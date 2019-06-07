رياضة

نزال تاريخي بين جولدبيرج وأندرتيكر في السعودية

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
جولدبيرج - أندرتيكر
جولدبيرج - أندرتيكر
تشهد مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، إقامة منافسات WWE Super ShowDown، على ألقاب الإنتركونتيننتال واليونيفيرسال وWWE، وذلك على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للرياضة مع WWE، وسيشهد هذا الحدث نزالا يجمع نجوم المصارعة الحرة، كما سيعرف عرض WWE Super ShowDown نزالا يقام لأول مرة بين نجم قاعة المشاهير في WWE جولدبيرج، وأندرتيكر، وبالإضافة إلى ذلك، سيقام نزال بين تريبل إتش وراندي أورتن، ونزال باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE الذي يجمع 50 نجمًا، سيظهرون مهاراتهم وقدراتهم القتالية.
وسيلعب أيضا سترومان ضد لاشلي، إلى جانب نزال على لقب الإنتركونتيننتال بين "ذا ديمون" فين بالور وأندرادي، ونزال على لقب اليونيفيرسال بين سيث رولينز وبارون كوربن، وآخر على لقب WWE بين كينجستون ودولف زيجلر، وسيتواجه شين ماكمان مع رومان رينز، ولارس سوليفان مع لوتشا هاوس بارتي.  WWE #سوبر_شودان_جدة  في
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اجيرى-والجهاز-الفنى

أجيري لنجوم الفراعنة: أنا اخترت أفضل لاعبي مصر

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لاعبيه بأنه يثق بقدرتهم على تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، على أرضهم متجاهلا الانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة. واجتمع أجيري مع اللاعبين، وليس من بينهم محمد صلاح بطل أوروبا مع ليفربول، للراحة، خلال معسكر مغلق في برج العرب على مشارف الإسكندرية، أمس الخميس، استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، إذ تخوض مصر لقاء الافتتاح ضد زيمبابوي يوم 21 من الشهر الجاري، علمًا بأن الفراعنة سيخوضون مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 هذا الشهر.
مانشستر- يونايتد‎

برشلونة يستهدف التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد

يدخل الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد عامه الأخير في عقده مع مانشستر يونايتد، وبات اسمه يرتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، خاصة أنه لم يوافق بعد على تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر. وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن برشلونة ينظر إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، على أنه الإضافة المثالية للفريق في الموسم المقبل، نظرًا لصغر سنه وإجادته اللعب في أكثر من مركز، وبات راشفورد يملك خبرة كبيرة بالنسبة إلى عمره، إذ لعب 170 مباراة مع اليونايتد و31 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.
بوفون

برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

أشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، حيث يبحث العملاق الكتالوني عن إيجاد حارس بديل لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن للموسم المقبل، في ظل أن الحارس البديل الهولندي ياسبر سيلسن أعلن بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا، كي يلعب أساسيا مع أي فريق آخر الموسم المقبل، وبالتالي يبحث البارسا عن التوقيع مع بوفون خاصة أن عقده انتهى مع سان جيرمان، ومن الممكن التعاقد معه بالمجان.
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كأس-أمم-آسيا

الصين تحتضن كأس الأمم الآسيوية عام 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن حصول الصين على شرف تنظيم نهائيات كأس أمم آسيا عام 2023، وذلك بعد انسحاب منافسيها على الاستضافة كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند، لتحظى بالتالي الصين بشرف استضافة البطولة للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها البطولة في عام 2004، وحينها نجحت في الوصول إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الساموراي الياباني بنتيجة 3-1، ويعود كأس آسيا بالتالي لتنظمه شرق القارة للمرة الأولى منذ عام 2007، عندما نظمت البطولة كل من إندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتيلاند.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السعودية تسعى لتفادي الخروج المبكر في مونديال الشباب

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة، عندما تواجه بنما نظيرتها فرنسا في تمام الساعة 6:00 مساء، وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية 2-0، أما بنما فتحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع مالي 1-1، وتحتاج فرنسا لتحقيق الانتصار لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السعودية تصطدم بفرنسا في مونديال الشباب

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للشباب المقام في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة السادسة، عندما تواجه البرتغال نظيرتها كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:30 عصرًا، وتشارك البرتغال في البطولة للمرة الـ12، وحققت أفضل إنجازاتها بالتتويج باللقب عامي 1989 و1991، بينما تشارك كوريا الجنوبية للمرة الـ15 وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الرابع في نسخة 1983، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه الأرجنتين نظيرتها جنوب إفريقيا في تمام الساعة 8:30 مساءً.
بيراميدز (1)

هل بات نجم بيراميدز قريبًا من الرحيل للدوري السعودي؟

اقترب البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو، نجم فريق بيراميدز، من الرحيل ومغادرة فريقه في الموسم المقبل، وكشفت تقارير أن كينو تلقى اتصالات للرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد دون تحديد هوية النادي الذي يتفاوض لضمه، كما أن كينو استفسر من بعض المقربين له عن أجواء الدوري السعودي والطقس في السعودية، ما يؤكد إمكانية انتقاله إلى أحد فرق المملكة خلال الموسم الجديد، علمًا بأن اللاعب الذي سيتم عامه الـ30 في سبتمبر المقبل، سجل 8 أهداف في بطولة الدوري الممتاز، بجانب هدفين في بطولة كأس مصر مع بيراميدز هذا الموسم.
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