام عزبة المصريب مركز أبو حمص انفجر إطار