برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

جيانلويجي بوفون

أشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، حيث يبحث العملاق الكتالوني عن إيجاد حارس بديل لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن للموسم المقبل، في ظل أن الحارس البديل الهولندي ياسبر سيلسن أعلن بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا، كي يلعب أساسيا مع أي فريق آخر الموسم المقبل، وبالتالي يبحث البارسا عن التوقيع مع بوفون خاصة أن عقده انتهى مع سان جيرمان، ومن الممكن التعاقد معه بالمجان.

وسبق أن أعلن بوفون عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان وعدم اتجاهه إلى تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، على أن تكون وجهته المقبلة إما العودة إلى الدوري الإيطالي وإما إعلان الاعتزال. يذكر أن بوفون يملك مسيرة مميزة مع الأندية، حيث توج بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، والسوبر الإيطالي 5 مرات