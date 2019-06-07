جريمة

مصرع أمين شرطة وإصابة ضابط و4 أفراد في حادث مروري

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
حادث تصادم - صورة أرشيفية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
شهد طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بدائرة مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، حادث مروري مروع، أثناء قيام سيارة المفرقعات بتمشيط الطريق الصحراوي، اليوم الجمعة، اصطدم بها أتوبيس من الخلف، ما أدى إلى مصرع أمين شرطة وإصابة نقيب شرطة و4 آخرين من رجال الشرطة، وتم نقل الجثة لمستشفى النوبارية العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مركز شرطة النوبارية بحادث تصادم بين سيارة الحماية المدنية وأتوبيس أثناء تمشيط الطريق الصحراوى.
وعلى الفور انتقل العميد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، والرائد محمود يونس رئيس المباحث، لمكان الحادث على طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بدائرة النوبارية، وبالفحص تبين تصادم أتوبيس سياحي بسيارة الحماية المدنية بالكيلو 73. وأسفر الحادث عن مصرع أمين شرطة "جمعة ش. ا." 48 عامًا، من قوة الحماية
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كمين-العريش

الثأر لشهداء العريش.. مقتل 8 إرهابيين في مزرعة زيتون

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 8 إرهابيين من المتورطين فى الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش صباح أول أيام عبد الفطر المبارك، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة وأحزمة ناسفة، وذلك بعدما توصلت جهود فريق البحث رفيع المستوى إلى اختباء المتهمين في مزرعة زيتون بالعريش، وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الرصاص وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية، وعُثر بجوار الجثامين على أسلحة نارية متنوعة وعبوات وأحزمة ناسفة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

حملات انضباطية للحد من الانتظار الخاطئ بشوارع الجيزة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2000 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 668 مخالفة انتظار خاطئ، و327 مخالفة متنوعة.
سلاح-ومخدرات (3)

سقوط 20 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
حبس-متهمه

أجبرها على الزواج.. فتاة تقتل والدها «خنقا» في بهتيم

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، غموض العثور على آثار احمرار دائرى حول رقبة تاجر أراضٍ "متوفى"، إذ تبين من التحريات السرية أن ابنته وراء قتله لوجود خلافات بينهما. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد العثور على جثة المدعو "مجدى. م. ا" 55 عامًا، تاجر أراض مقيم بعزبة العرب- بهتيم بدائرة القسم، ووجود آثار احمرار دائرى حول الرقبة، وبسؤال زوجته وابنته، قررتا أنهما حال قيامهما بإيقاظه من النوم فوجئتا بعدم تجاوبه وتبينت لهما وفاته.
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حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

أسماء المصابين في حادث «البيجو والميكروباص» بأسوان

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، عند الكيلو 55 بمدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة - أسوان"، إذ تلقى العميد مأمور مركز شرطة إدفو، إخطارًا بالحادث، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، ونقل 7 جثث إلى مشرحة أسوان الرئيسية، و15 من المصابين إلى المستشفيات القريبة، بعد الدفع بـ11 سيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
تصادم

«غيبوبة سكر» تتسبب في مصرع وإصابة 9 أشخاص بالقليوبية

لقى سائق سيارة نقل مصرعه، وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل أصيب قائدها بغيبوبة سكر، مما أدى إلى اصطدامه بـ4 سيارات أخرى، جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم إعادة فتح الطريق بعد توقف لمدة دامت نصف ساعة تقريبًا. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمصرع سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء القيادة فاصطدم بعدد من السيارات على الطريق الزراعي.
انقلاب-سيارة

إصابة عقيد ومجندين في انقلاب سيارة شرطة ببنى سويف

أصيب عقيد ومجندان بكدمات، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة يستقلها، عقيد واثنان من المجندين، والذي وجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (1)

مصرع وإصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

لقى طالبان مصرعهما وأصيب 2 آخرين حالتهم الصحية خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة، على طريق هايبر المؤدي إلى النادي الأهلي أمام بوابة رقم 6 بالشيخ زايد. والبداية بتلقي غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، بالقرب من النادي الأهلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال 4 طلاب سيارة ملاكي، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة، ما أدى لانقلابها، وتم نقل الجثث والمصابين، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.
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