نزال تاريخي بين جولدبيرج وأندرتيكر في السعودية

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

جولدبيرج - أندرتيكر

تشهد مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، إقامة منافسات WWE Super ShowDown، على ألقاب الإنتركونتيننتال واليونيفيرسال وWWE، وذلك على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للرياضة مع WWE، وسيشهد هذا الحدث نزالا يجمع نجوم المصارعة الحرة، كما سيعرف عرض WWE Super ShowDown نزالا يقام لأول مرة بين نجم قاعة المشاهير في WWE جولدبيرج، وأندرتيكر، وبالإضافة إلى ذلك، سيقام نزال بين تريبل إتش وراندي أورتن، ونزال باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE الذي يجمع 50 نجمًا، سيظهرون مهاراتهم وقدراتهم القتالية.

وسيلعب أيضا سترومان ضد لاشلي، إلى جانب نزال على لقب الإنتركونتيننتال بين "ذا ديمون" فين بالور وأندرادي، ونزال على لقب اليونيفيرسال بين سيث رولينز وبارون كوربن، وآخر على لقب WWE بين كينجستون ودولف زيجلر، وسيتواجه شين ماكمان مع رومان رينز، ولارس سوليفان مع لوتشا هاوس بارتي. WWE #سوبر_شودان_جدة في