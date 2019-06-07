رياضة

برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
جيانلويجي بوفون
جيانلويجي بوفون
أشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، حيث يبحث العملاق الكتالوني عن إيجاد حارس بديل لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن للموسم المقبل، في ظل أن الحارس البديل الهولندي ياسبر سيلسن أعلن بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا، كي يلعب أساسيا مع أي فريق آخر الموسم المقبل، وبالتالي يبحث البارسا عن التوقيع مع بوفون خاصة أن عقده انتهى مع سان جيرمان، ومن الممكن التعاقد معه بالمجان.
وسبق أن أعلن بوفون عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان وعدم اتجاهه إلى تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، على أن تكون وجهته المقبلة إما العودة إلى الدوري الإيطالي وإما إعلان الاعتزال. يذكر أن بوفون يملك مسيرة مميزة مع الأندية، حيث توج بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، والسوبر الإيطالي 5 مرات
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محمد-صلاح‎

محمد صلاح يستعد لأمم إفريقيا بهذه الطريقة

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عمرو فهمي: أملك مستندات تدين المكتب التنفيذي لـ«كاف»

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رونالدو‎

نجم مانشستر سيتي ينصف رونالدو في مقارنته مع ميسي

لم يحتج الألماني الدولي إلكاي جوندوجان، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وقتًا كثيرًا لاختيار اللاعب الأكثر تقييمًا لديه من الثنائي ليونيل ميسي، ساحر برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي. وجاء رد جوندوجان، على السؤال الذي تم توجيهه إليه حول اللاعب الذي سيقوم بمنحه أعلى درجة تقييم في لعبة «فيفا 2020»، مؤكدًا أنه سيمنح ميسي أعلى درجة بكل تأكيد، معلقًا: «ميسي لاعب من كوكب آخر ويملك موهبة فريدة وما يفعله غير موجود في كرة القدم».
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برشلونة يبدأ خطوات التخلص من نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني بدأ أولى خطوات التخلص من نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب التراجع الكبير في مستوى اللاعب، الذي انتقل من ليفربول الإنجليزي إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية العام الماضي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 160 مليون يورو ويتعرض اللاعب لانتقادات حادة من جماهير برشلونة التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده أكثر من مرة داخل أسوار "كامب نو" آخرها بعد خروج الفريق من دوري الأبطال أمام ليفربول.
ميسى

أجويرو: ميسي الأحق بالكرة الذهبية هذا الموسم

أشار مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، إلى أحقية مواطنه ونجم برشلونة ليونيل ميسي، في التتويج بالكرة الذهبية هذا العام، وليس أي لاعب آخر من فريقي ليفربول وتوتنهام المتأهلين إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسبق أن انتشرت في وسائل الإعلام تصريحات لأجويرو عن ضرورة منح الكرة الذهبية للاعب موجود في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا أن النجم الأرجنتيني خرج لينفي ذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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بيرلو: ضم يوفنتوس لإيسكو = الفوز بدوري الأبطال

نصح الإيطالي أندريا بيرلو، فريقه السابق يوفنتوس، بالتعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا في المستقبل، وقال بيرلو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "لكي تفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تضم إيسكو، هذا رأيي، وفي الأشهر الأخيرة، خط وسط يوفنتوس، كان لا بد أن يتحسن. أليجري ربما شعر بقلة الجودة بمنتصف ملعبه. لقد اشترى كريستيانو رونالدو، لكنه لم يعرف كيفية إيصال الكرة إليه. لاعبو خط الوسط مهمون للوصول للخطوة الأخيرة والتسجيل".
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