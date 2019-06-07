رياضة

محمد صلاح يستعد لأمم إفريقيا بهذه الطريقة

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
محمد صلاح
محمد صلاح
نشر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من سخريته من الأشخاص الذين أطلقوا عليه لقب "المغرور" بعد وجوده في منزل عائلته بقرية نجريج في محافظة الغربية، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومنعه من النزول لأداء الصلاة، عقب حصوله مع الريدز على بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم للمعسكر الوطني استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ كتب صلاح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "محمد صلاح بقى مغرور مش راضي يقعدني على حجره".
وكان محمد صلاح قد أعرب عن استيائه الشديد مما حدث له، وتسبب فى عدم قدرته على الخروج من منزله لأداء صلاة العيد وسط أهله وأقاربه فى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية. Holiday uniform pic.twitter.com/x0QFuFelgi — Mohamed Salah (@MoSalah) June 7, 2019 وكتب صلاح حينها: «اللي بيحصل
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بوفون

برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

أشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، حيث يبحث العملاق الكتالوني عن إيجاد حارس بديل لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن للموسم المقبل، في ظل أن الحارس البديل الهولندي ياسبر سيلسن أعلن بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا، كي يلعب أساسيا مع أي فريق آخر الموسم المقبل، وبالتالي يبحث البارسا عن التوقيع مع بوفون خاصة أن عقده انتهى مع سان جيرمان، ومن الممكن التعاقد معه بالمجان.
عمرو مراد فهمي‎

عمرو فهمي: أملك مستندات تدين المكتب التنفيذي لـ«كاف»

علق عمرو فهمي، الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على استجواب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، من قبَل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
تشيلسي‎

تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.
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نجوم الرياضة ينعون شهداء هجوم العريش

تصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قائمة المعزين، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، عن استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وأوضحت الداخلية فى بيانها أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
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ده مش حب.. صلاح غاضب من عدم قدرته على صلاة العيد

أعرب الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزى، عن استيائه الشديد مما حدث له، وتسبب فى عدم قدرته على الخروج من منزله لأداء صلاة العيد، وسط أهله وأقاربه فى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية. وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»، قال فيها: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلى العيد دا ملوش علاقة بالحب.. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
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كيف جسد الملك صلاح شعار «أنا ابن مصر أنا ضد الكسر»؟

«آمن، واعمل بجد، وسيتحقق ما تريد».. بهذه الكمات كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي عن سر تحقيق حلم طفولته برفع كأس ذات الأذنين، بعدما نجح في قيادة فريقه الريدز بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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