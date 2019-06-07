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وزير الاتصالات يبحث مع NEC اليابانية تأسيس مقر بمصر

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يبحث مع شركات تكنولوجية يابانية إقامة شراكات في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
وزير الاتصالات في شركة NEC
وزير الاتصالات في شركة NEC
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع شركات يابانية في إطار زيارته على رأس وفد رفيع المستوى لليابان، للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي، حيث التقى مع توشيا ماتسوكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة إن إي سي NEC، وتناول اللقاء بحث إمكانية تأسيس فرع إقليمي للشركة في مصر، يخدم مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك إمكانية إنشاء مركز للبحوث والتطوير للشركة في مصر، على غرار مثيله التابع للشركة في أوروبا.
وذلك بهدف تطوير منتجاتها التي تركز على تطوير الأنظمة المدمجة، والبيانات العملاقة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات. كما شهد اللقاء استعراض إمكانية تنفيذ مشروعات بحث وتطوير مشتركة في مصر بالتعاون مع مختلف الوزارات لإيجاد الحلول التكنولوجية في قطاعات
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