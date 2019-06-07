يعادل ثمن آيفون.. سعر حامل شاشة أبل يثير الجدل

تكلفة حامل شاشة برو تتخطى معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف خارج عالم أبل، وهي بمنزلة مؤشر يجب أن يعيه أي مستخدم يفكر بجدية في شراء أجهزة أبل

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

بعد أزمة شركة هواوي من المؤكد أن شركة أبل ستبذل قصارى جهدها من أجل التربع مرة أخرى على ساحة الأجهزة الحديثة دون منافس يعمل على زعزعة اقتصادها، وآخر ما جاءت به شاشة عرض متطورة بشكل مذهل "برو ديسبلاي إكس دي آر"، وتتميز بأنها 32 بوصة، كما أنها تبدأ من 5.000 دولار، وما زالت شركة أبل تحاول إدهاش العالم بما تصدره، وعلى الرغم من هذه الأسعار الباهظة فإنه ما زال يوجد لها معجبون يفضلون دائمًا شراء مثل هذه الماركات، ولكن دعنا نقول إنه مجرد هوس، فأصبحت تفاحة أبل بمنزلة علامة للمظاهر الكاذبة!

في يوم الإثنين الماضي، قررت شركة أبل الإعلان عن شاشة سحرية جديدة متميزة بتقنية عالية، وتتميز بكثير من الخصائص التقنية، ولكن من المؤكد أن كثيرا من المستخدمين ليسوا بحاجة لمثل هذه الامتيازات، فكل ما يهمهم فقط رؤية واضحة ومشاهدة ألوان رائعة من أجل مشاهدة مريحة للتليفزيون، ولكن الغريب أن هذه الشاشة بلا

في يوم الإثنين الماضي، قررت شركة أبل الإعلان عن شاشة سحرية جديدة متميزة بتقنية عالية، وتتميز بكثير من الخصائص التقنية، ولكن من المؤكد أن كثيرا من المستخدمين ليسوا بحاجة لمثل هذه الامتيازات، فكل ما يهمهم فقط رؤية واضحة ومشاهدة ألوان رائعة من أجل مشاهدة مريحة للتليفزيون، ولكن الغريب أن هذه الشاشة بلا حامل، ومن الطبيعي أن يكون سعر الحامل أقل بكثير من كل الأجهزة، ولكن المثير للسخرية حقا وأحدث تساؤلات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سعر الحامل بلغ 999 دولارا! من المؤكد أنه مصنوع من المعدن وليس من الذهب! أي يعادل ثمن آيفون XS، نقلا عن "cultofmac".

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تتميز الشاشة بكثافة تصل إلى 6 كيلو، وبالنسبة للحامل فأوضح موقع الشركة على الإنترنت: "يحتوي الحامل Pro stand على ذراع مصممة بشكل يميل إلى التعقيد، حيث يتوازى تمامًا مع الشاشة، لذا ستشعر بأن الشاشة شبه خالية تمامًا من الوزن، ما يسمح للمستخدمين بوضعها بسهولة في أي موضع"، ولكن هذا لا يعني أن يصل ثمن الحامل إلى هذا السعر، وبالتالي أثار سخرية الجميع عبر منصات التواصل الاجتماعي، نقلا عن CNN.

وأعرب أحد مستخدمي تويتر قائلا: "تكلفة حامل شاشة برو تتخطى معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف خارج عالم أبل، وهي بمنزلة مؤشر يجب أن يعيه أي مستخدم يفكر بجدية في شراء أجهزته، فكل جهاز أطلقته شركة أبل في العام الماضي هو انتزاع للأموال مع عدم وجود وظائف جديدة".

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لم يتوقف الجدل حول هذا الاختراع البسيط غالي الثمن، فقال مستخدم آخر: "هل فقدت شركة أبل الواقعية؟"، وقال آخرون إن شركة أبل "تزعج عملاءها"، ويصفون هذه الخطوة بأنها "جشع من أجل الأرباح"، وقال آخر: "لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة"، إضافة إلى إحدى التغريدات البارزة: "إن ما قامت به هذه الشركة لا يختلف كثيرًا عن سرقة أموال العملاء"، وقال إنه سيتخلى عن أجهزة أبل وسيتجه إلى أندرويد والأجهزة الأخرى، نقلا عن "usatoday".

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وقال آخر بنغمات تحمل سخرية: "حامل أبل لشاشة برو، أكرر مرة أخرى أنه حامل، تكلفته وصلت إلى 1000 دولار، فكر في ذلك لمدة دقيقة"، في بعض الأحيان تكون هناك أسباب عملية لزيادات الأسعار، مثل المكونات الموجودة في الداخل.

لم تنتهِ موجة الانتقادات حتى الآن، فما زال المستخدمون في سخرية تامة لمثل هذه الإطلاقة الجشعة، وكان لا بد لشركة أبل من التمهل في مثل هذه الأزمات والتوقف قليلا، فبجانب الحامل والشاشة اللذين أطلقتهما أبل، قامت بإصدار جهاز كمبيوتر جديد يبدأ سعره من 6 آلاف دولار، فتخيل معي أنك إذا أردت شراء هذا الجهاز مع شاشة برو وحامل أبل، ستجد أن التكلفة تصل في النهاية إلى 20 ألف دولار، وذلك بعد إضافة التحديثات والخدمات الأخرى، ولم تصرح شركة أبل حتى الآن بتبرير مُرضٍ للعملاء بشأن مثل هذه الأرقام الفلكية، فهل تحاول شركة أبل التصدر سريعًا بحامل بمثل هذا الثمن؟

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