تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

تشيلسي

تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.

ومن المتوقع أن يستغرق هذا الاستئناف وقتا طويلا، ويبحث تشيلسي عن رفع العقوبة مؤقتا حتى اتخاذ محكمة التحكيم الرياضية قرارها النهائي. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بشأن هذا الاستئناف في شهر نوفمبر المقبل، ولا يوجد أي ضمان بشأن تعليق العقوبة حتى اتخاذ القرار النهائي، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية. وسبق