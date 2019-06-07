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رحلات اليوم الواحد تنعش شواطئ الإسكندرية (صور)

عروس البحر المتوسط «كامل العدد».. قلعة قايتباي تسجل إقبالا جيدا.. حديقة الحيوان تحقق إيرادات ضخمة.. ورحلات اليخوت والحفلات الغنائية كلمة السر
تحرير:محمد مجلي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
احتفالات عيد الفطر بالإسكندرية
احتفالات عيد الفطر بالإسكندرية
"سوق بينا يا أسطى على الكورنيش، ناكل درة ونشرب مانجة" باتت تلك الأغنية الشهيرة للفنان أحمد عدوية هي الشعار الرسمى لزائري محافظة الإسكندرية من مختلف المحافظات، خلال فترة عيد الفطر المبارك، فاحتلت رحلات الحناطير المقدمة، وأصبح المشهد على الكورنيش كأنه كرنفال كبير للاحتفال بالعيد، وشهدت الشواطئ ازدحامًا ملحوظًا بعد أن انتشرت رحلات اليوم الواحد واصطفّت الأتوبيسات على الكورنيش فى انتظار انتهاء اليوم، لتعلن عن موعد الرحيل الذي يتزامن مع وقت غروب الشمس.
الكافيتريات المطلة على البحر استقدمت عددا من المطربين الشعبيين، وتنافس الجميع من أجل جذب واستقدام الزبائن، الذين أصبحوا متكدسين، على الرغم من رفع الأسعار والإعلان عن قائمة بحد أدنى للطلبات تبدأ من 500 جنيه فى مقابل الاستمتاع بهؤلاء المطربين. وشهدت الشواطئ إقبالا كبيرا، حيث سجلت شواطئ شرق المحافظة إقبالا
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ندوة عن قانون الجمعيات الاهلية تصوير دعاء (4)

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: قريبا إصدار قانون جديد

«قانون جديد وليس تعديل»، هكذا أوضح دكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في مصر، بشأن الحوار المجتمعي الذي أجري على قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب، وأعاده رئيس الجمهورية مرة أخرى للتداول والنقاش وإجراء تعديلات عليه، بعدما لاقى رفض من قطاعات مختلفة. وأضاف عبد القوي أنه بعد المناقشات وإجراء جلسات حوار مجتمعي موسعة تم الأخذ بالمقترحات التي جاءت من خلالها تم إعداد مشروع قانون من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الوزراء.
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نائب رئيس الامتحانات: لجان تصحيح الثانوية العامة تبدأ الإثنين المقبل

قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تفقد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، اليوم الجمعة، كنترول السعيدية في محافظة الجيزة للاطمئنان على تجهيز الكنترول، وتفقد التجهيزات النهائية لبدء اعمال التقدير لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا في تصريح خاص، أن مقار تقدير الدرجات "لجان التصحيح" مستعدة لبدء تصحيح كراسات امتحانات مادة اللغة العربية للثانوية العامة بدءا من الإثنين المقبل.
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مصر للطيران تلغي 3 رحلات متجهة للسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء 3 رحلات أرقام MS 853 وMS 855 وMS 857، المتجهة مساء اليوم وصباح وظهر غدا السبت، من مطار القاهرة إلى الخرطوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير".
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التعليم تكشف مصير امتحانات الثانوية العامة في العريش

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، عن أنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن اللجان مؤمنة بالكامل من قبل القوات المسلحة وقوات الداخلية. وأشار "عبد الحكم" في تصريح خاص لـ"التحرير" إلى أن مراكز توزيع الأسئلة مؤمنة تأمينا مشددا من قبل القوات المسلحة والشرطة، مستبعدا حدوث تسريب أو أي أعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية نتيجة ما يحدث من أعمال إرهابية بالمنطقة.
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إشغالات فنادق الإسكندرية 100% في عيد الفطر (صور)

قال محمد سعد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، إن نسبة الإشغالات بالفنادق في المحافظة بلغت 100% خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مرجعا ذلك إلى نسبة الإقبال الكبيرة على عروس البحر الأبيض المتوسط خلال إجازة العيد، إذ استقبلت المحافظة عددا كبيرا من الوافدين من خارج المحافظة أو البلدان العربية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بجو الإسكندرية المتميز، مؤكدا على أن ثانى أيام العيد شهد انتعاشا كبيرا بالأماكن السياحية والحدائق والشواطئ.
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529 ساحة لصلاة عيد الفطر في الإسكندرية

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، 529 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك، ووضعت المديرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط لتطبيقها على ساحات صلاة العيد، تتضمن توفير 1058 إماما وخطيبا للصلاة بالساحات بواقع إمام أساسي وآخر احتياطي وعدم التصريح باعتلاء المنابر لغير المصرح لهم. ومن جانبه، قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة، إنه بناء على توجيهات وزارية وتوجيهات وكيل الوزارة خلال لقائه مع مفتشي المتابعة، تقرر متابعة الساحات ورصد أي مخالفات والتصدي لها.
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ممنوع الإجازات.. كيف استعدت حديقة الحيوان للعيد؟

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، نهاية الأسبوع الجاري، وصرح الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، اليوم الأحد، بأن الحديقة جاهزة وتبدأ في استقبال زوارها من الساعة السابعة صباحا، موضحا أن تجهيزات الحديقة تتمثل في زيادة المسطحات الخضراء، حظائر الحيوانات، الطرق، البرك، نافورات المياه، دورات المياه، الحيوانات، الزواحف، كما تم إضافة 2700 شتلة، بجانب وجود ولدات جديدة من الحيوانات، وذلك في ظل خطة مستمرة ودائمة لتطوير حديقة حيوان الجيزة وإسعاد المواطنين خلال فترة الإجازات والأعياد.
صلاة-العيد

البحوث الفلكية تعلن مواعيد صلاة عيد الفطر بمحافظات مصر

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظتي القاهرة والجيزة ستكون في الساعة الخامسة و19 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، موضحا في بيان اليوم الأحد، أن مدينتي طابا والعريش هما أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و6 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و40 دقيقة.
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