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سياحة الحب عند محمد التابعي

علاء خالد
بقلم: علاء خالد
علاء خالد
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
كتاب "بعض من عرفت"
كتاب "بعض من عرفت"
لم يترك الصحفي والكاتب محمد التابعي (1976- 1896) بلدا في أوروبا، إلا وكان له فيها قصة حب، جمعها في كتاب قصصي سماه "بعض من عرفت" صدر عام 1950، الذي شكل لي فتحا في السبعينيات عند بداية قراءته، وأنا أعبر سأم سنوات المراهقة المقيم.
للحب عند محمد التابعي مذاق خاص دافئ. "غيرية" ما تعيش داخل هذا الحب، ليس فقط في النوع، ولكن الجنسية أيضا. في هذه المجموعة القصصية تأخذ هذه "الغيرية" صورة الفتاة الأجنبية. ربما يتوارى وراء هذا الاختيار أيضا، مفهوم الحب المستحيل، فهناك استحالة استمرار هذه العلاقات، فجميعها بدأت لتنتهي، وهو ما يمنحها حس
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الحوت-الازرق

«كلام جرايد».. الحيتان والشهامة

من الطرائف التي لا تحدث إلا ربما في الغرب، أن حوتًا ينقذ هاتفا جوالا سقط في الماء، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حظي بإعجاب واسع لحوت أبيض يلتقط هاتفا وقع في الماء، ثم يعيده إلى عدد من السياح على متن قارب على سواحل النرويج، ويظهر في الفيديو الحوت وهو يغمر نفسه في الماء ويتناول الهاتف ثم يرجعه إلى السياح، وقد شكك كثيرون في أن الحوت قد يكون مختلَقًا، أي آلي الصنع وليس حيوانا حقيقيا، أو في الغالب أنه مدرب على ذلك تدريبا لفترات طويلة.
قراءة-قرآن-مصحف

انفتاح الروح والعقل على الإنسان

كانت حياتنا فى حى شبرا مفتوحة على التعدد الدينى والاختلاف والتعايش فى سلام وأمن ومحبة، وذلك فى إطار بعض من سمات ثقافة المدينة الكوزموبوليتانية المفتوحة على عالمها من خلال التعدد فى أصول سكانها من بقايا اليهود المصريين، والأرمن، وبعض من الفرنسيين واليونانيين والإيطاليين من الجاليات الأجنبية التى تمصرت، وكان حضورها ووجودها تعبيرًا عن الغنى فى التعدد فى المكونات والروافد الثقافية التى شكلت خمائر حداثية فى إطار الخصوصية القاهرية والمصرية، وذلك على الرغم من وجود وافدين إلى شبرا من الأرياف، إلا أن منطق وقوة ثقافة المدينة كانت مسيطرة بحيث تؤثر على بعض من ذوى الأصول الريفية، لاسيما فى غلبة قانون التعايش فى إطار التعدد، وعدم التمييز الدينى.
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ثلاث قمم متتالية في مكة.. التوقيت والدلالات

شهدت مدينة مكة المكرمة انعقاد ثلاث قمم متتالية وهي القمة العربية في 30 مايو والقمة الخليجية في 31 مايو والقمة الإسلامية في 1 يونيو، في أجواء عاصفة تهدد مستقبل المنطقة برمتها، ووسط حالة من التمزق العربي الذي ضاعف من المآسي الحقيقية التي تعاني منها العديد من الشعوب العربية، خاصة في سوريا واليمن وليبيا، بالإضافة إلى مخاطر التصفية التي تواجه القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا المنطقة.
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الفخ الأكبر

فضاء الإنترنت يشبه الفضاء الكونى الذى يمتلئ بمجرات عملاقة تدور حول شموسها كواكب لا حصر لها، بينها مساحات هائلة من الفراغ، تسبح فيها جسيمات شاردة لم تقع بعد فى أى مجال لجاذبية قوية تأسرها وتشدها إليها. المواقع التى تسبح فى فضاء الشبكة العنكبوتية لها بالمثل جاذبيتها التى تأسر من يسبح شارداً فى ذلك الفراغ الفسيح الذى يعج بالفخاخ.
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