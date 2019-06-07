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بسبب المكسيك.. ترامب يلجأ لفرض حالة طوارئ جديدة

يستعد الرئيس الأمريكي لفرض حالة طوارئ جديدة في البلاد، وذلك لتأهيلها قانونيا لفرض رسوم جمركية على البضائع المكسيكية في السوق الأمريكية، بما يمثل عقوبات ضدها
تحرير:محمود نبيل ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
ترامب
ترامب
لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاجزًا عن إيجاد الصيغة النهائية والحل الأمثل للوفاء بأحد أبرز وعوده الانتخابية، الذي يتمثل في القضاء على تدفق الهجرة غير الشرعية إلى داخل الولايات المتحدة على نحو يهدد الاقتصاد الأمريكي. واتخذ الرئيس ترامب على مدى عامين ونصف العام تقريبًا في السلطة عددا غير قليل من القرارات التي كان يسعى من خلالها إلى إيجاد الحلول النهائية لتلك المسألة الشائكة، كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ في البلاد خلال فبراير الماضي، لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود الجنوبية مع المكسيك.
ووفقا لمسودة قرار اطلعت عليها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن ترامب يخطط في الوقت الحالي لإعلان حالة طوارئ وطنية جديدة من أجل تطبيق تعريفة جمركية شاملة على المكسيك بشأن تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة. الجولف يشهد على مخالفة ترامب لسياساته ضد المهاجرين وبحسب الوثيقة، فإن حالة الطوارئ
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دونالد ترامب

ملفات المحاكمة تنتظر ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

على الرغم من محاولات الديمقراطيين المستمرة لإحراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفتح ملفات إدانته ومحاولة الوصول بها إلى منصات المحاكم في الولايات المتحدة، فإن الحصانة والقيمة التي يتمتع بها كرئيس للبيت الأبيض، لا تزال تعوق تلك المجهودات. وقد يرى الديمقراطيون وحتى الجمهوريون الراغبون في حساب ترامب، فرصة كبيرة إذا خرج من البيت الأبيض، حال خسارته للانتخابات الرئاسية في 2020، والتي بدأ الاستعداد لها مبكرًا عبر سلسلة من الجولات غير الرسمية في عدد من الولايات الأمريكية.
ترامب وماي

«NHS».. كيف يريد ترامب التربح من صحة البريطانيين؟

خلال زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة، التي بدأت منذ الإثنين الماضي، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نظام الخدمة الصحية الوطني في بريطانيا، المعروف باسم "إن إتش إس" أكثر من مرة، في محاولة للاستفادة منه، عن طريق دمج النظام في أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، عن طريق السماح لشركات التأمين الأمريكية بالاستثمار فيه، إلا أن دعوات ترامب قوبلت برفض واستهجان شعبي، فما المشكلة ولماذا هي حساسة بالنسبة للبريطانيين؟
ترامب في بريطانيا

بعد الانتقادات.. كم تكلفت زيارة ترامب لبريطانيا؟

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، إلى مطار ستانستيد في العاصمة البريطانية لندن، حيث يقوم بزيارته الرسمية الأولى للبلاد منذ توليه منصبه في يناير 2017، الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، واجهت اعتراضات كبيرة من البريطانيين الذين يعترضون على سياسات ترامب. إلا أن الزيارة اكتسبت أعداء آخرين في الداخل الأمريكي، بعد اعتراض بعض المواطنين من التكلفة المرتفعة للزيارة، حيث أنفقت حكومة الولايات المتحدة ملايين الدولارات على الأجنحة الفندقية الفاخرة والسيارات الخاصة ومولدات الكهرباء الاحتياطية خلال الزيارة.
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بعد لمس الكتف.. 5 تجاوزات ارتكبها ترامب مع الملكة إليزابيث

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرق البروتوكول في حضرة الملكة إليزابيث الثانية، خلال ثاني زياراته إلى بريطانيا، والتي لم تخل من الخروج عن النص الملكي والرئاسي، إذ ارتكب خطأين جديدين تجاه ملكة بريطانيا التي استضافته أمس الإثنين، في قصر باكنجهام في العاصمة لندن، ليرتفع عدد الخروقات البروتوكولية، إلى 5، منذ الزيارة الأولى عام 2018، إذ أظهر تسجيلا مصورا ترامب وهو يضع يده اليسرى على كتف الملكة إليزابيث من الخلف، بعد أن انتهى من كلمة مقتضبة قبل مأدبة عشاء أقيمت على شرفه.
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دونالد ترامب

ترامب ينهي سياسات تاريخية لاستقبال المهاجرين بأمريكا

أولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية رئاسته للبيت الأبيض اهتمامًا كبيرًا بالمهاجرين وأعدادهم خلال العامين الماضيين، وحاول أن يقدم عددا من مشروعات القوانين، التي تضع ضوابط تتلاءم مع سياساته الداخلية بشكل واضح. آخر محاولات الرئيس الأمريكي لوضع تلك الضوابط التي تتناسب معه، كانت عندما قدم منذ أيام مشروع قانون يتناول أسباب قبول المهاجرين الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان اعتراضه على بعض الأمور متناغمًا مع أفكاره التي كشف عنها خلال السنوات التي سبقت ترشحه.
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ترامب معزول دوليا.. واشنطن تفشل في الحشد ضد إيران

أدت التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وبالأخص في أعقاب وصول حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إلى المنطقة، للتفكير في الخطوات القادمة للإدارة الأمريكية لمواجهة إيران، وعما إذا كانت في طريقها لاتخاذ قرار الحرب من عدمه. الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتادت على الدخول في تحالفات عسكرية قبل تنفيذ عملياتها العسكرية الخارجية خلال الأعوام الثلاثين الماضية، قد تفشل في الوقت الحالي بصناعة تحالفات تشاركها خطواتها المستقبلية التي قد تتمثل في الحرب مع إيران.
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أفراد شرطة مرافقون لـ«موكب ترامب» يتعرضون لحادث(صور)

تعرض رجال الشرطة المرافقون لركب سيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحادث اليوم الثلاثاء في ولاية لويزيانا، بحسب وكالة "رويترز". وأبطأ موكب سيارات ترامب سيره لدى مروره بموقع الحادث في ليك تشارلز، وشاهد الصحفيون في سيارة الصحافة ما لا يقل عن شرطيين ممددين على الأرض ومصابين، ولم تتأثر سيارة ترامب المصفحة. ووقع الحادث في أثناء توجه ترامب لحضور إحدى المناسبات في هاكبيري. وفي 10 مارس الماضي، رصدت الكاميرات حادث سيارة على مقربة من موكب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أثناء مروره في طريق سريع بولاية ألاباما، جنوب البلاد.
حاملة الطائرات إبراهام لينكولن

هل تعيش إيران ساعاتها الأخيرة قبل الهجوم الأمريكي؟

لم يعد ما يُدار داخل البيت الأبيض بشأن التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط بالأمر السري، في ظل اتخاذ الولايات المتحدة بالفعل مجموعة من القرارات والأنشطة التي تشير إلى نواياها بشأن الأوضاع الملتهبة في الخليج العربي بالوقت الحالي. إرسال الولايات المتحدة تعزيزات ضخمة لقواتها الموجودة فعليًا بمنطقة الخليج العربي أشار إلى أن هناك بالفعل خططا تم وضعها لمواجهة التهديدات الإيرانية على المستوى العسكري، وليس السياسي فقط، كما عكفت واشنطن منذ الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو من العام الماضي.
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