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البابا تواضروس يشرح «تدبير العمل الكنسي» في مقال

تحرير:بيتر مجدي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
البابا تواضروس خلال زيارة بورسعيد
البابا تواضروس خلال زيارة بورسعيد
قدم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني، تفاصيل تدبير العمل الكنسي في مقال بالعدد الأخير من مجلة الكنيسة الرسمية «الكرازة»، وأوضح البابا أن النظام هو أحد أساسيات الوجود الإنساني، وأن الكنيسة تسير بشكل نظامي في كل شؤونها، وضرب مثالا بوضع الإيمان في صورة قانونية متعددة الصياغة والتعبير، إذ لا لبس ولا تشكيك، وكذلك درجات الخدمة في الكنيسة، موضحا أنه وُضعت منظومة عمل إداري للنهوض بشؤون الكنيسة، وهي 10 بنود، أولها المجمع المقدس الذي يُعقد مرة كل عام نهاية فترة الخماسين برئاسة البابا، وهو الهيئة التشريعية الرسمية للكنيسة.
وأوضح البابا أن البند الثاني هو السيمنار السنوي، ويجتمع فيه أعضاء المجمع ويغلب عليه الطابع الدراسي والبحثي، والثالث مؤتمر خدمة أوروبا ويعقد كل عامين لبحث شؤون الخدمة هناك، والرابع مؤتمر أرض المهجر لبحث الخدمة في الخارج، خصوصا في البلاد الناطقة بالإنجليزية، ويعقد كل 3 أعوام.  وأشار إلى أن الخامس
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مترو الأنفاق

4 إجراءات عاجلة من المترو بسبب امتحانات الثانوية العامة

تنطلق امتحانات نهاية العام للثانوية العامة، صباح غد السبت، وسط استعدادات كبيرة ومكثفة على كافة المستويات، من بينها مترو الأنفاق، إذ أعلنت إذ أعلنت الشركة، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلبة في الخطوط الثلاثة، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلبة أثناء ذهابهم إلى أداء الامتحانات، بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.
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طقس «كوكتيل» في آخر أيام العيد.. اعرف درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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هذا اليوم.. وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق والشيخ إمام

في مثل هذا اليوم 7 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة. في عام 1967: إسرائيل تحتل كامل القدس الشرقية. في عام 2012: تنفيذ حكم الإعدام بعبد حمود سكرتير الرئيس السابق صدام حسين وذلك لإدانته بجرائم إبادة جماعية. في عام 2018: وكالة ناسا تعلن اكتشاف جزيئات عضوية معقدة في المريخ من عينات جمعتها مركبة كوريوستي الجوالة من فوهة غيل.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

هل تمد وزارة التعليم العالي إجازة عيد الفطر؟

ردا على ما تم تداوله، خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مدة فترة إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد حتى يوم الأحد المقبل، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بيانا، توضح فيه حقيقة الأمر، مؤكدا أن ما تم تداوله مجرد شائعات ولا أساس لها، وأن القائمين على الامتحانات وأعمال الكنترول في الجامعات والمعاهد، يستأنفون أعمالهم، بعد غد السبت، وذلك وفقا للجداول التي تم إعلانها من قبل. وأهابت الوزارة بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاستعانة بالمصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لشيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحضر المقابلة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وقيادات الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس.
المجمع-المقدس

تقسيم إيبارشية المنيا أزمة لـ«مكاريوس» أم تطوير نظام

أصبح مستقبل إيبارشية المنيا وأبو قرقاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد رحيل مطرانها الأنبا أرسانيوس، أزمة، بعدما أعلن البابا تواضروس الثاني، خلال رحلة رعوية لألمانيا تقسيم الإيبارشية لكن لم يتم الاستقرار هل ستكون إيبارشيتين أم ثلاثا؟ في وقت تطالب به أصوات بعدم تقسيم الإيبارشية وتصر على تجليس الأنبا مكاريوس الأسقف العام عليها دون تقسيم، ما فتح الباب للنقاش والجدل حول نظام الكنيسة الإداري وإشكالية رسامة أساقفة عموم بلا إيبارشيات أو مسؤوليات منذ عهد البابا كيرلس السادس والتوسع فيها في زمن البابا شنودة الثالث.
البابا-تواضروس

من جديد.. توحيد العيد بين البابا تواضروس والمتشددين

خلال رحلته الرعوية الحالية لألمانيا رد البابا تواضروس على سؤال خاص بموعد الأعياد المختلفة بين الكنائس الشرقية والغربية، بأنه جار دراسة الأمر، بعدما وجه له سؤالا حول الاحتفال بعيد الميلاد يوم 7 يناير ويكون يوم دراسة وعمل في الدول الغربية، إلا أن رد البابا هذا فتح عليه النار من معارضي هذه الفكرة من أساقفة داخل الكنيسة والمعبرين عنهم من صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ردوا بنشر فيديو للبابا الراحل الأنبا شنودة الثالث يوضح لماذا يرفض هذه الخطوة.
اقباط-فى-الكنيسة (2)

انتقادات لـ«الأحوال الشخصية» للمسيحيين بعد مقتل سيدة

مازالت أصداء مقتل «جيهان كيرلس» على يد زوجها مراد كيرلس في أستراليا تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة لكن أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تنتمي لها في أستراليا، رفض ذلك وطلب منها الرجوع لزوجها المدمن، وكانت النتيجة أنه قتلها، ما فتح الباب أمام نقاشات طويلة حول تقييد حق «الطلاق» في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخصوصا في نهايات عهد البابا الراحل شنودة الثالث، والتعديل الذي أجراه على لائحة 1938 للأحوال الشخصية التي تتيح الطلاق لـ9 أسباب واقتصرها على سبب واحد هو الخيانة أو «الزنا».
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