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إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل التصدر

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
كازابلانكا
كازابلانكا
يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 6 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
المركز الثاني كان من نصيب فيلم "الممر" محققا 4 ملايين و41 ألفا و837 جنيها، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وتأليف وإخراج شريف عرفة. بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد بلغ 3 ملايين و547 ألفا و919 جنيها، وهو
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مخرج كازابلانكا يتحدث عن نجاحه.. ما علاقة محمد صلاح؟

علق المخرج بيتر ميمي على النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه "كازابلانكا" في دور العرض السينمائية، وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. وكتب بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "النجاح عمل جماعي، محدش لوحده يقدر يعمل حاجة ولو العكس صحيح كان زماننا أخدنا كأس العالم وإحنا معانا محمد صلاح".
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إياد نصار: «الممر» مغامرة محسوبة..وشريف عرفة «أستاذ»

موسم قوي تشهده دور العرض السينمائي، حيث يتواجد به عدد من نجوم الشباك بأعمالهم، على رأسهم أحمد عز بفيلمه الحربي «الممر»، وأمير كرارة بـ«كازابلانكا»، ومحمد سعد بـ«محمد حسين»، وعمرو سعد بـ«حملة فرعون»، ورامز جلال بـ«سبع البرمبة»، ما يؤكد أن المنافسة ستكون مشتعلة على كعكة الإيرادات. ويعد فيلم «الممر» الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
الفنان-محمد-سعد (1)

إيرادات أفلام عيد الفطر.. محمد سعد في المركز الأخير

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات أول أيام عيد الفطر المبارك، أمس الأربعاء، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه، حيث حقق إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
كازابلانكا

«كازابلانكا» يتصدر موسم أفلام عيد الفطر

نجح فيلم "كازابلانكا"، في تصدر إيرادات موسم عيد الفطر، حيث حقق الفيلم في أول أيام عيد الفطر أمس الأربعاء، إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، منفردًا بالصدارة ومتجاوزًا أربعة أفلام تنافسه في الموسم بفارق كبير، وهي: "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
كازابلانكا

4 أرقام مفاجئة في إيرادات أفلام عيد الفطر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا للفنان أمير كرارة، والممر للفنان أحمد عز، وسبع البرمبة للفنان رامز جلال، وحملة فرعون للفنان عمرو سعد ومحمد حسين للفنان محمد سعد"، وجاءت إيرادات أمس الإثنين في صالح فيلم «كازابلانكا» الذي احتل المركز الأول، وحقق مبلغ 65 ألفًا و19 جنيهًا، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، أحمد داش، والممثل التركي خالد أرغنش الشهير بـ"السلطان سليمان"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال، وإنتاج "سينرجي فيلم" للمنتج تامر مرسي.
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