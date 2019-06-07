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هواوي تتلقى ضربات جديدة من إنجلترا وفيسبوك

لا تزال الحرب الأمريكية الصينية قائمة، وخلال تلك الحرب تم إشراك الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا، فمن الصين كانت هواوي ومن أمريكا كانت جوجل وغيرها ومؤخرا فيسبوك
تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
هواتف هواوي
هواتف هواوي
في الوقت الذي تحاول فيه شركة هواوي الصينية لملمة جراحها بعد الضربة القوية التي وجهتها إليها الإدارة الأمريكية منذ أسابيع قليلة، تسعى شركات كبرى ودول لفرض مزيد من التضييقات على العملاق الصيني، وبعض تلك التضييقات نتيجة مخاوف أمنية، وأخرى تأتي التزاما بالقرار الأمريكي بحظر التعامل مع الشركة، وكانت أقوى تلك الضربات التي عانت منها هواوي هي حظر نظام التشغيل الأشهر في العالم "أندرويد" على هواتف هواوي، أما اليوم فهناك ضربتان جديدتان تلقتهما هواوي، إحداهما من شركة فيسبوك، والأخرى من بريطانيا.
عرض "تليفزيون الآن"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن أزمة شركة هواوى، إذ تلقت صفعة جديدة من بريطانيا. وقال مسؤول بريطاني كبير في مجال الأمن الإلكتروني إن على شركة "هواوي" الصينية رفع معاييرها الأمنية "البالية" التي تقل عن منافسيها، في وقت تتعرض فيه الشركة لضغوط متزايدة في الغرب. وأضاف المدير التقني للمركز
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يعادل ثمن آيفون.. سعر حامل شاشة أبل يثير الجدل

بعد أزمة شركة هواوي من المؤكد أن شركة أبل ستبذل قصارى جهدها من أجل التربع مرة أخرى على ساحة الأجهزة الحديثة دون منافس يعمل على زعزعة اقتصادها، وآخر ما جاءت به شاشة عرض متطورة بشكل مذهل "برو ديسبلاي إكس دي آر"، وتتميز بأنها 32 بوصة، كما أنها تبدأ من 5.000 دولار، وما زالت شركة أبل تحاول إدهاش العالم بما تصدره، وعلى الرغم من هذه الأسعار الباهظة فإنه ما زال يوجد لها معجبون يفضلون دائمًا شراء مثل هذه الماركات، ولكن دعنا نقول إنه مجرد هوس، فأصبحت تفاحة أبل بمنزلة علامة للمظاهر الكاذبة!
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تفاصيل أكثر عن الهاتف المنتظر لسامسونج Note 10

حملة هواتف سامسونج وعشاقها ينتظرون كل ما ستكشف عنه الشركة الكورية من ابتكارات في هواتفها الرائدة Galaxy Note، خاصة وأن ولاء المستخدمين لمنتجات سامسونج ظهر واضحا جدًا مع إصدارات Note الرائد، وخلال الفترة الحالية تضع سامسونج لمساتها النهائية على الإصدار الأحدث لديها جلاكسي نوت 10 الذي بدأت تظهر حولة مجموعة من التسريبات تشير إلى الشكل أو بعض المواصفات القادمة في الهاتف، ورغم تكتم سامسونج إلا أن ذلك لا يمنع من وجود عمليات لجس نبض وذوق الجمهور حول هاتفها القادم.
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بسبب الـ5G.. هواوي تعرض «صفقة عدم التجسس» على أمريكا

قال ليوا هوا رئيس مجلس إدارة شركة Huawei ردًا على سؤال هل الشركة منفتحة على نفس النوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة التي قيل إنها قدمت إلى المملكة المتحدة وألمانيا؟ "نحن على استعداد لتوقيع اتفاقيات عدم تجسس مع الدول"، وأعلنت أمريكا منذ أيام إدراج شركة هواوي ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة، وبالرغم من أن أمريكا كانت تستهدف من خطوتها شبكات هواوي وليس الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة الصينية، فإن التأثير وضح بشدة بعد إعلان شركة جوجل حظر تحديثات نظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي، وهو ما أحدث تداعيات كبيرة على الشركة في الفترة الماضية.
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هواتف يصلها نسخة أندرويد Q.. منها هواوي Mate 20 Pro

