رياضة

تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
تشيلسي
تشيلسي
تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.
ومن المتوقع أن يستغرق هذا الاستئناف وقتا طويلا، ويبحث تشيلسي عن رفع العقوبة مؤقتا حتى اتخاذ محكمة التحكيم الرياضية قرارها النهائي. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بشأن هذا الاستئناف في شهر نوفمبر المقبل، ولا يوجد أي ضمان بشأن تعليق العقوبة حتى اتخاذ القرار النهائي، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية. وسبق
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برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

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محمد صلاح يستعد لأمم إفريقيا بهذه الطريقة

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عمرو فهمي: أملك مستندات تدين المكتب التنفيذي لـ«كاف»

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أتلانتا وإنتر يلحقان بركب المتأهلين لدوري الأبطال

ضمن 26 ناديًا التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2019- 2020، ذلك الدور الذي يتأهل إليه مباشرة كل من حامل لقب البطولة إضافة إلى بطل الدوري الأوروبي، وأول 4 أندية في الدوريات الإسباني والإنجليزي والألماني والإيطالي، وأول فريقين في الدوري الروسي والفرنسي وبطل كل من الدوري البرتغالي والأوكراني والبلجيكي والتركي، ونظرًا لأن طرفي دوري الأبطال هذا الموسم- ليفربول وتوتنهام- ضمنا التأهل بالفعل من الدوري، فسيذهب مقعدهما إلى بطل الدوري النمساوي.
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ريال مدريد ينهي موسمه بهزيمة جديدة أمام بيتيس

أنهى ريال مدريد موسمه المخيب للآمال بهزيمة جديدة، وذلك بعد خسارته، اليوم الأحد، في ختام مباريات الدوري الإسباني موسم 2018- 2019، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام ريال بيتيس بهدفين دون رد، وسجل الهدف الأول للفريق الأندلسي لورينزو مورن في الدقيقة 61، بينما سجل خيسي رودريجز الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 75، وهي الهزيمة التي لم تؤثر في أي شيء في جدول الترتيب، سواء لريال مدريد أو لريال بيتيس، حيث ضمن الريال بالفعل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما لا ينافس ريال بيتيس على أي شيء.
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كاسياس يدرس الاعتزال في نهاية الموسم الجاري

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سكاي سبورتس: ريال مدريد أنهى التعاقد مع يوفيتش

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