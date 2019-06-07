بسبب المكسيك.. ترامب يلجأ لفرض حالة طوارئ جديدة

يستعد الرئيس الأمريكي لفرض حالة طوارئ جديدة في البلاد، وذلك لتأهيلها قانونيا لفرض رسوم جمركية على البضائع المكسيكية في السوق الأمريكية، بما يمثل عقوبات ضدها
لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاجزًا عن إيجاد الصيغة النهائية والحل الأمثل للوفاء بأحد أبرز وعوده الانتخابية، الذي يتمثل في القضاء على تدفق الهجرة غير الشرعية إلى داخل الولايات المتحدة على نحو يهدد الاقتصاد الأمريكي.
واتخذ الرئيس ترامب على مدى عامين ونصف العام تقريبًا في السلطة عددا غير قليل من القرارات التي كان يسعى من خلالها إلى إيجاد الحلول النهائية لتلك المسألة الشائكة، كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ في البلاد خلال فبراير الماضي، لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود الجنوبية مع المكسيك.
ووفقا لمسودة قرار اطلعت عليها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن ترامب يخطط في الوقت الحالي لإعلان حالة طوارئ وطنية جديدة من أجل تطبيق تعريفة جمركية شاملة على المكسيك بشأن تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.
الجولف يشهد على مخالفة ترامب لسياساته ضد المهاجرين
وبحسب الوثيقة، فإن حالة الطوارئ
ووفقا لمسودة قرار اطلعت عليها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن ترامب يخطط في الوقت الحالي لإعلان حالة طوارئ وطنية جديدة من أجل تطبيق تعريفة جمركية شاملة على المكسيك بشأن تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.
الجولف يشهد على مخالفة ترامب لسياساته ضد المهاجرين
وبحسب الوثيقة، فإن حالة الطوارئ الجديدة تبدو ضرورية من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، وذلك بسبب "فشل حكومة المكسيك في اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الهجرة الجماعية للأجانب الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك".
إعلان الطوارئ الجديد لم يكن الأول من نوعه في هذا الملف، إذ سبقه إجراء مماثل في فبراير الماضي، استخدمه ترامب لتبرير إرسال قوات الحرس الوطني لدعم مسؤولي الجمارك وحماية الحدود الجنوبية مع المكسيك.
ويشير مشروع الوثيقة إلى اعتقاد البيت الأبيض أن فرض الرسوم الجمركية بموجب إعلان الطوارئ في فبراير قد لا يجد الإطار القانوني الأمثل لإنجاز مهامه الرئيسية بمنع المهاجرين غير الشرعيين، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار نهائي لإعلان حالة طوارئ أخرى من عدمه.
وذكرت المسودة، بحسب ما جاء في الصحيفة الأمريكية: "لقد طلبت حكومة الولايات المتحدة مرارًا من حكومة المكسيك تحمّل المسؤولية والمساعدة في تقليل هذه الهجرة الجماعية، ومع ذلك فشلت حكومتها في اتخاذ الإجراءات الكافية للتخفيف من هذه المشكلة، وسمحت لهذا التوغل الجماعي بالزيادة وفشلت في تأمين الجزء الخاص بها من الحدود المشتركة بين المكسيك والولايات المتحدة".
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وهدد ترامب الأسبوع الماضي بفرض تعريفة بنسبة 5% على جميع البضائع المكسيكية التي تعبر إلى الولايات المتحدة، والتي ستزيد بنسبة 5% أخرى كل شهر، بحيث تصل إلى 25% في أكتوبر.
وطرح مسؤولو مكتب أحد مستشاري البيت الأبيض ووزارة العدل فكرة إصدار إعلان جديد هذا الأسبوع، خلال اجتماع مغلق مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وهو ما يتوافق مع إعلان البيت الأبيض عزمه فرض التعريفات الجمركية ضد المكسيك بموجب قانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئ لعام 1977، والذي يسمح للرئيس باتخاذ إجراء أحادي لمواجهة "تهديد غير عادي" بشرط أن يكون ذلك في حالة طوارئ وطنية.
ومن المرجح أن تثير حالة طوارئ وطنية جديدة معارضة واسعة النطاق في الكابيتول هيل من الجمهوريين والديمقراطيين الذين يقولون إن ترامب تجاوز سلطاته التي يكفلها له القانون، ما يمكن أن يثير أيضًا تحديات قانونية جديدة، بحسب تقديرات الصحيفة الأمريكية.
مشروع الإعلان الذي يحدد كيفية فرض التعريفات الجمركية على البضائع المكسيكية، أتى بعد سلسلة من التعهدات المكسيكية بالسيطرة على هجرة السكان من أمريكا الوسطى إلى الشمال.
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