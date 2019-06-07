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بوتين: إزاحة «هواوي» أول حرب تقنية في العصر الحديث

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن محاولات إزاحة "هواوى" من الأسواق يعد الحرب التقنية الأولى فى العصر الحديث، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم. واقترح بوتين، في كلمته بفعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي، الذى يشارك فيه الرئيس الصيني شي جين بينج، بمدينة سان بطرسبرج الروسية، تأسيس بنك دولى للمعلومات، مؤكدا أن هناك داعين لإنشاء عالمين ينفصل كل منهم عن الأخر وتتسع الفجوة بينهما، وشدد على أن "الدولار أصبح وسيلة ضغط تستغلها واشنطن لمصلحتها".
وأضاف الرئيس الروسي في كلمته بالجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، إن الاقتصاد العالمى دخل مرحلة الحروب التجارية والنزعات الحمائية. الشههر الماضي، فقد العملاق التكنولوجي الصيني هواوي تقريبًا كل شريك له بفضل الحظر التجاري الأمريكي، بما في ذلك الانقسامات البارزة مع شركات عالمية؛ جوجل وكورنينغ
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مواجهة مرعبة بين مدمرة روسية وسفينة أمريكية ببحر الصين

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية أن الأسطول الروسي في المحيط الهادي اتهم، الجمعة، سفينة حربية أمريكية بأنها كادت أن تتسبب في تصادم مع سفينة عسكرية روسية في بحر الصين الشرقي بسبب مناورة خطيرة على حد وصفها. ونسبت الوكالة إلى البحرية الروسية، القول إن السفينة تشانسلورزفيل التي تحمل صواريخ موجهة اقتربت لمسافة 50 مترا فقط من المدمرة الروسية أدميرال فينوغرادوف. وتابعت "المدمرة الروسية في أعقاب الخطر، اضطرت إلى اتخاذ إجراء طارئ لتجنب الصدام".
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تنسيق الإجراءات بين روسيا والسعودية في صفقة «أوبك»

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو والرياض تتفهمان بشكل متشابه الوضع في سوق النفط، مشيرا إلى أنهما اتفقتا على تنسيق الإجراءات وعرضهما على المشاركين الآخرين في صفقة أوبك+. وقال "نوفاك": "التقينا أمس مع وزير الطاقة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، ونسقنا المواقف، وكان لدينا اجتماع جيد للغاية، ونحن نتفهم على قدم المساواة وضع السوق. واتفقنا على أننا سنتخذ إجراءات منسقة مشتركة وسنعرضها على البلدان الأخرى والأطراف الأخرى في الاتفاق".
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انفجار غامض يدمر واجهات مباني في السويد

هز انفجار قوي وسط بلدة لينشوبينج في جنوب السويد، اليوم الجمعة، وأشارت هيئة الشرطة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الانفجار "على ما يبدو ألحق أضرارا بمبان"، وأكدت أنها أرسلت فريقا من خبراء المفرقعات إلى موقع الحادث، من أجل الوقوف على أسباب الانفجار، وتمشيط المنطقة بالكامل، مستكملة "نحقق فيما حدث. لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات" -بحسب سكاي نيوز-، فيما أعلنت متحدثة من مستشفى جامعة لينشوبينج، استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى، عددا من الأشخاص المصابين، وجاري علاجهم من آثار الإصابات التي لحقت بهم جراء التفجير غير المعروفة أسبابه حتى الآن، وفقا ليورو نيوز.
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اكشفوا وجه المجرم.. حكم قضائي بفضح سفاح المسجدين بنيوزيلندا

قضت محكمة نيوزيلندية بالسماح لوسائل الإعلام بالكشف عن وجه منفذ الهجوم على مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" في شهر مارس الماضي، والذي أودى بحياة 51 شخصا وتسبب في إصابة أكثر من 50 آخرين. ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس عن قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر قوله: إن النيابة أكدت أنه لم يعد هناك ضرورة لمنع تداول صورة منفذ الهجوم برينتون هاريسون تارانت 28 عاما.
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الصين تنتقم لهواوي وتهدد عرش «آبل» في العالم

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، وضعت الولايات المتحدة، شركة "هواوي" الصينية، رائدة تكنولوجيا الاتصالات، على القائمة السوداء، القرار الذي يمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من تصدير منتجاتها إليها، وهو ما مثّل ضربة هائلة للعملاق الصيني، وفي المقابل يخشى العديد من المراقبين حول العالم من الرد الصيني، الذي قد يستهدف شركات أمريكية عاملة في الصين، وعلى رأسها شركة "آبل" المنتجة لهواتف "آيفون"، والتي تعد الصين من أكبر أسواقها كما تمتلك عدد من المصانع الكبيرة في الدولة الآسيوية.
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شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

في وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات، والقرار إذا تم تطبيقه بشكل صارم ومستمر فإنه سيؤدي إلى توقف عملاق معدات الاتصالات الصينية عن العمل، وإذا امتد الحظر ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصينية، كما يشاع، فإن ذلك سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة ليس فقط بالصين، وإنما بالشركات الأمريكية والدولية أيضا، فعلى المدى الطويل، يمكن أن ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين غير متوافقتين وعدائيتين، مع تأثيرات كارثية محتملة فى العلاقات الدولية المستقبلية.
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كيف سيتأثر العالم بصراع الصين وأمريكا التكنولوجي؟

تواجه الأوساط التكنولوجية العالمية العديد من الأزمات في الوقت الحالي، إلا أن ما قد تعانيه بالمستقبل القريب من وطأة انقسام الشركات العالمية في موافقها بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي وصلت آثاره إلى المجالات التقنية مؤخرًا. وفي حال أجبرت التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن الشركات على تطوير مجموعتين مختلفتين من التقنيات - واحدة للصين ودولها المنحازة والأخرى لبقية العالم - فسيكون ذلك بمثابة خبر سيئ للجميع، وبالأخص الشركات متعددة الجنسيات التي تراهن على الاقتصاد التكنولوجي بالوقت الحالي.
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«حطها في دماغه».. ترامب: هواوي خطر أمني وعسكري كبير

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، ضمن ملفات المفاوضات التجارية التي تجريها واشنطن مع بكين، قائلا في تصريحات للصحفيين، يوم الخميس، إن "هواوي شيء خطير للغاية، عندما تنظرون إلى ما فعلوه من وجهة نظر أمنية، ومن وجهة نظر عسكرية، تجدون أنه خطير للغاية"، مرجحا أن "يتم تضمين هواوي في اتفاق تجاري. إذا توصّلنا لاتّفاق، فأنا أرى هواوي مدرجة فيه بطريقة أو بأخرى"، من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية على الرغم من سؤال وجهه له أحد الصحفيين بهذا الشأن، بحسب قناة الحرة.
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