جريمة

حملات انضباطية للحد من الانتظار الخاطئ بشوارع الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
رجال المرور
رجال المرور
الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2000 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 668 مخالفة انتظار خاطئ، و327 مخالفة متنوعة.
كما تم تحرير 906 مخالفات نموذج 125، وشن 15 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 10 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات حملات على سيارات السرفيس وتم تحرير 40 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وضبط 8 مخالفات زجاج فاميه. تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات
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سلاح-ومخدرات (3)

سقوط 20 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

فحص 37 مشتبها فيه ضبطوا في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما. وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شؤونها.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة أمام قرية المصري على طريق "مصر-إسكندرية" الزراعي بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار إطار السيارة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة واصطدمت بالرصيف، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم. بعد وصول إخطار للواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم خيري وكيل فرع البحث يفيد بحادث انقلاب سيارة على الطريق المشار إليه.
حادث-تصادم

ارتفاع عدد قتلى حادث صحراوي أسوان إلى 9 أشخاص

ارتفعت حصيلة المتوفين فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة بيجو 7 راكب، بالطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" عند الكيلو 55 بين قريتى فارس وبنبان شمال أسوان، والذى وقع صباح اليوم الجمعة، إلى 9 قتلى، فيما أصيب 13 أخرين، يخضعون حاليا للعلاج بمستشفى أسوان الجامعى، وكشفت التحريات الأمنية أن السيارة الميكروباص كانت متجهة من قرية الرمادى بمركز إدفو شمال المحافظة، إلى مدينة أسوان، حيث تصادمت بالأمام بالسيارة البيجو والتى انطلقت من أسوان فى طريقها إلى خارج المحافظة، ما أسفر عن وقوع الحادث.
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المرور‎ (1)

1017 مخالفة انتظار خاطئ تشل شوارع الجيزة خلال يوم

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3064 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1017 مخالفة انتظار خاطئ، و326 مخالفة متنوعة.
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الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1110 مخالفات

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3075 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و359 مخالفة متنوعة.
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مرور الجيزة تضبط 15 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات

الانضباط المروري، شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1057 مخالفة انتظار خاطئ، و388 مخالفة متنوعة.
المرور‎ (1)

مرور الجيزة تتصدى للمواقف العشوائية بـ41 حملة مكبرة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3201 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و264 مخالفة متنوعة.
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