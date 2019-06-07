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4 إجراءات عاجلة من المترو بسبب امتحانات الثانوية العامة

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
مترو الأنفاق تستعد للامتحانات الثانوية العامة
مترو الأنفاق تستعد للامتحانات الثانوية العامة
تنطلق امتحانات نهاية العام للثانوية العامة، صباح غد السبت، وسط استعدادات كبيرة ومكثفة على كافة المستويات، من بينها مترو الأنفاق، إذ أعلنت إذ أعلنت الشركة، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلبة في الخطوط الثلاثة، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلبة أثناء ذهابهم إلى أداء الامتحانات، بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.
وأوضح أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الاستعدادات شملت:- زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى للتشغيل، مرورا بأوقات الذروة.- الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع الركاب.- التكثيف من تواجد رجال الإسعاف
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البابا-تواضروس الثانى-يضع-حجر أساس-كنيسة-جديدة في-بورسعيد

البابا تواضروس يشرح «تدبير العمل الكنسي» في مقال

قدم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني، تفاصيل تدبير العمل الكنسي في مقال بالعدد الأخير من مجلة الكنيسة الرسمية «الكرازة»، وأوضح البابا أن النظام هو أحد أساسيات الوجود الإنساني، وأن الكنيسة تسير بشكل نظامي في كل شؤونها، وضرب مثالا بوضع الإيمان في صورة قانونية متعددة الصياغة والتعبير، إذ لا لبس ولا تشكيك، وكذلك درجات الخدمة في الكنيسة، موضحا أنه وُضعت منظومة عمل إداري للنهوض بشؤون الكنيسة، وهي 10 بنود، أولها المجمع المقدس الذي يُعقد مرة كل عام نهاية فترة الخماسين برئاسة البابا، وهو الهيئة التشريعية الرسمية للكنيسة.
العيد-فى-التحرير-وكرنيش-النيل (6)

طقس «كوكتيل» في آخر أيام العيد.. اعرف درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
الشيخ إمام

هذا اليوم.. وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق والشيخ إمام

في مثل هذا اليوم 7 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة. في عام 1967: إسرائيل تحتل كامل القدس الشرقية. في عام 2012: تنفيذ حكم الإعدام بعبد حمود سكرتير الرئيس السابق صدام حسين وذلك لإدانته بجرائم إبادة جماعية. في عام 2018: وكالة ناسا تعلن اكتشاف جزيئات عضوية معقدة في المريخ من عينات جمعتها مركبة كوريوستي الجوالة من فوهة غيل.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

هل تمد وزارة التعليم العالي إجازة عيد الفطر؟

ردا على ما تم تداوله، خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مدة فترة إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد حتى يوم الأحد المقبل، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بيانا، توضح فيه حقيقة الأمر، مؤكدا أن ما تم تداوله مجرد شائعات ولا أساس لها، وأن القائمين على الامتحانات وأعمال الكنترول في الجامعات والمعاهد، يستأنفون أعمالهم، بعد غد السبت، وذلك وفقا للجداول التي تم إعلانها من قبل. وأهابت الوزارة بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاستعانة بالمصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
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طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

التعليم توضح حقيقة تعديل نظام «ثانية ثانوي»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي 2019- 2020". وأفادت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الكلام مخالف لما يتم تطبيقه في العام الحالي على الصف الثاني الثانوي، إذ إن جميع المواد ممتدة، ولم يطرأ أي تعديل على نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي حتى الآن. وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق والاستماع للشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتشتت الطلاب، مؤكدة أنه إذا حدث أي تعديل سيتم الإعلان عنه في وقته وبمنتهى الشفافية.
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التخطيط: تنفيذ 12 مشروعا بـ«النقل» بـ9.6 مليار جنيه

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين. وأشارت "السعيد" خلال اللقاء إلى النقلة الإيجابية التي يشهدها قطاع النقل حاليا، ولفتت إلى أن الخطة التي استعرضتها وزارة النقل تتضمن خطوات تنموية في هذا القطاع المهم، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل.
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الوزير لـ«العاملين بالمترو»: سوف أفاجئكم صباحا ومساء

أجرى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم الاثنين، بعدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تابع أعمال تنفيذ محطات جمال عبد الناصر وماسبيرو والزمالك، وفي محطة مترو جمال عبد الناصر تابع معدلات تنفيذ المحطة، واستعرض مع مسئولي الهيئة القومية للأنفاق أعمال الأرصاد المساحية وإجراءات السلامة والأمان التي تتم في أثناء أعمال التنفيذ، وطالب الفريق كامل الوزير وزير النقل بأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.
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أول عيد لـ«كامل الوزير» في السكة الحديد.. انضباط

قبل أسبوعين من إجازة عيد الفطر، تتزين محطة قطارات مصر برمسيس لاستقبال آلاف المواطنين من الركاب المسافرين إلى مختلف محافظات مصر، لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرهم وأقاربهم. ومنذ أيام تشهد المحطة وجودا أمنيا مكثفا من قبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث انتشر العشرات من الضباط وأفراد الأمن أمام شبابيك حجز التذاكر وعلى أرصفة المحطة ووسط الركاب، للحفاظ على أرواح المواطنين، تفاديا لحدوث أي مشكلات قد تقع أو أعمال تخريبية قد تحدث خلال تلك الفترة.
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