رحلات اليوم الواحد تنعش شواطئ الإسكندرية (صور)

عروس البحر المتوسط «كامل العدد».. قلعة قايتباي تسجل إقبالا جيدا.. حديقة الحيوان تحقق إيرادات ضخمة.. ورحلات اليخوت والحفلات الغنائية كلمة السر

تحرير:محمد مجلي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

"سوق بينا يا أسطى على الكورنيش، ناكل درة ونشرب مانجة" باتت تلك الأغنية الشهيرة للفنان أحمد عدوية هي الشعار الرسمى لزائري محافظة الإسكندرية من مختلف المحافظات، خلال فترة عيد الفطر المبارك، فاحتلت رحلات الحناطير المقدمة، وأصبح المشهد على الكورنيش كأنه كرنفال كبير للاحتفال بالعيد، وشهدت الشواطئ ازدحامًا ملحوظًا بعد أن انتشرت رحلات اليوم الواحد واصطفّت الأتوبيسات على الكورنيش فى انتظار انتهاء اليوم، لتعلن عن موعد الرحيل الذي يتزامن مع وقت غروب الشمس.

الكافيتريات المطلة على البحر استقدمت عددا من المطربين الشعبيين، وتنافس الجميع من أجل جذب واستقدام الزبائن، الذين أصبحوا متكدسين، على الرغم من رفع الأسعار والإعلان عن قائمة بحد أدنى للطلبات تبدأ من 500 جنيه فى مقابل الاستمتاع بهؤلاء المطربين. وشهدت الشواطئ إقبالا كبيرا، حيث سجلت شواطئ شرق المحافظة إقبالا

الكافيتريات المطلة على البحر استقدمت عددا من المطربين الشعبيين، وتنافس الجميع من أجل جذب واستقدام الزبائن، الذين أصبحوا متكدسين، على الرغم من رفع الأسعار والإعلان عن قائمة بحد أدنى للطلبات تبدأ من 500 جنيه فى مقابل الاستمتاع بهؤلاء المطربين.

وشهدت الشواطئ إقبالا كبيرا، حيث سجلت شواطئ شرق المحافظة إقبالا كبيرا خلال ثالث أيام العيد، فأعلن مسؤولو شواطئ "المنتزه وميامي وسيدي بشر وأبو هيف والمندرة والعصافرة" امتلاءها بالزائرين، خاصة الرحلات المعروفة باسم رحلات اليوم الواحد، بينما نظمت بعض الشواطئ رحلات باليخوت تشمل تناول وجبة الغداء.

وأكد محمد سعد، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، ارتفاع نسبة الإقبال على الشواطئ خلال ثالث أيام العيد، فبلغت نسبة الإشغالات في الفنادق بالمحافظة 100% على الرغم من انشغال أعداد كبيرة من المواطنين بامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف مدير الإدارة المركزية في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الإسكندرية استقبلت أعدادا كبيرة من رواد رحلات اليوم الواحد الآتين من المحافظات المختلفة خلال اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك، ما أسهم في الزحام وزيادة نسبة الإقبال على الشواطئ والمطاعم والكافيتريات.

وأشار إلى أنه تم تكليف المسؤولين بالإدارة بتشكيل فرق عمل للمرور على المطاعم والكافيتريات والفنادق للتأكد من الالتزام بكل التعليمات الواردة من وزارة السياحة.

وشهدت دور العرض والسينمات إقبالا كبيرا جدا مقارنة بالأيام التى سبقت فترة العيد، فبات البحث عن الجديد من الأفلام هو المهمة الأولى للشباب.

وكانت المتنزهات الخضراء رمز الأمان للمواطنين الذين يخشون على أطفالهم من البحر، وباتت وجبتا الغداء والعشاء اللتان كان أغلبهما أسماكا في تلك الأماكن التي شهدت وجود الآلاف من السكندريين والزائرين.

كما أعلنت قلعة قايتباي الإقبال عليها خلال فترة العيد بنسبة 100% مقارنة بباقي الأيام، وساعد على ذلك قرار إدارة القلعة بمد فترات العمل عن الأوقات الرسمية، بينما أسهم قرار معاملة الأفارقة كما هو الحال للمصريين فى زيادة نسبة الإقبال لغير المصريين.

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية في الإسكندرية، إن نسبة الإقبال على القلعة جيدة جدا خلال ثالث أيام عيد الفطر، وتقترب من نسبة الحضور فى ثاني أيام العيد مقارنة باليوم الأول الذي ارتكزت فيه الاحتفالات على الزيارات العائلية.

وأكد د.علاء الدمياطي مدير إدارة حديقة الحيوان، أن هناك نظاما ميسرا قامت به إدارة حديقة الحيوان بهدف التيسير على المواطنين لقضاء وقت ماتع، وتم تخصيص مكان للأطفال وزيادة منافذ بيع التذاكر لمنع حالة التكدس ووجود وحدة إذاعة داخلية لتوجيه المواطنين، وحراسة أمنية من الشرطة لحماية الزائرين.

وأضاف الدمياطي أن حديقة الحيوان شهدت نسبة إقبال كبيرة من جانب، لمشاهدة الحيوانات، وارتفعت فيها نسبة الإقبال فى اليومين الثاني والثالث مقارنة باليوم الأول، بواقع حضور 10 آلاف زائر فى اليوم الأول، و12 ألف زائر في اليوم الثالث من العيد وحققت إيرادات تصل لـ100 ألف جنيه تقريبا.

من جانبها، فرضت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية إجراءات أمنية مشددة على الشواطئ وفي الحدائق والمتنزهات وبحديقة الحيوان بالنزهة وغيرها من الأماكن السياحية، واعتمدت على نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة للتعامل السريع مع أي حالات طارئة أو مشكلات يعانى منها المواطنون.