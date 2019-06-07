مصرع أمين شرطة وإصابة ضابط و4 أفراد في حادث مروري

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

حادث تصادم - صورة أرشيفية

شهد طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بدائرة مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، حادث مروري مروع، أثناء قيام سيارة المفرقعات بتمشيط الطريق الصحراوي، اليوم الجمعة، اصطدم بها أتوبيس من الخلف، ما أدى إلى مصرع أمين شرطة وإصابة نقيب شرطة و4 آخرين من رجال الشرطة، وتم نقل الجثة لمستشفى النوبارية العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مركز شرطة النوبارية بحادث تصادم بين سيارة الحماية المدنية وأتوبيس أثناء تمشيط الطريق الصحراوى.

وعلى الفور انتقل العميد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، والرائد محمود يونس رئيس المباحث، لمكان الحادث على طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بدائرة النوبارية، وبالفحص تبين تصادم أتوبيس سياحي بسيارة الحماية المدنية بالكيلو 73. وأسفر الحادث عن مصرع أمين شرطة "جمعة ش. ا." 48 عامًا، من قوة الحماية