في يومها العالمي.. المحيطات تحمل مواد سامة للأسماك

المحيط الهندي ثالث أكبر محيط يحيط بمنطقة مكتظة بالسكان، ومنذ نحو 800 عام لعب دورًا مهمًا في التجارة، حيث أبحر الملاحون على طول التيارات البحرية الرئيسية لخطوط الشحن
تلعب المحيطات دورا أساسيا في الحياة اليومية، كما يطلق عليها «رئة الكوكب»، حيث توفر معظم الأكسجين الذي نتنفسه، ولهذا كان لا بد من وجود يوم عالمي لها لرصد ما يفعله البشر بالمحيطات، والحث على سلامتها.
يمثل الماء 71% من الأرض، حيث توجد أكبر المحيطات حول العالم، وكل منها له أهمية كبيرة في الملاحة البحرية، وغيرها من التعاملات الدولية.
هذا العام، أطلق رئيس الجمعية العام حملة عالمية ضد التلوث البلاستيكي، الذي بدأ منذ عقود ومستمر حتى الآن، حيث أدى الاستخدام المفرط والارتفاع الكبير في استخدام البلاستيك إلى كارثة بيئية عالمية.
في وقتنا الحالي، يتسرب 13000000 طن من البلاستيك إلى المحيط كل عام، مما يقتل نحو 100000 حيوان بحري سنويًا، حيث تتحول المواد البلاستيكية إلى مواد سامة تأكلها الكائنات البحرية، وفي اليوم العالمي للمحيطات الموافق 8 يونيو من كل عام، عليك أن تدرك أكبر المحيطات حول العالم حسبما ذكرها موقع Earth How.
1- المحيط
في وقتنا الحالي، يتسرب 13000000 طن من البلاستيك إلى المحيط كل عام، مما يقتل نحو 100000 حيوان بحري سنويًا، حيث تتحول المواد البلاستيكية إلى مواد سامة تأكلها الكائنات البحرية، وفي اليوم العالمي للمحيطات الموافق 8 يونيو من كل عام، عليك أن تدرك أكبر المحيطات حول العالم حسبما ذكرها موقع Earth How.
1- المحيط الهادئ
المحيط الهادئ هو أكبر محيط يغطي أكثر من 30% من الأرض، وبالتالي ما يقرب من نصف الماء على الأرض، وتمس الحدود الساحل الغربي للأمريكتين جنبًا إلى جنب مع شرق آسيا وأستراليا، بالإضافة إلى امتلاكه متوسط عمق يصل إلى 3800 متر.
خط الاستواء يقسم المحيط الهادئ إلى جزءين منفصلين -شمال المحيط الهادئ وجنوب المحيط الهادئ، وسمى بهذا الاسم ليعني «السلمية» في اللاتينية.. تعرف على كائنات بحرية مهددة بالانقراض.
2- المحيط الأطلسي
يقع المحيط الأطلسي بين الأمريكتين والقارتين الأوروبية والإفريقية، كما يعتبر ثاني أكبر وأكثر المحيطات في العالم، حيث يشبه حرف S بين الأمريكتين وأوروبا وإفريقيا، وجاء اسمه نسبة إلى الإله اليوناني «أطلس» الذي حمل السماء إلى الأبد.
تمتد سلسلة الجبال البحرية الموجودة ناحية المحيط الأطلسي من أيسلندا إلى خط عرض 58 درجة جنوبًا، وتُعد أطول سلسلة جبال في العالم.. اقرأ أيضا:«الكشف عن العدو».. الأسماك جواسيس تحت الماء.
قام الملاحون الأوروبيون وكريستوفر كولومبوس باستكشاف المحيط الأطلسي على نطاق واسع، ويستخدم الآن كطريق تجاري.
3- المحيط الهندي
ثالث أكبر محيط يحيط بمنطقة مكتظة بالسكان، ومن ضمن البلاد المحيطة به الهند من الشمال وشرق إفريقيا وأستراليا والمحيط الجنوبي.
منذ نحو 800 عام، لعب المحيط الهندي دورًا مهمًا في التجارة، حيث أبحر الملاحون على طول التيارات البحرية الرئيسية لخطوط الشحن.
4- المحيط الجنوبي
في عام 2000، كان المحيط الجنوبي أحدث المحيطات المعترف بها من قبل المنظمة الهيدروجرافية الدولية، كما أنه رابع أكبر مساحة تبلغ 20327000 كيلومتر مربع، ويمتد إلى 60 درجة جنوب خط العرض.
على الرغم من عدم استكشاف المحيط الجنوبي، فإن نحو 80% من جميع المحيطات في العالم غير مستكشفة، لذا لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لاستكشاف المحيطات.
5- المحيط المتجمد الشمالي
المحيط المتجمد الشمالي أصغر محيط في العالم ضحالة من بين جميع المحيطات الخمسة، كما أنه أبرد وأقل المحيطات المالحة.. يهمك أن تعرف: كوكب المشترى يظهر الاثنين.. أفضل الأوقات لرؤيته.
والمحيط المتجمد الشمالي به جليد قطبي، ولكن على مر السنين، ذابت الأنهار الجليدية مما يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر، وعلى الرغم من اعتراف المنظمة الهيدروجرافية الدولية بهذا المحيط، فإنه لا يزال بعض علماء المحيطات يطلقون عليه «بحر القطب الشمالي».
هناك أنواع مختلفة من الأسماك في هذا المحيط، ومن ناحية أخرى، يقصر عمر النبات به نظرا لدرجة حرارته الباردة.
هناك حاجة ماسة إلى الاهتمام أكثر بالبيئة الخاصة بالمحيطات، وذلك حفاظا على حياة الكائنات البحرية والحياة البشرية.