أجبرها على الزواج.. فتاة تقتل والدها «خنقا» في بهتيم

تحرير:هيثم بطاح ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

صورة أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، غموض العثور على آثار احمرار دائرى حول رقبة تاجر أراضٍ "متوفى"، إذ تبين من التحريات السرية أن ابنته وراء قتله لوجود خلافات بينهما. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد العثور على جثة المدعو "مجدى. م. ا" 55 عامًا، تاجر أراض مقيم بعزبة العرب- بهتيم بدائرة القسم، ووجود آثار احمرار دائرى حول الرقبة، وبسؤال زوجته وابنته، قررتا أنهما حال قيامهما بإيقاظه من النوم فوجئتا بعدم تجاوبه وتبينت لهما وفاته.

أجهزة البحث لم تطمئن لأقوال الزوجة والابنة فقام المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا، بإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابنته، نظرًا لوجود خلافات عائلية بينهما. وتم ضبط المتهمة وأقرت بارتكاب الواقعة بسبب إجبارها على الزواج بشخص يكبرها بنحو خمسة عشر عامًا،