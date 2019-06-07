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إقبال جماهيري على مسارح الدولة في عيد الفطر (صور)

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مسرحية شباك مكسور
مسرحية شباك مكسور
أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، صباح اليوم الجمعة، عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح في أولى ليالي عروضه، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أمس الخميس، حيث إنه لا مكان لقدم داخل صالات المسارح، ما اضطر بعض المسارح لزيادة عدد منظمي الدخول والاستعانة بموظفين من داخل المسرح لمواجهة الإقبال الكبير بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة داخل المسرح، مؤكدًا أن ظاهرة الإقبال الكبير للجمهور في تزايد مستمر.
وأوضح إسماعيل مختار أن إدارة البيت الفني للمسرح حاولت استيعاب الإقبال الجماهيري بقيام بعض العروض بحفلين في نفس اليوم تحسبا للزحام، وعلى الرغم من ذلك واجهت العروض ازدحاما شديدا بالقاهرة والإسكندرية. ووجه إسماعيل مختار الشكر والتقدير لكتيبة الفنانين والفنيين والإداريين التي وقفت خلف ظهور عروض البيت الفني
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لمس-اكتاف

ياسر جلال.. حقق معادلة النجاح ببساطة

للعام الثالث على التوالي، ينجح الفنان ياسر جلال في أن يكون مسلسله ضمن المسلسلات الناجحة التي يشيد بها النقاد والجماهير خلال موسم شهر رمضان. البداية كانت في 2017 بمسلسل "ظل الرئيس" الذي كان انطلاقته للبطولة المطلقة في مسلسل يحمل اسمه منفردا، ثم واصل النجاح في 2018 بمسلسل "رحيم"، وهذا العام حقق مسلسل "لمس أكتاف" نجاحا كبيرا. ورغم أن ياسر جلال لم يكن الممثل صاحب الأداء الأفضل في العمل، فإن المميز فيه أنه يعرف جيدًا أنه ترس في منظومة عمل جماعي، فيها مؤلف ومخرج وممثلون، ولكل فرد في هذه المنظومة دوره، وهذه روشتة النجاح السهلة.
كازابلانكا

سينمات إسكندرية كاملة العدد.. وكازابلانكا في المقدمة

شهدت سينمات وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، ثاني أيام العيد، إقبالا كثيفا من الزائرين، لمشاهدة الأفلام المعروضة، واستمر توافد أعداد كبيرة خاصة من الشباب على مدار ساعات اليوم منذ الصباح، واستقبلت السينمات أعداد كبيرة من الشباب والأسر، لمشاهدة الأفلام التي جاء في مقدمتها فيلم كازبلانكا للفنان أمير كرارة في المركز الأول على مستوي دور العرض بمحافظة الإسكندرية. وقال مصطفى سلطان مدير سينما مترو الإسكندرية، إن السينمات تشهد إقبالا كثيفا هذا العيد، خاصة سينمات محطة الرمل بوسط المدينة.
اشرف-زكى

المهن التمثيلية: سنتخذ إجراءات قانونية ضد المزورين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، نفت فيه علاقتها بمنشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن التحقيق مع أعضاء في النقابة بتهم النصب والاحتيال وإنتاج أعمال منافية للآداب الهدف منها تشويه سمعة الفن المصري. وقالت النقابة: "تعلن نقابة المهن التمثيلية أنه لا علاقة لها نهائيا بالمنشور الذي انتشر على السوشيال ميديا، ولا بأسماء الأشخاص الموجودة فيه، وأن هذا المنشور مزور وبخاتم للنقابة وتوقيع للنقيب مزورين لا أساس لهما من الصحة، وسوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية بصدد هذا التزوير".
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رانيا يوسف

برسالة من المطبخ.. فنانون يهنئون الجمهور بعيد الفطر

هنأ عدد من الفنانين جمهورهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشر الفنان مصطفى خاطر صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين يا أحلى حاجة في العالم، كل سنة وكل الناس بخير وناجحين ومبسوطين، كل سنة وأخواتي وأصحابي وأهلي بخير"، وكتب أحمد داوود عبر حسابه بموقع "انستجرام": "كل سنة وإحنا طيبين جميعا وعيد سعيد علينا جميعا يارب"، فيما نشر الفنان إدوارد صور له من كواليس مسرحية ميكي وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم».
رامي صبري

تعرف على تفاصيل أغنية رامي صبري الجديدة «أنا بابا»

قرر المطرب رامي التواجد وسط جمهوره في موسم عيد الفطر القادم بطرحه أولى أغاني ألبومه الجديد وتحمل اسم "أنا بابا"، وذلك أول أيام العيد، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم في موسم الصيف المقبل، وتعاون رامي في الأغنية مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج جلال الحمداوي، وهي إحدى أغنيات الألبوم الجديد "فارق معاك" الذي يضم 12 أغنية، من إنتاج نجوم ريكوردز. وخضع رامي صبري لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمي Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney.
مسرحية-اليس-في-بلاد-العجائب

«البالون» يعرض «أليس في بلاد العجائب» احتفالا بالعيد

احتفالًا بعيد الفطر المبارك، يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، العرض المسرحى الاستعراضي "أليس فى بلاد العجائب" في موسمه الثاني، بداية من ثانى أيام العيد، ويستمر يوميًا باستثناء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك ضمن مشروع إعادة تقديم العروض الناجحة، والمتميزة التى تنتجها الجهات التابعة لقطاعات وزارة الثقافة، حيث حقق العرض المسرحي في موسمه الأول نجاحات كبيرة، وحصد إيرادات عالية، كما أشاد به كبار النقاد والمسرحيين.
انغام

قبل حفل العيد.. أنغام في المستشفى بسبب وعكة صحية

نشرت الفنانة أنغام، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، صورة أثناء تلقيها العلاج ويبدو أنها من داخل إحدى المستشفيات. ولم تفصح عن عن سبب الوعكة الصحية، ولكنها أكتفت بالتعليق على صورتها، وكتبت "الحمد لله"، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل. وكان آخر ظهور لأنغام مشاركتها في برنامج "الزمن الجميل" أحد برامج اكتشاف المواهب، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم النجمة أنغام، المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور".
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