سياحة الحب عند محمد التابعي

علاء خالد

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

لم يترك الصحفي والكاتب محمد التابعي (1976- 1896) بلدا في أوروبا، إلا وكان له فيها قصة حب، جمعها في كتاب قصصي سماه "بعض من عرفت" صدر عام 1950، الذي شكل لي فتحا في السبعينيات عند بداية قراءته، وأنا أعبر سأم سنوات المراهقة المقيم.

للحب عند محمد التابعي مذاق خاص دافئ. "غيرية" ما تعيش داخل هذا الحب، ليس فقط في النوع، ولكن الجنسية أيضا. في هذه المجموعة القصصية تأخذ هذه "الغيرية" صورة الفتاة الأجنبية. ربما يتوارى وراء هذا الاختيار أيضا، مفهوم الحب المستحيل، فهناك استحالة استمرار هذه العلاقات، فجميعها بدأت لتنتهي، وهو ما يمنحها حس

للحب عند محمد التابعي مذاق خاص دافئ. "غيرية" ما تعيش داخل هذا الحب، ليس فقط في النوع، ولكن الجنسية أيضا. في هذه المجموعة القصصية تأخذ هذه "الغيرية" صورة الفتاة الأجنبية. ربما يتوارى وراء هذا الاختيار أيضا، مفهوم الحب المستحيل، فهناك استحالة استمرار هذه العلاقات، فجميعها بدأت لتنتهي، وهو ما يمنحها حس الزوال والفقد السريعين، اللذين يغذيان مفهوم الحب المتأجج بالنسبة له.

علاقات حب عبارة عن تماسات روحية، وليست علاقات بالمعنى الحسي العميق الذي تظهر فيه الرغبة بوضوح. ربما هناك رغبة متوارية أو مكبوتة، موجودة ولكن غير مصرح عنها ولا حتى عن تفاصيلها والمشاعر التي ترافقها في أثناء حدوثها، ربما لا يريد التابعي أن يورطها في هذا الشكل الذي يبرز فيه مفهومه للحب.

***

علاقات التابعي تولد في أثناء السفر، والحركة، فهي مؤقتة مهما طال زمن السفر، هناك نهاية آتية منذ لحظة البداية، هناك دائما ذكرى منقضية، تمنح كتابته دفئا ولوعة محببة. هذه النار الهادئة للذكرى، هي التي كتب على لهيبها الخافت هذه المجموعة. ربما يقدم محمد التابعي صورة أخرى متأخرة "لعصفور من الشرق"، كأنه يضيف لهذا العصفور جانب الثقة وهذه الحسية المتوارية، ولكنه يشترك معه في حب الألم. فالحب في الأربعينيات كان له هذا الجانب المقدس، وكانت المرأة لا تزال معبودة/ قديسة، أيا كان وضعها الاجتماعي.

***

كان محمد التابعي يصادف حبيباته في نيس والكوت دازور ومونت كارلو وجبال سان مورتيز، في المطاعم الفاخرة، ومضمار سباقات الخيل، وصالات اللعب، ومنافي التزلج على الجليد، وقاعات استقبالات فنادق الخمس نجوم، ومشاتي الريفيرا، وصالات عروض الأزياء. هذا المجال النشط الممتلئ بصفوة المجتمع الأوروبي والسلطة، كان يتحرك فيه التابعي بسهولة شديدة كأنه جزء منه، بوصفه مراسلا لجريدة أخبار اليوم، وأيضا بوصفه سائحا باحثا عن الحب والحياة.

ربما أوروبا ما بين الحربين، وما بعدهما، كان بها متسع، ولم تظهر بعد أوروبا الاستهلاكية شديدة الغلاء، والطبقية، كما سيحدث بعد التحول الاقتصادي والاستهلاكي. في ستينيات القرن الماضي.

