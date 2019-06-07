بوتين: إزاحة «هواوي» أول حرب تقنية في العصر الحديث

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن محاولات إزاحة "هواوى" من الأسواق يعد الحرب التقنية الأولى فى العصر الحديث، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم. واقترح بوتين، في كلمته بفعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي، الذى يشارك فيه الرئيس الصيني شي جين بينج، بمدينة سان بطرسبرج الروسية، تأسيس بنك دولى للمعلومات، مؤكدا أن هناك داعين لإنشاء عالمين ينفصل كل منهم عن الأخر وتتسع الفجوة بينهما، وشدد على أن "الدولار أصبح وسيلة ضغط تستغلها واشنطن لمصلحتها".

وأضاف الرئيس الروسي في كلمته بالجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، إن الاقتصاد العالمى دخل مرحلة الحروب التجارية والنزعات الحمائية. الشههر الماضي، فقد العملاق التكنولوجي الصيني هواوي تقريبًا كل شريك له بفضل الحظر التجاري الأمريكي، بما في ذلك الانقسامات البارزة مع شركات عالمية؛ جوجل وكورنينغ