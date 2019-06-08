في يومها العالمي.. المحيطات تحمل مواد سامة للأسماك

المحيط الهندي ثالث أكبر محيط يحيط بمنطقة مكتظة بالسكان، ومنذ نحو 800 عام لعب دورًا مهمًا في التجارة، حيث أبحر الملاحون على طول التيارات البحرية الرئيسية لخطوط الشحن

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

المحيطات حول العالم

تلعب المحيطات دورا أساسيا في الحياة اليومية، كما يطلق عليها «رئة الكوكب»، حيث توفر معظم الأكسجين الذي نتنفسه، ولهذا كان لا بد من وجود يوم عالمي لها لرصد ما يفعله البشر بالمحيطات، والحث على سلامتها. يمثل الماء 71% من الأرض، حيث توجد أكبر المحيطات حول العالم، وكل منها له أهمية كبيرة في الملاحة البحرية، وغيرها من التعاملات الدولية. هذا العام، أطلق رئيس الجمعية العام حملة عالمية ضد التلوث البلاستيكي، الذي بدأ منذ عقود ومستمر حتى الآن، حيث أدى الاستخدام المفرط والارتفاع الكبير في استخدام البلاستيك إلى كارثة بيئية عالمية.

في وقتنا الحالي، يتسرب 13000000 طن من البلاستيك إلى المحيط كل عام، مما يقتل نحو 100000 حيوان بحري سنويًا، حيث تتحول المواد البلاستيكية إلى مواد سامة تأكلها الكائنات البحرية، وفي اليوم العالمي للمحيطات الموافق 8 يونيو من كل عام، عليك أن تدرك أكبر المحيطات حول العالم حسبما ذكرها موقع Earth How. 1- المحيط