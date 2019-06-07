إقبال جماهيري على مسارح الدولة في عيد الفطر (صور)

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

مسرحية شباك مكسور

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، صباح اليوم الجمعة، عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح في أولى ليالي عروضه، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أمس الخميس، حيث إنه لا مكان لقدم داخل صالات المسارح، ما اضطر بعض المسارح لزيادة عدد منظمي الدخول والاستعانة بموظفين من داخل المسرح لمواجهة الإقبال الكبير بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة داخل المسرح، مؤكدًا أن ظاهرة الإقبال الكبير للجمهور في تزايد مستمر.

وأوضح إسماعيل مختار أن إدارة البيت الفني للمسرح حاولت استيعاب الإقبال الجماهيري بقيام بعض العروض بحفلين في نفس اليوم تحسبا للزحام، وعلى الرغم من ذلك واجهت العروض ازدحاما شديدا بالقاهرة والإسكندرية. ووجه إسماعيل مختار الشكر والتقدير لكتيبة الفنانين والفنيين والإداريين التي وقفت خلف ظهور عروض البيت الفني