سقوط 20 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

مواد مخدرة وسلاح

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.

وأسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 28 متهما بينهم 20 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحوزتهم على 945 جرام حشيش، و28 جرام هيروين، و149 قرصا مخدرا و220 جراما من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على متهمين اثنين في قضايا