أعادت شركة جوجل هاتف Huawei Mate 20 Pro إلى قائمة الهواتف التي سيصلها النسخة التجريبية من الإصدار الأخير أندرويد Q، يأتي ذلك في إطار فترة السماح المقدرة بـ3 أشهر من قبل شركة جوجل إلى شركة هواوي، وهو نفس التوقيت الذي نجحت فيه هواوي برفع الحظر الموقع عليها من قبل الحكومة الأمريكية في إنهاء التعامل بين كل من الاتحاد العالمي لكروت الذاكرة SD وشبكة حلفاء WIFI وجمعية Bluetooth مع هواوي، حيث عاد اسم شركة هواوي إلى القائمة الشركات التي تدعم كروت ذاكرة SD وخاصية Bluetooth وWIFI مما يعني أن أجهزة هواوي الذكية ستستمر في دعم الثلاثة مميزات المذكورة.
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بكاميرا Pop-Up.. هواوي تطرح Y9 Prime 2019 في مصر

أطلقت هواوي مصر هاتف Y9 Prime 2019 الذي يعد نقلة في عالم الهواتف المتوسطة حيث يأتي بشاشة عرض كاملة وكاميرا Pop-Up، وقال "كيث لي" – نائب رئيس هواوي مصر، " نحن في هواوي نقدم التطور والابتكار، ولم تعد تكتفي فئة المستخدمين الشباب بهاتف ذكي متوسط الإمكانيات، بل أخذت هذه الفئة تتطلع لمزيد من الإمكانيات والمزايا المبتكرة في هواتفهم، لذا نقدم هاتف هواوي Y9 Prime 2019 للسوق المصرية، الذي يمثل فئة جديدة من نوعها في سوق الهواتف الذكية، حيث إنه يقارب فئة الهواتف الرائدة في الإمكانيات والمزايا، بل إنه يحتوي على مزايا لم تكن موجودة في الهواتف المتطورة".
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سيب وأنا أسيب.. مصير هواتف أبل بعد أزمة هواوي

على مدار الأيام الماضية لم ينقطع الحديث عالميا ومحليا حول أزمة شركة هواوي الصينية وهواتفها، التي باتت مهددة بشكل كبير إذا امتنعت جوجل الأمريكية عن دعمها بنظام تشغيل أندرويد الأشهر عالميا، ولا تزال تفاصيل الأزمة متشابكة وإن كانت جوجل قد منحت شركة هواوي فترة سماح 3 أشهر لتدبير أمرها، وبدورها أبت شركة هواوي أن تخضع لمنحة من جوجل رافضة فترة السماح، وأكد مسئولوها أنهم ليسوا في حاجة لهذه الفترة بل إنهم مستعدون بالنظام البديل، ورغم التصريحات المختلفة الصادرة من الجانب الصيني حول الأزمة فإن هناك أطرافا أخرى قد تدخل في الصراع لاحقًا، منها شركة أبل.
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نائب رئيس هواوي لأمريكا.. لا مزيد من بناء الجدران

قال كين هو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي العالمية: "تم فرض قيود على هواوي بناءً على مزاعم لا أساس لها وذلك من أجل تعطيل عمليات أعمالنا، ونعتقد أن هذا السلوك غير مبرر على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه في أوروبا يعتمد ما يقرب من ثلاثة أرباع مستخدمي الهواتف الذكية على هاتف يعمل بنظام Android. تمثل حسابات Huawei نحو 20% من هذا السوق، مثل هذه القرارات المتهورة يمكن أن تسبب الكثير من الضرر للمستهلكين والشركات في أوروبا، هذا يضع سابقة خطيرة، ويتعارض مع قيم مجتمع الأعمال الدولي، ويقطع سلسلة التوريد العالمية ويعطل المنافسة العادلة في السوق.
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