***

في علاقاته النسائية، كما تظهر في " بعض من عرفت"، لم يكن التابعي المحب هو الطرف الأضعف كما يبدو في نموذج المحب في النصف الأول من القرن العشرين، الذي كان يظهر عادة أقل طبقيا من محبوبه، ولكنه كان يمارس حبه كطرف أضعف إيمانيا، مهما كان مخلصا، كون المرأة كانت تسكن "بيت القداسة"، الذي يجرد أيا من يقف أمامها من قوته.

***

هناك ألم مضمر وكتمان سام وصبر على الحب، يتصف به، وهدفه من الحب هو تأجيج هذه النزعة الروحية في نفسه والتلذذ بها وبآلامها. هو ناسك ولكن أكثر جرأة من الناسك المحروم لنموذج الأربعينيات. إنه "الناسك المجرب"، الذي لا يمنع من أن يعيش جسده جزءا من تجربة الحب ولكن تحت سلطة الناسك. مهيأ للعبادة، داخل أي موقف حسي، ولكن بخفة كبيرة ومرح، ومهيأ كذلك لتلقي طعنات الحب، بنبل كأنها جزء من رسالة يجب أن يؤديها للنهاية لأن هذا الإحساس ربما يستمد منه القوة كإنسان مطلع على أحد أسرار الحياة، وأيضا كصحفي صاحب سلطة وجلد وتأثير في الوسط الصحفي والسياسي في مصر قبل وبعد ثورة يوليو.

***



هناك قصة من مجموعة "بعض من عرفت"، كنت أعيد قراءتها كثيرا، وفي كل مرة لا يخفت هذا اللهب المعذب بهدوء، الذي أجلس في حضوره عند القراءة. القصة بعنوان "مداموزيل "م".. قديسة تشتغل مانيكان". نلاحظ عند التابعي أحيانا استخدام الحروف الأولى لشخصياته، لأن أصحابها حقيقيون، ولا يريد أن يصرح بالجانب الشخصي الذي يملكه من حياتهم، إلا عبر هذا الرمز، الذي يخفي لحما ودما حقيقيين.

في هذه القصة التي تجري وقائعها على مدار ثلاثة أشهر من عام 48، يحكي التابعي حكاية "م": فتاة مانيكان، عمرها 19 عاما تقريبا، بينما عمره وقتها 52 عاما. كانت الفتاة إحدى عارضات محل الأزياء الشهير "كارفن" في ذلك الوقت، وقد قابلها في إحدى صالات عروض الأزياء في مونت كارلو.

في هذه القصة نما الحب من ناحيته، في غياب تام للمحبوبة، سوى رؤيتها لمرتين، إحداهما في عرض الأزياء، والثانية في اليوم التالي للعرض. وبعدها تحرك الحب بقوة القصور الذاتي لهذين اللقاءين الصامتين، وتكاثر في خياله. ظل يطاردها عبر أكثر من مكان وموعد، وكان القدر يفسد خططه باستمرار. هذه المطاردة، واستحالة لقياها الفعلي، أججا "نار الحب" بداخله. هذا الغياب للطرف الآخر، هو الذي منح الحب فضاء سائبا يتحرك في نفسه، وبداخله تحولت فتاته إلى قديسة. غيابها كان أقوى من حضورها، فالسعي وراءها ومطاردتها بكل مكان تحل فيه، دون لقياها، منح الحب القداسة التي تتجاوز أحيانا المحبوب، وتتوجه أكثر لتكبِّر صورته عن نفسه ورفضه لأن يستسلم، وكانت إحدى خصيصاته كصحفي. فالكبرياء والدموع كما قال في إحدى قصصه هما طرفا خيط الحب.

***

في الأربعينيات، في مصر، كان الحب الجسدي متواريا في العلاقات، حاضرا وغير حاضر، لا أحد يريد أن يضع الرغبة في المقدمة، بل يجعلها، حتى بدون أن يدري، الشعلة الأبدية التي لا تنطفئ والتي يضيء بها محراب عبادته. ربما لهذا السبب كانت تجارب الحب بها هذا الجزء المجنون: العبادة للمرأة -التي تضمنت تحويلا لمسار الرغبة عند الرجل والمرأة معا كهدف للرغبة- ربما لتناقضها مع فكرة الحب السامي الأفلاطوني الذي روج له المجتمع وسيقضي عليه اقتصاد السوق والاستهلاك والاستعراض فيما بعد.

