حملات انضباطية للحد من الانتظار الخاطئ بشوارع الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

رجال المرور

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2000 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 668 مخالفة انتظار خاطئ، و327 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 906 مخالفات نموذج 125، وشن 15 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 10 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات حملات على سيارات السرفيس وتم تحرير 40 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وضبط 8 مخالفات زجاج فاميه. تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات