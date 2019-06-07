عمرو فهمي: أملك مستندات تدين المكتب التنفيذي لـ«كاف»

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

عمرو فهمي

علق عمرو فهمي، الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على استجواب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، من قبَل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".

وقال عمرو فهمي، الذي أعلن كاف إقالته من منصبه في أبريل وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه، لوكالة فرانس برس: "الأمر قيد التحقيق بمعرفة السلطات الفرنسية وغير مسموح لي بالتعليق". وعن فسخ العقد مع بوما، قال فهمي الذي تولى الأمانة العامة في نوفمبر 2017، إن الشركة طلبت مبلغ 100 ألف دولار شرطا جزائيا بعد فسخ