وزير الاتصالات يبحث مع NEC اليابانية تأسيس مقر بمصر
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يبحث مع شركات تكنولوجية يابانية إقامة شراكات في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
وزير الاتصالات في شركة NEC
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع شركات يابانية في إطار زيارته على رأس وفد رفيع المستوى لليابان، للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي، حيث التقى مع توشيا ماتسوكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة إن إي سي NEC، وتناول اللقاء بحث إمكانية تأسيس فرع إقليمي للشركة في مصر، يخدم مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك إمكانية إنشاء مركز للبحوث والتطوير للشركة في مصر، على غرار مثيله التابع للشركة في أوروبا.
وذلك بهدف تطوير منتجاتها التي تركز على تطوير الأنظمة المدمجة، والبيانات العملاقة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات.
كما شهد اللقاء استعراض إمكانية تنفيذ مشروعات بحث وتطوير مشتركة في مصر بالتعاون مع مختلف الوزارات لإيجاد الحلول التكنولوجية في قطاعات
وذلك بهدف تطوير منتجاتها التي تركز على تطوير الأنظمة المدمجة، والبيانات العملاقة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات.
كما شهد اللقاء استعراض إمكانية تنفيذ مشروعات بحث وتطوير مشتركة في مصر بالتعاون مع مختلف الوزارات لإيجاد الحلول التكنولوجية في قطاعات مختلفة، منها الزراعة والنقل، بالإضافة إلى التعاون في مجال الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات، والتعاون المتبادل لبناء قدرات الشباب المصري في مجالات تكنولوجية متخصصة، بما في ذلك الحوسبة السحابية، والبيانات العملاقة والذكاء الاصطناعي.
شركة NEC هي شركة يابانية متعددة الجنسيات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الشبكات، وتتمتع بخبرة تزيد على 100 عام في مجال الابتكار التكنولوجي.
كما التقى مع نويوشي تاكاتسونا نائب الرئيس التنفيذي لشركة فوجيستو Fujitsu، وتم بحث سبل الاستفادة من خبرات الشركة في إنشاء مركز إقليمي للتميز في مصر ومعمل للبحث والتطوير والدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات، يخدم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ويركز على مجالات الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، كما تم استعراض أوجه التعاون في مجال بناء القدرات.
الجدير بالذكر أن شركة فوجيتسو هي شركة يابانية متخصصة في صناعة الحواسيب العملاقة والشخصية والخوادم وتقنية الاتصالات.
واجتمع الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور شيجيرو ياماوتشي رئيس مؤسسة تطوير التكنولوجيا المساعدة، والدكتور جون إيشيكاوا نائب رئيس المؤسسة، وخلال الاجتماع تم بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين، تشمل بنودها تأسيس مركز مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسة؛ بهدف وضع وتنفيذ معايير للبرامج التدريبية، وإيجاد آليات للتواصل بين الباحثين المصريين واليابانيين في مجال التكنولوجيا المساعدة، ودعم التعاون المشترك والتواصل بين المبتكرين والباحثين والشركات المصرية واليابانية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك التعاون في تعريب التطبيقات المصممة باللغة اليابانية.
كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع كيشي يوكوياما المسؤول التنفيذي عن الشؤون العالمية لشركة أوبتيم OPTIM العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ودايسوكي ياماموتو المسؤول التنفيذي عن منصة إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بالشركة، وتم بحث التعاون في مجال استخدام الحلول الذكية في مجال الزراعة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إقامة شراكة من خلال إنشاء مركز للبحوث التطبيقية في مصر.
كما قام الدكتور عمرو طلعت والدكتور ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، بتوقيع خطاب نيات بهدف بحث فرص التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة هيروشيما في سبيل تقديم خدمات تعليمية متميزة للشباب المصري من خلال التشارك وتبادل الخبرات وتطوير المناهج التعليمية وتقديم الدورات التدريبية وإعداد كوادر للتدريب في مجال بناء القدرات، وذلك في تخصصات إنترنت الأشياء، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
حضر اللقاءات من الوفد المصري المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيسة معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة جلستان رضوان مستشارة الوزير للذكاء الاصطناعي، والمهندس محمد الجوسقى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.