***

بينما في هذه القصة، في نهاية الأربعينيات، يحكي التابعي عن بداية ظهور الأمريكان الذين أثروا من تجارة المواشي والغلال في هذه المشاتي الأوروبية الساحلية، كسائحين يملكون القدرة المالية على السفر دون غيرهم. في ذلك الوقت بدأت الرأسمالية تصنع نماذجها الأولية بعد الحرب العالمية الثانية، ومعها بدأ الجمال البشري يتحول إلى سلعة لها دور في الترويج والاستهلاك وحركة رأس المال.

***

يبدأ عرض الأزياء، والتابعي غير مكترث، ينظر بعينه الصحفية للمشاهير الذين يحضرون الحفل، منهم الملك كارل جوستاف ملك السويد، ولا يلتفت للمانيكانات في أثناء مرورهن أمامه، حتى تظهر إحداهن، معبودته/ قديسته القادمة. يصفها بهاءها عند ظهورها بقوله "ولكن البهاء لفظ باهت إذا وصفت به فجر الصيف.. ولو أن نحاتا أراد أن يصنع تمثالا يصور به فجر الصيف، لن يجد أنموذجا ينقل عنه خيرا من هذه الفتاة". ثم يضيف في وصف قديسته: "وجه هادئ مستدير، وجبين يشع منه نور، أو هكذا يخيل للناظرين، وعينان حالمتان.. تنظران ولا تبصران... لأنهما مفتوحتان نعم... ولكن على حلم بعيد".

***

يعرف أن فتيات بيت الأزياء "كارفن" يقمن في أحد فنادق مونت كارلو، وعن طريق مترودتيل الفندق الذي يقيم فيه، بعد أن يمنحه بقشيشا كبيرا، يأتي باسم الفتاة، فيقوم التابعي بإرسال صندوق من الزهور لها، ومع الصندوق كتب هذا الخطاب: "مع كل الإعجاب المنطوي على الاحترام من مصري لا تعرفينه، ولكنه يرجو مع ذلك أن يسعد برؤيتك في باريس". ووضع معه بطاقة بها اسمه وعنوانه ورقم هاتفه في باريس.

***

ظل "طيف" الفتاة يطارد خياله، وهو يسير في شوارع باريس، خاصة منحنى الشانزليزيه حيث تقع دار "كارفن" للأزياء. أملت عليه ظنونه بأنها ليست خالية، بل حتما لها "صديق". ثم يقوم مرة أخرى، بناء على نصيحة صديق له، بإرسال صندوق زهور آخر، معه دعوة مفتوحة على العشاء.

لم يفكر التابعي في أن يصعد السلالم ليقابل "م" في محل عملها، أو يتحدث معها تليفونيا، أو يذهب مباشرة إلى عنوانها في شارع "دي لاسانتيه" بباريس. ولكن اكتفى بالزهور كرسول بينهما. المهم تتسلم الفتاة الرسالة ومعها دعوة العشاء المفتوحة، فتقوم بالاتصال به في صباح الأحد يوم العطلة. يُفاجأ التابعي بالمكالمة من قديسته، ومن هول المفاجأة يرجئ ميعاد العشاء للسبت القادم، أي بعد المكالمة بأسبوع! هل إرجاء موعد اللقاء به جزء من مفهوم الحب عنده، تأجيل رؤية المحبوب، ليعيش المحب أكبر وقت ممكن في الخيال بدون صدمة. ربما.

***

خلال هذا الأسبوع الضائع يشعر التابعي بالندم، أنه لم يقل لها أن يتناولا العشاء ليلة الأحد الذي حادثته نهارها. ولكي يقلل خسائره النفسية قام يوم الخميس الموافق أول مايو عيد الربيع بإرسال صندوق آخر من الزهور، ويسألها في البطاقة المرفقة أن يقدما موعد السبت إلى الخميس. ولكنها تعتذر لظروف خاصة، ولكنها تؤكد له بأن موعد السبت كما هو لم يتغير.

