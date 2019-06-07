محمد صلاح يستعد لأمم إفريقيا بهذه الطريقة

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

محمد صلاح

نشر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من سخريته من الأشخاص الذين أطلقوا عليه لقب "المغرور" بعد وجوده في منزل عائلته بقرية نجريج في محافظة الغربية، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومنعه من النزول لأداء الصلاة، عقب حصوله مع الريدز على بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم للمعسكر الوطني استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ كتب صلاح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "محمد صلاح بقى مغرور مش راضي يقعدني على حجره".

وكان محمد صلاح قد أعرب عن استيائه الشديد مما حدث له، وتسبب فى عدم قدرته على الخروج من منزله لأداء صلاة العيد وسط أهله وأقاربه فى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية. Holiday uniform pic.twitter.com/x0QFuFelgi — Mohamed Salah (@MoSalah) June 7, 2019 وكتب صلاح حينها: «اللي بيحصل