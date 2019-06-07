بسبب المكسيك.. ترامب يلجأ لفرض حالة طوارئ جديدة

يستعد الرئيس الأمريكي لفرض حالة طوارئ جديدة في البلاد، وذلك لتأهيلها قانونيا لفرض رسوم جمركية على البضائع المكسيكية في السوق الأمريكية، بما يمثل عقوبات ضدها

تحرير:محمود نبيل ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

ترامب

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاجزًا عن إيجاد الصيغة النهائية والحل الأمثل للوفاء بأحد أبرز وعوده الانتخابية، الذي يتمثل في القضاء على تدفق الهجرة غير الشرعية إلى داخل الولايات المتحدة على نحو يهدد الاقتصاد الأمريكي. واتخذ الرئيس ترامب على مدى عامين ونصف العام تقريبًا في السلطة عددا غير قليل من القرارات التي كان يسعى من خلالها إلى إيجاد الحلول النهائية لتلك المسألة الشائكة، كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ في البلاد خلال فبراير الماضي، لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

ووفقا لمسودة قرار اطلعت عليها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن ترامب يخطط في الوقت الحالي لإعلان حالة طوارئ وطنية جديدة من أجل تطبيق تعريفة جمركية شاملة على المكسيك بشأن تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة. الجولف يشهد على مخالفة ترامب لسياساته ضد المهاجرين وبحسب الوثيقة، فإن حالة الطوارئ