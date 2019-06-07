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يعادل ثمن آيفون.. سعر حامل شاشة أبل يثير الجدل

تكلفة حامل شاشة برو تتخطى معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف خارج عالم أبل، وهي بمنزلة مؤشر يجب أن يعيه أي مستخدم يفكر بجدية في شراء أجهزة أبل
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
حامل أبل
حامل أبل
بعد أزمة شركة هواوي من المؤكد أن شركة أبل ستبذل قصارى جهدها من أجل التربع مرة أخرى على ساحة الأجهزة الحديثة دون منافس يعمل على زعزعة اقتصادها، وآخر ما جاءت به شاشة عرض متطورة بشكل مذهل "برو ديسبلاي إكس دي آر"، وتتميز بأنها 32 بوصة، كما أنها تبدأ من 5.000 دولار، وما زالت شركة أبل تحاول إدهاش العالم بما تصدره، وعلى الرغم من هذه الأسعار الباهظة فإنه ما زال يوجد لها معجبون يفضلون دائمًا شراء مثل هذه الماركات، ولكن دعنا نقول إنه مجرد هوس، فأصبحت تفاحة أبل بمنزلة علامة للمظاهر الكاذبة!
في يوم الإثنين الماضي، قررت شركة أبل الإعلان عن شاشة سحرية جديدة متميزة بتقنية عالية، وتتميز بكثير من الخصائص التقنية، ولكن من المؤكد أن كثيرا من المستخدمين ليسوا بحاجة لمثل هذه الامتيازات، فكل ما يهمهم فقط رؤية واضحة ومشاهدة ألوان رائعة من أجل مشاهدة مريحة للتليفزيون، ولكن الغريب أن هذه الشاشة بلا
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هواوي تتلقى ضربات جديدة من إنجلترا وفيسبوك

في الوقت الذي تحاول فيه شركة هواوي الصينية لملمة جراحها بعد الضربة القوية التي وجهتها إليها الإدارة الأمريكية منذ أسابيع قليلة، تسعى شركات كبرى ودول لفرض مزيد من التضييقات على العملاق الصيني، وبعض تلك التضييقات نتيجة مخاوف أمنية، وأخرى تأتي التزاما بالقرار الأمريكي بحظر التعامل مع الشركة، وكانت أقوى تلك الضربات التي عانت منها هواوي هي حظر نظام التشغيل الأشهر في العالم "أندرويد" على هواتف هواوي، أما اليوم فهناك ضربتان جديدتان تلقتهما هواوي، إحداهما من شركة فيسبوك، والأخرى من بريطانيا.
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تفاصيل أكثر عن الهاتف المنتظر لسامسونج Note 10

حملة هواتف سامسونج وعشاقها ينتظرون كل ما ستكشف عنه الشركة الكورية من ابتكارات في هواتفها الرائدة Galaxy Note، خاصة وأن ولاء المستخدمين لمنتجات سامسونج ظهر واضحا جدًا مع إصدارات Note الرائد، وخلال الفترة الحالية تضع سامسونج لمساتها النهائية على الإصدار الأحدث لديها جلاكسي نوت 10 الذي بدأت تظهر حولة مجموعة من التسريبات تشير إلى الشكل أو بعض المواصفات القادمة في الهاتف، ورغم تكتم سامسونج إلا أن ذلك لا يمنع من وجود عمليات لجس نبض وذوق الجمهور حول هاتفها القادم.
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بسبب الـ5G.. هواوي تعرض «صفقة عدم التجسس» على أمريكا

قال ليوا هوا رئيس مجلس إدارة شركة Huawei ردًا على سؤال هل الشركة منفتحة على نفس النوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة التي قيل إنها قدمت إلى المملكة المتحدة وألمانيا؟ "نحن على استعداد لتوقيع اتفاقيات عدم تجسس مع الدول"، وأعلنت أمريكا منذ أيام إدراج شركة هواوي ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة، وبالرغم من أن أمريكا كانت تستهدف من خطوتها شبكات هواوي وليس الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة الصينية، فإن التأثير وضح بشدة بعد إعلان شركة جوجل حظر تحديثات نظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي، وهو ما أحدث تداعيات كبيرة على الشركة في الفترة الماضية.
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شركة-هواوي

بسبب الـ5G.. هواوي تعرض «صفقة عدم التجسس» على أمريكا

قال ليوا هوا رئيس مجلس إدارة شركة Huawei ردًا على سؤال هل الشركة منفتحة على نفس النوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة التي قيل إنها قدمت إلى المملكة المتحدة وألمانيا؟ "نحن على استعداد لتوقيع اتفاقيات عدم تجسس مع الدول"، وأعلنت أمريكا منذ أيام إدراج شركة هواوي ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة، وبالرغم من أن أمريكا كانت تستهدف من خطوتها شبكات هواوي وليس الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة الصينية، فإن التأثير وضح بشدة بعد إعلان شركة جوجل حظر تحديثات نظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي، وهو ما أحدث تداعيات كبيرة على الشركة في الفترة الماضية.
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هواوي تدخل سوق السيارات الذكية رغم الضغوط الأمريكية

ظلت هواوي؛ عملاق التكنولوجيا الصينية، التي حظيت باهتمام كبير وسط الخلاف المستمر بين الصين والولايات المتحدة والحرب التجارية الدائرة بينهما مؤخرًا، في دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن أفيد عن إطلاقها وحدة أعمال لحلول السيارات الذكية، في مسعى لتحقيق أهدافها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الذكي في سوق السيارات مستقبلًا. تمت الموافقة على الوحدة من قبل مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لشركة رن تشنغ فاي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، نقلاً عن وثيقة داخلية صدرت عنه.
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كيف سيبدو نظام تشغيل هواوي البديل لأندرويد؟

بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب الاقتصادية على الصين وإطلاق قرار بحظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، قررت الشركة الصينية الإعلان عن نظام تشغيلي جديد لهواتفها الذكية القادمة والحالية التي ستتوقف عن الحصول على دعم جوجل أولا بأول كالمعتاد. ظهرت بعض الشائعات الجديدة مؤخرًا عن احتمالية أن تعلن الشركة عن هذا النظام تحت اسم Ark OS. اتخذ الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة هواوي الدور الأسوأ في الشهر الماضي، حيث فقد صانع الهواتف الذكية الصيني الوصول إلى أندرويد وويندوز.
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بعد الحظر الأمريكي.. هواوي تتخلى عن كابلاتها البحرية

يبدو أن العقوبات القاسية التي فرضتها الحكومة الأمريكية الشهر الماضي على الشركة الصينية العملاقة هواوي، بدأت تؤتي ثمارها. اضطرت شركة هواوي الصينية إلى محاربة الشكوك والمخاوف بشأن أمان معدات الشبكات الخاصة بها لسنوات عديدة، والتي تُوجت في الآونة الأخيرة بوضعها على قائمة سوداء للولايات المتحدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الآن تتنحى هواوي رسميًا عن أحد أهم مجالات الأعمال التجارية، من خلال التخلي عن قطاع أعمال الكابلات البحرية، وتقليص حجمها حسب موقع "the verge".
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