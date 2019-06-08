حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

في يومها العالمي.. المحيطات تحمل مواد سامة للأسماك

المحيط الهندي ثالث أكبر محيط يحيط بمنطقة مكتظة بالسكان، ومنذ نحو 800 عام لعب دورًا مهمًا في التجارة، حيث أبحر الملاحون على طول التيارات البحرية الرئيسية لخطوط الشحن
تحرير:فيروز ياسر ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
المحيطات حول العالم
المحيطات حول العالم
تلعب المحيطات دورا أساسيا في الحياة اليومية، كما يطلق عليها «رئة الكوكب»، حيث توفر معظم الأكسجين الذي نتنفسه، ولهذا كان لا بد من وجود يوم عالمي لها لرصد ما يفعله البشر بالمحيطات، والحث على سلامتها. يمثل الماء 71% من الأرض، حيث توجد أكبر المحيطات حول العالم، وكل منها له أهمية كبيرة في الملاحة البحرية، وغيرها من التعاملات الدولية. هذا العام، أطلق رئيس الجمعية العام حملة عالمية ضد التلوث البلاستيكي، الذي بدأ منذ عقود ومستمر حتى الآن، حيث أدى الاستخدام المفرط والارتفاع الكبير في استخدام البلاستيك إلى كارثة بيئية عالمية.
في وقتنا الحالي، يتسرب 13000000 طن من البلاستيك إلى المحيط كل عام، مما يقتل نحو 100000 حيوان بحري سنويًا، حيث تتحول المواد البلاستيكية إلى مواد سامة تأكلها الكائنات البحرية، وفي اليوم العالمي للمحيطات الموافق 8 يونيو من كل عام، عليك أن تدرك أكبر المحيطات حول العالم حسبما ذكرها موقع Earth How. 1- المحيط
اقرأ المزيد
امتحانات-الثانوية

هكذا يمكنك مواجهة الخوف من امتحانات الثانوية العامة

تقف أمام الساعة تحسب الساعات والدقائق والثواني المتبقية على أداء امتحان الثانوية العامة، فوقت المذاكرة انتهى والمراجعة على أشدها، لتحصيل أكبر قدر من المعلومات، حيث تجلس في غرفتك أمام الكتب والأوراق الكثيرة والمتناثرة في كل مكان، لا تدري بأي شيء حولك سوى أنك على أعتاب مرحلة فارقة في حياتك، إما أن تكلل بالنجاح وتحصل على ما تريد أو لا يحالفك الحظ كثيرا، فلا تحصل إلا على مجموع جيد لكنه لا يدخلك الكلية التي طالما حلمت بها، والأهم من ذلك التركيز على يوم ما قبل الامتحان ويوم الامتحان نفسه، دعنا نساعدك حسبما ذكر موقع Point Albert.
كوكب-المشترى

كوكب المشترى يظهر الاثنين.. أفضل الأوقات لرؤيته

المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية، كما أنه لديه مجال مغناطيسي قوي، والمزيد من أقمار أي كوكب في المجموعة الشمسية، على الرغم من أنه معروف لدى علماء الفلك منذ العصور القديمة، إلا أن اختراع التلسكوب وظهور علم الفلك الحديث أظهر الكثير من التفاصيل حول هذا الكوكب. وكشفت وكالة ناسا أن كوكب المشتري سيواجه الأرض يوم الاثنين المقبل، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا، في ظاهرة سنوية تحدث عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الطعام والسكري في رمضان

لكل دولة ثقافة.. أغرب طرق تناول الطعام لفقدان الوزن

حلم فقدان الوزن يراود العديد من الأشخاص حتى إنه يصبح هوسا عند البعض، لدرجة فقدان الوزن بشكل مبالغ فيه، تقريبا كل دولة ولديها ثقافة معينة في فقدان الوزن، على سبيل المثال، إذا تناولت طعامك في أوروبا، فإن النادل عادةً يضع زجاجة من المياه المعدنية على طاولتك، ولكن في دول أخرى قد تطلب الماء خصيصا، وبالتالي تبدأ في تناول مشروبات ذات سعرات حرارية عالية. وفي يوم اللا حمية الذي يهدف إلى تنوع واختلاف أشكال وأحجام الأشخاص، كما يتم فيه التوعية بمخاطر اتباع الحميات الغذائية، تعرف على نصائح غير عادية لخسارة الوزن.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org