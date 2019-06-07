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مخرج كازابلانكا يتحدث عن نجاحه.. ما علاقة محمد صلاح؟

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
كازابلانكا
كازابلانكا
علق المخرج بيتر ميمي على النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه "كازابلانكا" في دور العرض السينمائية، وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. وكتب بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "النجاح عمل جماعي، محدش لوحده يقدر يعمل حاجة ولو العكس صحيح كان زماننا أخدنا كأس العالم وإحنا معانا محمد صلاح".
وأضاف بيتر ميمي: "شكرًا لبطل الفيلم أمير كرارة، وشكرًا لنجوم كازابلانكا اللي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا على التعب والسفر بالأسابيع من كازابلانكا لمراكش لإسكندرية لسفاجا، وشكرًا للناس اللي دعتلنا من أهلنا وأصحابنا والناس اللى دعمتنا بفعل أو حتى بكلمة، وشكرًا لكل واحد نقدنا نقد بناء استفدنا بيه
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كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل التصدر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 6 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
اياد-نصار

إياد نصار: «الممر» مغامرة محسوبة..وشريف عرفة «أستاذ»

موسم قوي تشهده دور العرض السينمائي، حيث يتواجد به عدد من نجوم الشباك بأعمالهم، على رأسهم أحمد عز بفيلمه الحربي «الممر»، وأمير كرارة بـ«كازابلانكا»، ومحمد سعد بـ«محمد حسين»، وعمرو سعد بـ«حملة فرعون»، ورامز جلال بـ«سبع البرمبة»، ما يؤكد أن المنافسة ستكون مشتعلة على كعكة الإيرادات. ويعد فيلم «الممر» الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
أحمد-عـز (3)

أحمد عز: عمر ما كان بينا شيء اسمه «نمبر وان» (فيديو)

فيديو جديد نشره الفنان أحمد عز، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، رد من خلاله على سؤال: "هل أنت نمبر وان؟"، قائلًا: "عمري ما فكرت في حاجة زي دي منذ بدايتي، لما ظهرت سنة 2000 وكان قبل مني بسنوات قليلة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وكل نجوم الجيل ده، عمرنا ما كان في بينا الكلام ده، عمرنا ما فكرنا مين نمبر وان ومين نمبر تو، أنا بعمل فيلم حلو وخلاص، مفيش في دماغي أبعد من كده، كل همي أعمل فيلم كويس وبس، ومع ذلك أتمنى لكل الناس ينجحوا ويحققوا أعلى الإيرادات ويبقوا نمبر وان".
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كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل التصدر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 6 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
تامر حسنى

رسالة تامر حسني لأمير كرارة بعد نجاح «كازابلانكا»

هنأ المطرب تامر حسني، الفنان أمير كرارة، والمنتج وليد منصور، بعد طرح فيلمهما "كازابلانكا" الذي يشارك في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد النجاح الذي حققه الفيلم في أول أيام العيد، حيث احتل المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات). ونشر تامر حسني صورة تجمعه بـ"كرارة" عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، معلّقًا: "مليون مبروك لإخواتي وعشرة العمر النجم أمير كرارة والمنتج وليد منصور، نجاح كبير في أول أيام العيد وبالتوفيق إن شاء الله لكل أفلام الزملاء".
كازابلانكا

«كازابلانكا» يتصدر موسم أفلام عيد الفطر

نجح فيلم "كازابلانكا"، في تصدر إيرادات موسم عيد الفطر، حيث حقق الفيلم في أول أيام عيد الفطر أمس الأربعاء، إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، منفردًا بالصدارة ومتجاوزًا أربعة أفلام تنافسه في الموسم بفارق كبير، وهي: "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
كازابلانكا

سيطرة ضيوف الشرف..شاهد الإعلان الثاني لـ«كازابلانكا»

نشرت شركة "سينرجي" لتامر مرسي، المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، الإعلان الترويجي الثاني للفيلم المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، وذلك بعد البرومو الأول والذي حقق عددًا كبيرا من المشاهدات في الفترة الماضية. وظهر في البرومو الثاني مجموعة من النجوم ضيوف الشرف، في مقدمتهم: مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، إلى جانب أبطال الفيلم النجوم: أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنتش، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
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