مخرج كازابلانكا يتحدث عن نجاحه.. ما علاقة محمد صلاح؟

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

كازابلانكا

علق المخرج بيتر ميمي على النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه "كازابلانكا" في دور العرض السينمائية، وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. وكتب بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "النجاح عمل جماعي، محدش لوحده يقدر يعمل حاجة ولو العكس صحيح كان زماننا أخدنا كأس العالم وإحنا معانا محمد صلاح".

وأضاف بيتر ميمي: "شكرًا لبطل الفيلم أمير كرارة، وشكرًا لنجوم كازابلانكا اللي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا على التعب والسفر بالأسابيع من كازابلانكا لمراكش لإسكندرية لسفاجا، وشكرًا للناس اللي دعتلنا من أهلنا وأصحابنا والناس اللى دعمتنا بفعل أو حتى بكلمة، وشكرًا لكل واحد نقدنا نقد بناء استفدنا بيه