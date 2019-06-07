4 إجراءات عاجلة من المترو بسبب امتحانات الثانوية العامة

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

مترو الأنفاق تستعد للامتحانات الثانوية العامة

تنطلق امتحانات نهاية العام للثانوية العامة، صباح غد السبت، وسط استعدادات كبيرة ومكثفة على كافة المستويات، من بينها مترو الأنفاق، إذ أعلنت إذ أعلنت الشركة، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلبة في الخطوط الثلاثة، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلبة أثناء ذهابهم إلى أداء الامتحانات، بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

وأوضح أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الاستعدادات شملت:- زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى للتشغيل، مرورا بأوقات الذروة.- الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع الركاب.- التكثيف من تواجد رجال الإسعاف