***

يأتي يوم السبت الموعود وكان ينتظرها في بهو فندق دي كريون بساحة الكونكورد، حيث يقيم، وحجز بعدها مائدة لشخصين في مطعم مكسيم القريب من ساحة الكونكورد. ولكن الفتاة لا تأتي ولا تعتذر. يغضب ويزمجر، ويرجح في نفسه أن هناك صديقا تحبه، وأنها تتلاعب به، فيرسل لها خطابا غاضبا. الشك في المحبوب الغائب، يصل بالمحب لأقصى درجات الشك والثورة. ترد الفتاة له معتذرة بأنها كانت مريضة. وبعدها يدخل المرض كبطل يفسد كل خطط اللقاء بينهما. يبدأ هذا المرض في تحريكها بين عدة نقاط على خريطة واسعة من باريس، لبوردو، وسينتقل وراءها، ليجدها رحلت عن المكان المتفق اللقاء فيه، حتى يلتقي بها في النهاية على سرير في مستشفى في بوردو، حيث بيت العائلة، ولكي يصل هناك سيترك تذكرته ومكانه على الباخرة المتجهة لمصر لأحد طلاب البعثة المصرية هناك.

كتبت له فتاته بعد هذه المحاولات الفاشلة لكي يلتقيا "في كل مرة سعيت فيها لمقابلتي كان شيء ما يقع ويقصيني ويحول دون مقابلتنا. ولكن إن حضرت إلى بوردو فإنك ستقابلني حتما لأني طريحة الفراش".

***

خلال رحلة مطاردة قديسته، جمع العديد من المعلومات حولها. يتوصل لأحد معارف عائلتها، ويذهب إليه في بيته ليسأله عنها. يخبره هذا القريب بالمفاجأة، بأنها طوال الفترة الماضية كانت مريضة بسبب "الجوع"، وليس شيئا آخر. فقد كانت تتقاضى مرتبا لا يفي باحتياجاتها الباهظة كمانيكان من ملابس وأكسسوارات، ولا تغطي دار الأزياء إلا جزءا منها. كانت لا تأكل إلا القليل توفيرا للنفقات، مما أصابها بالجوع والهزال وأدخلها المستشفى. وستخبره بهذه الحكاية مرة أخرى على لسانها عندما يقابلها وهي على فراش المرض في أحد مستشفيات بوردو، وتضيف لها مفاجأة أخرى، بأنها كانت تبيع صناديق الزهور التي يرسلها لها لبائع الزهور مرة أخرى بربع ثمنها، كي تأكل. فقد كانت لا تجد أي مصدر للعيش في باريس، فقد كانت تعيش قبل ذلك في "دير"، ولا تملك أي خبرة أو مؤهل لأي عمل آخر بجوار عملها كمانيكان، لذا كانت خائفة من أن تسقط.

صارحته بكل هذا كي يحسن الظن بها، لأنها كانت تشعر بحنانه الدائم عليها "أنا لم أر أمي، ولكنك تتكلم مثل أم، ما أرق حنانك". ربما كان حب التابعي، وربما حب الأربعينيات في مصر، ورغبته في فتاته، به هذه المسحة الأمومية الشاملة، التي كشفتها الفتاة، ومنها اكتسب حس التقديس للمرأة.



المختارات من مجموعة "بعض من عرفت"، الهيئة العامة للكتاب، 1999، سلسلة مكتبة الأسرة.

هناك إشارات وكتابات كثيرة متداولة في الوسط الثقافي، تشير بأن شخصية محمد التابعي كانت الملهمة لفتحي غانم في رسم شخصية بطل روايته "زينب والعرش" الصحفي عبد الهادي النجار. وأيضا كان أحد الأبطال الخفيين لرواية "الرجل الذي فقد ظله".